Ce n’est pas votre imagination : les records météorologiques sont battus plus souvent

Cela ressemble à un record battu : alors que la Terre continue de se réchauffer en raison du changement climatique provoqué par l’homme, la “température la plus chaude jamais enregistrée” est devenue un refrain de plus en plus courant.

Les météorologues pensent que le Royaume-Uni et la France pourraient avoir leurs journées les plus chaudes cette semaine, alors que d’autres records de température sont sur le point de tomber. Des dizaines de pays ont atteint leurs marques de haute température au 21e siècle.

Les experts avertissent que le changement climatique a augmenté la fréquence des événements météorologiques extrêmes, des études montrant que la probabilité que les températures au Royaume-Uni atteignent 40 ° C est désormais 10 fois plus élevée qu’à l’ère préindustrielle.

Voici un tour d’horizon de certains des records météorologiques qui sont tombés au Canada et dans le monde – juste au cours des années 2020.

Le réchauffement climatique

Commençons grand. Les sept dernières années sont les plus chaudes sur Terre “de loin” dans les records remontant à 1850, a déclaré le service Copernicus de l’UE sur le changement climatique au début de cette année.

2020 et 2016 étaient à égalité pour l’année la plus chaude au monde, et il y a au moins 10 % de chances que 2022 les dépasse, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis. Il n’y a qu’un pour cent de chances que 2022 ne fasse pas partie du top 10.

Selon un rapport d’avril du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU, les températures sur Terre dépasseront un point de danger clé à moins que les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent plus rapidement que les pays ne l’ont promis.

Les auteurs du rapport ont déclaré qu’ils avaient “une grande confiance” dans le fait qu’à moins que les pays n’intensifient leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la planète sera, en moyenne, de 2,4 à 3,5 ° C plus chaude d’ici la fin du siècle – un niveau que les experts disent est sûr d’avoir de graves répercussions sur une grande partie de la population mondiale.

Un véhicule de la GRC passe devant les restes de véhicules et de structures à Lytton, en Colombie-Britannique, le vendredi 9 juillet 2021, après qu’un incendie de forêt a détruit la majeure partie du village le 30 juin. Le changement climatique a augmenté la fréquence des événements météorologiques extrêmes comme l’incendie de Lytton. , les experts disent. (Darryl Dyck/La Presse Canadienne)

Record canadien de chaleur

Juste un jour avant que Lytton, en Colombie-Britannique, ne soit rasé par un incendie qui a tué deux personnes, le village a établi un nouveau record canadien de chaleur de 49,6 °C.

Le même “dôme de chaleur” a desséché le sol, contribuant à des inondations catastrophiques en Colombie-Britannique des mois plus tard.

Lytton, à environ 100 kilomètres au nord-est de Vancouver, a en fait battu des records de chaleur pendant trois jours consécutifs. Avant cette semaine, la température la plus élevée jamais enregistrée au Canada était de 45 °C en Saskatchewan en 1937.

La modélisation et l’analyse par des chercheurs d’universités du Royaume-Uni ont révélé que la vague de chaleur de l’année dernière dans l’ouest de l’Amérique du Nord était la sixième plus chaude jamais enregistrée dans le monde.

REGARDER | Le sombre tableau du réchauffement climatique : Le rapport de l’ONU sur la crise climatique dresse un sombre tableau Le monde est sur la bonne voie pour dépasser un seuil climatique critique à moins que des efforts significatifs ne soient faits pour réduire les émissions et réduire la dépendance aux combustibles fossiles, met en garde le dernier rapport des Nations Unies sur le changement climatique. Dans l’accord de Paris sur le climat de 2015, les pays avaient convenu de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C.

Record de chaleur arctique

L’agence météorologique des Nations Unies a certifié une lecture de 38 ° C dans la ville russe de Verkhoyansk le 20 juin 2020, comme la température la plus élevée jamais enregistrée dans l’Arctique.

L’Organisation météorologique mondiale a déclaré que la température “plus digne de la Méditerranée que de l’Arctique” a été enregistrée lors d’une vague de chaleur qui a balayé la Sibérie et s’est étendue au nord du cercle polaire arctique.

Verkhoïansk est généralement connue pour son froid extrême, avec des températures descendant en dessous de -60°C.

Un militant pour le climat tient une pancarte en 2020 à Berlin. Une récente évaluation climatique de l’ONU a averti que l’humanité doit réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre ou faire face à des changements de plus en plus catastrophiques du climat mondial. (Omer Messinger/Getty Images)

Les retombées des températures plus élevées

Bien sûr, la hausse des températures n’affecte pas que le thermomètre. Voici quelques autres records non liés à la température qui ont été battus récemment au milieu du changement climatique.

Les océans du monde ont atteint leurs niveaux les plus chauds et les plus acides jamais enregistrés en 2021, a déclaré l’Organisation météorologique mondiale dans son rapport annuel sur l’état du climat mondial. Il a également déclaré que la fonte des calottes glaciaires avait contribué à pousser le niveau de la mer vers de nouveaux sommets.

Les feux de forêt qui ont forcé l’évacuation d’un certain nombre de Premières Nations éloignées du nord-ouest de l’Ontario ont brûlé plus d’hectares de terres dans la province en 2021 qu’au cours de toute autre année de l’histoire, dépassant le record établi il y a 26 ans.

La saison des ouragans 2020 a été la plus active jamais enregistrée, avec 30 tempêtes tropicales.

Bien que le nombre élevé ait peut-être plus à voir avec La Nina qu’avec le changement climatique, les experts disent que les ouragans qui se forment sont plus gros, plus forts et durent plus longtemps en raison du réchauffement des températures océaniques.