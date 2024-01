Ce n’est pas votre durée de vie dont vous devez vous soucier. C’est votre durée de vie.

Nous vivons beaucoup plus longtemps que nos ancêtres, mais est-ce toujours une bonne chose ?

Alors que de nombreuses personnes vivent jusqu’à la fin de la soixantaine ou au-delà, nous sommes également plus nombreux à passer une plus grande partie de notre vie, parfois une décennie ou plus, aux prises avec des problèmes de santé physique et mentale qui peuvent rendre difficile l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne. .

L’amélioration de la qualité de nos années crépusculaires est un domaine de recherche croissant parmi les biologistes et autres chercheurs sur la longévité qui s’efforcent d’augmenter le nombre de nos années sans maladie, un concept officiellement connu sous le nom d’espérance de vie.

Ce terme est apparu pour la première fois dans des revues médicales il y a plus de 30 ans, vaguement définie comme des années sans maladie, mais le concept est devenu plus courant parmi les cliniciens et les patients, et sa définition s’est élargie pour se concentrer davantage sur les années sans problèmes de santé qui entraveraient gravement les activités quotidiennes. L’hypertension traitée, par exemple, n’affecterait pas de manière significative la santé, contrairement à un accident vasculaire cérébral ou à la démence, selon la Harvard Medical School. la médecin-chercheuse Sharon Inouyequi se concentre sur les problèmes du vieillissement.

Les objectifs des chercheurs comme Inouye sont nombreux : comprendre les mécanismes sous-jacents du vieillissement, travailler à l’identification des gènes favorables à la santé et se concentrer sur les mesures que nous pouvons prendre dans notre vie quotidienne pour améliorer notre santé.

Leçons génétiques de nos aînés centenaires

Il est certainement possible de vivre en meilleure santé même si nous vivons plus longtemps.

Nir Barzilai dit que nous pouvons en apprendre autant en examinant le santé et longévité des centenaires il travaille à l’Albert Einstein College of Medicine dans le Bronx, à New York. En langage académique, les participants en bonne santé à l’étude ont ce qu’on appelle compression de la morbidité… ils sont malades pendant une très petite partie de leur vie.

« Non seulement ils vivent plus longtemps, mais ils vivent en bien meilleure santé : ils ont contracté des maladies 50 ans après leurs amis et 30 ans après les amis de leurs enfants. »

Mais comment le reste d’entre nous pouvons-nous y arriver ?

La chance de certains de ces centenaires vient d’une génétique digne d’envie. Étudier leur génétique est passionnant, dit-il, car identifier quels gènes sont liés à des troubles liés à l’âge pourrait conduire à des médicaments qui imitent leurs effets pour ceux qui n’ont pas eu autant de chance à la loterie génétique.

Les recherches de Barzilai se sont particulièrement concentrées sur les gènes qui modulent notre « bon » cholestérol pour nous aider à rester en meilleure santé de diverses manières. Les participants à son étude centenaire sont nombreux plus susceptible d’avoir une variante spécifique du gène CETP contrôlant le cholestérolet ces patients ont tendance à vivre plus longtemps avec une meilleure fonction cérébrale, dit-il.

L’émulation des effets de ce gène fait désormais l’objet de recherches en cours. Avec de tels médicaments dans notre arsenal à l’avenir, dit Barzilai, les humains peuvent améliorer et amélioreront leur santé, en particulier s’ils suivent les recommandations actuelles en matière de modification de leur régime alimentaire, de leur activité physique et de leurs interactions sociales.

Conseils de style de vie pour vivre plus longtemps et en meilleure santé

Dans l’ensemble, les développements les plus avant-gardistes en matière de santé dépendent de votre point de vue, explique Inouye, qui dirige également le centre du cerveau vieillissant d’une organisation à but non lucratif affiliée à Harvard. Hébreu SeniorLife.

« Si vous discutez avec un chercheur en longévité, il sera éloquent sur les derniers médicaments étudiés pour améliorer la longévité, principalement sur des modèles non humains ou des animaux à ce stade », dit-elle, ajoutant : « pour moi, le travail le plus important dans le domaine de la longévité est le plus important. La durée de la santé met l’accent sur l’importance de la prévention.

Il est important d’avoir une alimentation riche en fruits et légumes et pauvre en glucides, explique Inouye, tout en restant mentalement actif et socialement engagé grâce à des activités comme le bénévolat, des exercices d’aérobic et de musculation réguliers et en évitant le tabac et l’excès d’alcool. Récent recherche dans JAMA Médecine Interneoù Inouye est rédacteur en chef, montre que le régime alimentaire, l’exercice, les jeux cérébraux et d’autres mesures peuvent contribuer de manière significative à préserver la santé du cerveau.

Un bon sommeil reste également essentiel, même si c’est quelque chose sur lequel vous devez continuellement travailler, ajoute le géroscientifique Matt Kaeberlein, ancien de l’Université de Washington et aujourd’hui PDG de la biotechnologie Optispan basée à Seattle. Mauvais sommeil augmente le risque de développer de nombreux troubles notamment le diabète de type 2, l’hypertension artérielle, les maladies cardiaques, une mauvaise santé mentale et même une mort précoce, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Les grandes lignes d’une alimentation saine sont bien documentées, mais différentes stratégies peuvent mieux fonctionner pour certaines personnes, ajoute Kaeberlein. Que ce soit un diète méditerranéennequi est riche en fruits, légumes et grains entiers, ou des approches telles que le jeûne intermittent ou un régime cétogène faible en glucides et riche en graisses, dit Kaeberlein, il faut toujours se concentrer sur ce qui vous convient.

