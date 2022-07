“Ce n’est pas vrai” que le milieu de terrain sera contraint de partir

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a démenti les informations selon lesquelles le club serait contraint de laisser partir Frenkie de Jong, cible de Manchester United, cet été pour se conformer aux règles du fair-play financier.

United est intéressé par la signature de De Jong pour un montant de 85 millions d’euros, mais des sources ont déclaré à ESPN que le milieu de terrain néerlandais souhaitait rester au Barca.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Le départ de De Jong permettrait au Barca de réduire sa masse salariale et d’enregistrer l’arrière droit Sergi Roberto ainsi que les nouvelles recrues Franck Kessie et Andreas Christensen.

Mais s’exprimant lors du dévoilement de Raphinha, qui a achevé son transfert de Leeds United au Barca vendredi, Laporta a déclaré que le club pourrait conserver De Jong.

“Ce n’est pas vrai que le club est obligé de vendre Frenkie de Jong”, a déclaré Laporta vendredi.

Laporta a également confirmé que De Jong voyagerait avec le Barça à Miami samedi pour leur tournée de pré-saison aux États-Unis.

Manchester United est intéressé par la signature de Frenkie de Jong, mais des sources ont déclaré à ESPN que le milieu de terrain néerlandais souhaitait rester à Barcelone. Steve Christo – Corbis/Corbis via Getty Images

L’entraîneur du Barça, Xavi, est satisfait des performances de De Jong, et le départ potentiel du milieu de terrain serait une décision purement financière plutôt que sportive.

“Frenkie est un joueur important pour nous et nous comptons sur lui”, a déclaré vendredi le directeur du football du Barça, Mateu Alemany. “Ce qui est clair, c’est que le système Fair Play obligera les joueurs à partir.”

Laporta, quant à lui, a révélé qu’Ousmane Dembele, qui a signé un contrat de deux ans avec le Barça cette semaine, dispose d’une clause de libération de 100 millions d’euros.

L’accord précédent de Dembele avec le Barça a expiré le mois dernier.

“Cela nous a pris huit mois et nous avons eu de la chance que le joueur ait demandé à rester au Barça”, a déclaré Alemany.

Alemany n’a pas exclu que le Barça fasse d’autres signatures cet été et a déclaré : “Il reste encore un mois et demi avant la fermeture de la fenêtre de transfert et beaucoup de choses peuvent arriver. Mais nous avons [a] très clair [idea of] ce que l’entraîneur veut et nous essaierons de le faire.”

L’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, est une cible pour le Barça, mais les champions de Bundesliga n’ont jusqu’à présent pas voulu négocier son départ.

“Nous n’avons pas encore reçu de réponse du Bayern, mais je n’entrerai pas dans les détails par respect pour le Bayern”, a déclaré Laporta. “Nous avons signé un Brésilien [Raphinha] et nous sommes très enthousiastes.”

Raphinha, 25 ans, a rejoint le Barça pour un montant qui devrait valoir plus de 60 millions d’euros, y compris les suppléments.

Xavi a demandé la signature de l’international brésilien, qui a signé un contrat jusqu’en juin 2027.

Raphinha a déclaré qu’il avait réalisé un “rêve d’enfance” en rejoignant Barcelone depuis Leeds United. PAU BARRENA/AFP via Getty Images

“C’est un joueur que Xavi voulait et a insisté pour avoir”, a déclaré Laporta. “Nous sommes reconnaissants qu’il ait montré le désir de venir au Barça. C’était crucial.

“Il continue la saga des joueurs brésiliens au Barça, de la magie et du jogo bonite.”

Raphinha a déclaré qu’il avait réalisé un “rêve d’enfance” en déménageant au Camp Nou et qu’il cherchait à suivre les traces de ses compatriotes brésiliens Ronaldinho et Neymar.

LES PREMIERS JEUX DE BARCELONE 13 août Vallecano (H) 21 août Real Sociedad (A) 28 août Valladolid (H) 4 septembre Séville (A) 11 septembre Cadix (A) 18 septembre Elche (H)

“J’ai de nombreuses idoles qui ont joué ici et marqué l’histoire”, a déclaré Raphinha lors de sa présentation. “J’ai commencé à suivre le Barça quand Ronaldinho est venu ici. J’ai aussi été influencé par Neymar Jr. Si je réalise la moitié de ce qu’ils ont fait, ce sera plus que suffisant. Je réalise un rêve d’enfant. Je me sens privilégié d’être ici .”

ESPN a révélé en juin que Leeds avait également accepté une offre de Chelsea pour Raphinha, mais le désir du joueur de 25 ans de déménager au Barça a permis au club catalan de remporter la course à sa signature.

“J’ai pris la décision dès le début”, a déclaré Raphinha. “Mon rêve était de jouer au Barça. Je sens que j’ai pris la bonne décision et je ne le regretterai pas.

“J’ai parlé à Xavi à quelques reprises. Il m’a dit que je pouvais aider l’équipe. Je pense que nous pouvons combiner mon désir d’être un grand joueur et son souhait que je sois important.

“Je connais le potentiel de l’équipe. Je suis venu ici dans le but de gagner des titres.”