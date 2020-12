La journaliste Christie Smythe a pris la parole lundi pour avoir défendu son ex-petit ami, le tristement célèbre « Pharma Bro » Martin Shkreli, à la suite d’un article explosif dans un magazine au cours duquel Shkreli semblait rompre avec elle.

Dimanche, le magazine Elle a détaillé comment Smythe – une ancienne journaliste de Bloomberg News – est progressivement tombée amoureuse de Shkreli tout en couvrant ses problèmes juridiques en tant que journaliste, et a finalement quitté son travail et son mari pour le criminel condamné qui est souvent décrit comme «l’un des les hommes les plus détestés du monde.

Christie Smythe a couvert le crime en col blanc pour Bloomberg News et a vécu "la parfaite petite vie de Brooklyn" avec son mari. Puis elle a tout jeté pour l’une de ses sources: le tristement célèbre frère pharmaceutique Martin Shkreli. https://t.co/Xk0zXmYkgF – ELLE Magazine (États-Unis) (@ELLEmagazine) 20 décembre 2020

Shkreli – qui était gestionnaire de fonds spéculatifs et PDG de Turing Pharmaceuticals – est devenu tristement célèbre en 2015 après avoir augmenté le prix du médicament antiparasitaire Daraprim de 5000%. Il a rapidement gagné le surnom de «Pharma Bro» et est devenu le visage médiatique de l’avidité américaine en raison de sa personnalité arrogante et impitoyable. En 2018, il a été condamné à sept ans de prison pour fraude sur les valeurs mobilières après que les procureurs l’aient accusé d’avoir piégé les investisseurs dans son entreprise. «À travers un réseau de mensonges et de tromperies.»

L’article d’Elle – qui a conclu avec Smythe apparemment abandonné par Shkreli, qui lui souhaitait « Bonne chance dans ses projets futurs » dans une déclaration au magazine – est devenue virale en ligne, les utilisateurs des médias sociaux étant partagés entre sympathie et ridicule pour la femme.

Smythe elle-même, cependant, a répondu à la publication de l’article en défendant Shkreli dans une série de tweets. Dans une Publier, Smythe a semblé féliciter Shkreli en affirmant qu’il « battre » chercheurs à un médicament Covid-19 mais a été marqué «Délirant» à l’époque. Dans plusieurs autres articles, elle a défendu Shkreli contre les allégations selon lesquelles il était un « psychopathe, » affirmant qu’il a un trouble anxieux qui peut simplement «Faire agir les gens de manière un peu étrange et maladroite.»

Ce n’est pas un "mauvais psychopathe." Mais oui. Sinon, corrigez. – Christie Smythe (@ChristieSmythe) 21 décembre 2020

Après qu’on lui a demandé si elle avait des regrets sur toute la situation, Smythe a répondu « Zéro, » et en réponse à une femme appelant Shkreli «L’un des pires humains que notre société ait jamais vus», Smythe tir back, «Il ne l’est vraiment pas.

«À tout le moins, j’ai parlé de ma pièce. J’ai défendu Martin quand personne d’autre ne le ferait, » dit le journaliste.

Oui, ex était au courant de l’article. Cela devrait être à lui, cependant, de se concentrer sur lui, alors je vais passer à autre chose. 2. Je ne sais pas comment l’histoire se termine, mais je savais que je ne pouvais pas rester caché. À tout le moins, j’ai parlé de ma pièce. J’ai défendu Martin quand personne d’autre ne le ferait. – Christie Smythe (@ChristieSmythe) 21 décembre 2020

Smythe a reçu des messages de soutien de la part de certains journalistes et écrivains, dont beaucoup se sentent sympathiques à son épreuve. «Mon seul commentaire au sujet de l’histoire de Martin Shkreli-Christie Smythe est que j’espère qu’elle aura le soutien et les soins dont elle a besoin. C’est très triste, » commenté l’écrivain Adam Feuerstein, tandis que d’autres messages à Smythe lis, «J’espère vraiment que tu vas bien» et «Christie, il n’en vaut pas la peine.

«Ouais, c’est une personne horrible, horrible qui appartient à la prison. MAIS je conviens que les choses que les adultes font avec d’autres adultes consentants, qui n’ont rien à voir avec nous, ne sont pas notre affaire ». opinél’écrivain Joanna Schroeder. «Elle a merdé. Nous avons besoin d’un article humiliant? »

Il y avait aussi ceux qui pensaient que Smythe devait assumer une partie de la responsabilité, cependant. «Smythe était la journaliste moralement indéfendable typique, essayant de cultiver une relation avec Shkreli pour faire avancer sa carrière et vendre un livre», a soutenu Julia Carrie Wong du Guardian. «Le fait qu’elle ait perdu le contrôle de la relation qu’elle essayait de diriger est horrible et ironique.»

Smythe était la journaliste moralement indéfendable typique, essayant de cultiver une relation avec Shkreli pour faire avancer sa carrière et vendre un livre. Le fait qu’elle ait perdu le contrôle de la relation qu’elle essayait de diriger est horrible et ironique. – Julia Carrie Wong (@juliacarriew) 21 décembre 2020

Investisseur Jason Calacanis appelé Smythe « dérangé, » et « Un escroc comme Shkreli. » « Elle essaie de vendre un livre / une émission de télévision … tout cela est complètement triste, désespéré et pathétique, » déclara-t-il.

À la suite du scandale du prix de la drogue, Shkreli a continué d’être la cible fréquente de l’indignation du public – traquant les journalistes en ligne, offrant 5000 $ pour une mèche de cheveux d’Hillary Clinton, et achetant le seul exemplaire du clan Wu-Tang Il était une fois à Shaolin et refusant de laisser quelqu’un d’autre l’écouter.

Le Washington Post a accusé Shkreli de vouloir jouer le rôle d’un «Supervillain Internet», et jouissant de son infamie – une affirmation reprise par d’autres médias.

