Le président élu américain Joe Biden a appelé le président Donald Trump à passer à l’antenne pour dénoncer la prise d’assaut du Capitole par des foules de ses partisans, insistant sur le fait que la manifestation chaotique n’était pas une «protestation» mais une «insurrection».

Dire les scènes au Capitole mercredi bordait « sédition, » Biden a exhorté le président à «Allez à la télévision nationale maintenant, pour remplir son serment et défendre la Constitution, et demander la fin de ce siège» dans une allocution peu de temps avant que Trump ne se rende sur Twitter avec sa propre vidéo.

Ce n’est pas une protestation, c’est une insurrection.

J’appelle le président Trump à passer maintenant à la télévision nationale pour remplir son serment et défendre la Constitution en exigeant la fin de ce siège. – Joe Biden (@JoeBiden) 6 janvier 2021

Des manifestations houleuses ont éclaté à Washington, DC plus tôt mercredi alors que le Congrès se réunissait pour certifier l’élection présidentielle de Biden, mais le rassemblement « Save America » s’est transformé en une violation pure et simple du bâtiment du Capitole alors qu’un essaim de partisans de Trump a franchi les barrières de sécurité et les a forcés entrée, provoquant une évacuation des fonctionnaires et du personnel

Le président élu a fustigé l’affichage comme un«Agression sans précédent»sur la démocratie et l’état de droit« Contrairement à tout ce que nous avons vu dans les temps modernes, »dire que ça allait« sédition. »

Les scènes du Capitole ne reflètent pas une vraie Amérique, ne représentent pas qui nous sommes. Ce que nous voyons, c’est un petit nombre d’extrémistes voués à l’anarchie … J’appelle cette foule à se retirer et à permettre au travail de la démocratie d’aller de l’avant.

Le président élu Biden s’adresse à la nation: https://t.co/BXM3SZK25R – Transition présidentielle Biden-Harris (@ Transition46) 6 janvier 2021

Dans sa propre vidéo, publiée sur Twitter, le président Trump a également exhorté ses partisans à«Rentrez chez vous en paix»appelant à la fin de la manifestation violente, qui a vu une femme abattue alors qu’un groupe de manifestants tentait de pénétrer dans la salle du Sénat.

Elle a été sortie du bâtiment sur une civière et serait dans un état critique.

«Je connais ta douleur, je connais ta douleur. Une élection nous a été volée. Ce fut une élection écrasante et tout le monde le sait, en particulier l’autre camp. »Trump a dit.«Mais tu dois rentrer chez toi maintenant. Nous devons avoir la paix. Nous devons avoir la loi et l’ordre. »

Un couvre-feu à 18 heures a été appelé dans la capitale du pays, où 340 soldats de la Garde nationale ont été déployés auparavant en prévision des troubles lors d’un rassemblement prévu pour Trump. Le gouverneur démocrate de Virginie, Ralph Northam, a également envoyé une unité de garde et quelque 200 soldats d’État à Washington pour aider les autorités locales.

Trump et ses partisans insistent sur le fait que la course présidentielle de 2020 a été entachée par une fraude électorale généralisée et ont appelé les législateurs républicains, ainsi que le vice-président Mike Pence, à contester la certification des votes du collège électoral dans un ultime effort pour inverser l’élection. Pence, cependant, a publié mercredi une déclaration affirmant qu’il n’avait pas l’autorité légale pour rejeter des votes.

La brèche au Capitole a mis le bâtiment en lock-out et a vu le Congrès suspendu en suspension, interrompant le décompte des voix, qui n’avait certifié que deux États, l’Alabama et l’Alaska. On ne sait pas quand le processus reprendra.

