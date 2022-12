Ce n’est pas une grande surprise que le Parlement européen ait un problème de corruption

CNN

—



L’Union européenne a passé ces derniers jours sous le choc de l’un des pires scandales à avoir frappé Bruxelles depuis des décennies.

La police belge a déclaré à la fin de la semaine dernière qu’elle avait effectué des descentes et arrêté quatre personnes dans le cadre d’une enquête de corruption en cours sur des paiements et des cadeaux présumés du Qatar à des membres du Parlement européen (MPE) et à leur personnel.

L’enquête vise des actes présumés de “corruption” et de “blanchiment d’argent” par un groupe organisé visant à “influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen” par le biais d’argent et de cadeaux, rapporte le radiodiffuseur public belge et affilié à CNN, la RTBF, citant le bureau du procureur. .

La plus importante des personnes arrêtées est la députée européenne grecque Eva Kaili, qui au moment de son arrestation était l’une des 14 vice-présidentes du Parlement, un rôle dont elle a depuis été déchue. Le Qatar et Kaili ont nié tout acte répréhensible.

Kaili ne s’est pas présentée à l’audience prévue mercredi et a été placée en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant un tribunal le 22 décembre, a annoncé mercredi le parquet fédéral belge.

Les procureurs fédéraux ont confirmé mercredi qu’une “enquête à grande échelle” avait été menée sur les activités criminelles présumées, la corruption et le blanchiment d’argent au sein du Parlement européen. Kaili et trois autres personnes ont été arrêtées vendredi dans le cadre d’une enquête de corruption en cours sur des paiements et des cadeaux présumés du Qatar aux membres et au personnel du Parlement menée par le parquet fédéral belge.

Kaili, qui a pris la défense du Qatar au Parlement européen, s’est rendu au Qatar peu avant le début de la Coupe du monde de football.

En réponse aux critiques du Qatar concernant les allégations de violations des droits de l’homme et son traitement des travailleurs migrants, Kaili a déclaré aux députés le 21 novembre : un pays dont les réformes ont inspiré le monde arabe… Le Qatar est un chef de file en matière de droits des travailleurs.

La police fédérale belge a publié mercredi sur son compte Twitter officiel une image de ce qu’elle a dit être une partie de l’argent qui a été saisi dans le cadre de l’enquête.

“Dans le cadre d’une affaire du Parquet fédéral sur des soupçons de corruption de personnes actives au Parlement européen, la Police judiciaire fédérale a saisi près de 1,5 million d’euros lors de perquisitions menées en région bruxelloise”, a indiqué la Police fédérale belge dans le tweet.

Alors que ce scandale a secoué Bruxelles, les allégations n’ont pas beaucoup surpris ceux qui connaissent les institutions européennes, en particulier le Parlement.

“Le Parlement a toléré une culture d’impunité pendant des années”, déclare Nicholas Aiossa, directeur adjoint de Transparency International EU, une organisation anti-corruption. “Il n’y a pratiquement aucun contrôle ni aucune répercussion sur la façon dont les députés dépensent leurs indemnités et nous avons vu ces fonds détournés tant de fois.”

Aiossa estime que la corruption institutionnelle n’est qu’une petite partie de ce qui ferait d’un eurodéputé une cible aussi attrayante pour ceux qui cherchent à influencer la politique européenne.

« Le Parlement a collectivement beaucoup de pouvoir sur l’orientation de la politique qui donne accès à un énorme marché de plus de 400 millions de citoyens. Les eurodéputés eux-mêmes, cependant, ont souvent un profil très bas en dehors de la bulle bruxelloise, ce qui permet probablement d’éviter un examen minutieux.

Ce n’est pas seulement en politique que les eurodéputés peuvent utiliser leur position pour tirer parti du pouvoir. Bill Newton Dunn, ancien eurodéputé britannique, explique que « lorsque le Parlement européen publie une résolution sur une question majeure, les médias internationaux la prennent très souvent comme la voix de l’Europe. Collectivement, les voix des eurodéputés ont du poids.

En fait, l’intervention de Kaili le 21 novembre en faveur du Qatar est intervenue lors du débat sur une résolution sur les droits de l’homme au Qatar avant la Coupe du monde. La résolution a finalement été adoptée trois jours plus tard.

Katalin Cseh, une eurodéputée hongroise en exercice qui a négocié le libellé de la résolution, a déclaré à CNN que sa publication était particulièrement difficile car les eurodéputés des deux principaux groupes du Parlement étaient réticents à ce qu’elle soit trop dure envers le Qatar.

« Rétrospectivement, sachant ce que nous savons maintenant, il est très alarmant que mes collègues repoussent si fort cette résolution. Il est troublant que l’influence d’autocrates tiers ait pu infiltrer nos négociations.

Il faudra probablement un certain temps avant que nous sachions exactement ce qui s’est passé et si les règles du lobbying ont été enfreintes. Si des réformes doivent être faites, le processus sera sans aucun doute douloureux et ardu.

Cependant, les militants qui réclament des réformes anti-corruption depuis des années peuvent être un peu rassurés par le fait que ce scandale a éclaté exactement au bon moment pour qu’il reçoive une couverture maximale, ce qui échappe si souvent à la bulle lointaine de la politique bruxelloise.