Que font les chercheurs sur la longévité ?

Les scientifiques imprégnés des dernières recherches sur la biologie du vieillissement n’adoptent pas tous eux-mêmes les mêmes choix de mode de vie, et certains font même des choix personnels qui sortent des limites de ce que la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé, ce qui peut entraîner des inconnues. des risques.

À 68 ans, le régime de santé de Barzilai comprend de l’exercice quotidien, un jeûne intermittent, un bon sommeil, le maintien d’activités sociales et la prise d’un médicament contre le diabète largement prescrit appelé metformine qui, selon certains chercheurs vieillissants, atténue les maladies liées à l’âge. Chez les animaux, le médicament semble agir en partie en améliorant la réponse de l’organisme à l’insuline, avec des effets d’entraînement sur le vieillissement cellulaire et en luttant contre le déclin cognitif. Barzilai dit qu’il prend le médicament hors AMM puisque la FDA n’a pas approuvé le médicament pour traiter spécifiquement le vieillissement.

Kaeberlein, qui est dans la cinquantaine, s’est tourné vers un autre médicament non autorisé, un immunosuppresseur appelé rapamycine, initialement approuvé par la FDA pour les patients transplantés d’organes. Lorsqu’il est pris à faibles doses, Kaeberlein affirme qu’il incite essentiellement les cellules à désactiver les signaux favorisant la croissance et à augmenter la résistance au stress, ce qui semble alors arrêter, voire inverser le déclin cognitif et fonctionnel chez les animaux. Ses recherches en tant que co-directeur du projet à long terme Projet sur le vieillissement des chiens et d’autres travaux sur les animaux suggèrent qu’il est prometteur : chez la souris, par exemple, le médicament peut prolonger la durée de vie de jusqu’à 60 pour cent.

Mais les résultats obtenus chez les rongeurs ne sont souvent pas reproductibles chez les humains. De plus, étant donné que ces médicaments ne sont pas encore approuvés pour une utilisation chez les humains, les données sur les effets secondaires potentiels à long terme chez des personnes par ailleurs en bonne santé restent inconnues.

Les gens devraient peser les risques et les avantages de la prise de tout médicament et décider ce qui leur convient en consultation avec leur médecin, explique Kaeberlein.

Apprenez à mieux vous connaître

Au-delà des approches expérimentales en matière de médicaments, Kaeberlein affirme que de nombreux progrès dans ce domaine pourraient simplement provenir d’une meilleure auto-surveillance avec davantage de données de base sur la santé concernant nos propres carences en vitamines, nos hormones et notre glycémie, entre autres facteurs.

Demander à vos médecins de mesurer ces indicateurs de base dans la trentaine ou la quarantaine pourrait mieux vous informer sur les mesures à prendre plus tard dans la vie et vous permettre de savoir si des interventions urgentes sont nécessaires, dit Kaeberlein, bien qu’il note que ces tests ne sont souvent pas couverts par l’assurance maladie. aux Etats-Unis.

Prendre simplement une multivitamine quotidienne pour éviter ou remédier à des carences en vitamines inconnues n’est pas une bonne idée, prévient-il, car cela ne permet pas aux gens de savoir s’ils ont réellement des carences – et, si c’est le cas, les multivitamines peuvent ne pas avoir le niveau approprié. de suppléments pour répondre aux besoins spécifiques d’un individu.

Faites-vous des amis et calmez votre esprit

Un autre pilier clé pour étendre votre santé est la connectivité les uns avec les autres et avec vous-même. Même si vous interagissez régulièrement avec au moins une personne avec qui vous vivez, comme votre conjoint, d’autres relations et expériences sociales restent importantes dans notre vieillesse.

« À l’heure actuelle, sans prendre de médicaments, nous pouvons maximiser notre activité physique, notre alimentation, notre sommeil et notre connectivité sociale. Ce sont les quatre choses que quiconque veut peut faire », déclare Barzilai.

Des activités comme rejoindre un groupe de marche ou rejoindre un groupe axé sur les loisirs dont vous profitez déjà peut nous rendre en meilleure santé, selon l’Institut national sur le vieillissement. Sans surprise, les avantages sont innombrables pour la santé mentale et physique, et peuvent inclure une réduction du risque de démence, de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

Quand nous sommes dans le monde, même si c’est juste promener nos chiens (en supposant que nous évitions les chutes), cela augmente également le bonheur et l’exercice. Le bénévolat, le tutorat ou d’autres activités significatives qui maintiennent notre cerveau actif et impliquent également des interactions sociales peuvent être personnellement épanouissants et sont lié à une mémoire améliorée et une réduction du stress.

«Même si vous avez des difficultés dans vos relations interpersonnelles», explique Kaeberlein, vous pouvez également vous concentrer sur la paix intérieure et le bien-être. Certaines personnes trouvent les pratiques de méditation et de pleine conscience très utiles, même si la connexion interpersonnelle n’est pas établie, dit-il.

Les gens qui ont un grand régime de pleine conscience Je devrais quand même essayer de me faire des amis, dit-il. « J’essaie d’y travailler, et je pense que cela demande des efforts à certaines personnes qui l’ont négligé dans la vie », dit-il. « Il y a beaucoup à gagner en reconstruisant ces…