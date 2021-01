La police autrichienne a retrouvé près de 100 personnes d’Europe et d’ailleurs, qui ont trouvé un moyen de contourner le strict verrouillage de Covid-19 et de se détendre dans l’une de ses meilleures stations de ski malgré l’interdiction des activités touristiques étrangères.

Une descente de police vendredi dans la ville de St.Anton am Arlberg – l’une des stations de ski alpin les plus populaires d’Autriche – a abouti à la découverte par des agents des forces de l’ordre de 96 amateurs de ski étrangers en violation des règles de verrouillage actuelles de Covid-19. Désormais, les fêtards pourraient faire face à une amende allant jusqu’à 2180 € (2650 $) en plus de subir des tests PCR et de rester en quarantaine pendant un certain temps.

La nation alpine est entrée dans son troisième verrouillage national le 26 décembre et les mesures restrictives ont récemment été prolongées jusqu’au début de février. En plus de fermer tous les magasins non essentiels, les musées et même les écoles, le gouvernement a également resserré les règles d’entrée dans le pays – apparemment pour décourager les skieurs.

Tous ceux qui viennent en Autriche sont tenus de se mettre en quarantaine tandis que les touristes sont simplement interdits de séjourner dans les hôtels des stations de ski. Pourtant, les passionnés de ski ont réussi à trouver plusieurs échappatoires dans le mur de protection que la nation a érigé contre le coronavirus.

Les remontées mécaniques des stations continuent de fonctionner et des cours de formation de moniteurs de ski sont toujours autorisés pour les étrangers. L’hébergement à l’hôtel est également autorisé pour les voyageurs d’affaires. Les amateurs de ski et les fêtards ont également contourné les règlements en prétendant chercher du travail dans la station.

Le maire de St. Anton, Helmut Mall, a déclaré aux médias plus tôt cette semaine que sa ville avait soudainement vu une dérive de travail inhabituelle depuis la période de Noël. «De nombreux jeunes viennent en train et sont censés chercher du travail», il a déclaré à Die Presse, ajoutant qu’ils le faisaient absolument légalement et que les autorités de la ville ne pouvaient pas leur interdire de venir.

«C’est exactement le problème: si le formulaire d’inscription est tamponné par une entreprise, nous ne pouvons pas le refuser», Mall a déclaré, ajoutant que beaucoup enregistrent également une deuxième résidence dans la région. Certains d’entre eux ont en effet des perspectives d’emploi, admet le maire, ajoutant toutefois que «Il ne peut pas y avoir 15 à 20 nouvelles personnes chaque jour.»

Selon la police, la liste de ceux qui ont enfreint la réglementation comprenait «Britanniques, Danois, Suédois, Roumains, Allemands, Australiens, Irlandais et Polonais » entre autres. Les candidats potentiels à un emploi organisaient en fait des fêtes et des rassemblements en plus du ski, ont déclaré les médias locaux.

Le maire estime également que les internautes partagent des conseils sur la façon de se rendre dans les stations de ski en contournant les réglementations existantes. «Certains forums encouragent même les gens à prendre le train de Zurich à St. Anton», il a dit.

Maintenant, la police a promis de sévir contre de telles activités. « Le contournement des réglementations légales ne sera pas toléré ». un capitaine adjoint de district, Siegmund Geiger, a déclaré, ajoutant que, avec des mesures de contrôle accrues en place, ceux qui veulent encore tenter leur chance seront rencontrés «Toute la sévérité de la loi.»

«Les violations de la loi dans ce contexte sont passibles de sanctions sévères, car il ne s’agit pas d’une infraction insignifiante», avertit-il. Selon la police, en plus de violer les règles de verrouillage, les étrangers pourraient être accusés d’avoir enfreint les règlements d’immigration et la loi sur l’enregistrement d’une adresse.

