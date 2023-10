Suzanne Parnell sourit comme une citrouille-lanterne lorsqu’elle parle d’Halloween.

La propriétaire, qui vit à New Westminster en Colombie-Britannique, à environ 20 kilomètres au sud-est du centre-ville de Vancouver, dit qu’elle décore sa propriété depuis 34 ans, allant jusqu’à se décrire comme « la méchante sorcière » de l’ouest de la ville.

En 2022, plus de 1 000 friandises ont frappé à sa porte, bravant une pelouse pleine de squelettes et d’araignées à la recherche de bonbons.

Alors que tous les signes indiquent un flux similaire d’enfants et de parents cette année, elle a fait ses provisions et a acheté 1 350 barres de chocolat pleine grandeur avant les festivités de mardi.

Mais même si Parnell et son mari ont adopté une approche exagérée – construisant même leurs propres palissades décoratives, chaises électriques et guillotines – elle admet que le coût de nombreux produits de base d’Halloween, y compris les bonbons, est de plus en plus élevé.

“Les prix sont devenus fous”, a-t-elle déclaré, révélant qu’elle avait jusqu’à présent dépensé environ 1 000 dollars en bonbons. “Vous devez surveiller votre produit… et essayer d’obtenir la meilleure offre.”

Suzanne Parnell, résidente de New Westminster, en Colombie-Britannique, affirme avoir dépensé environ 1 000 $ cette année pour acheter des barres de chocolat pleine grandeur pour les friandises. (CBC)

Les consommateurs de partout au pays disent à CBC qu’ils ont remarqué que le prix des bonbons est en hausse, tant pour les barres de chocolat pleine grandeur préférées par Parnell que pour les boîtes de bonbons plus petits « de taille amusante ».

Des dépliants archivés sur le blog d’offres d’achat Smart Canucks entre octobre 2022 et octobre 2023 montrent, par exemple, que le prix de la populaire boîte de chocolat de 50 pièces de Nestlé a dépassé l’inflation jusqu’à 17,5 pour cent dans certaines des principales chaînes d’épicerie du Canada, y compris celles propriété de Loblaw Cos. Ltd., Metro Inc., Empire Company Limited et London Drugs, basée dans l’ouest du Canada.

Le prix des produits de confiserie, y compris les barres chocolatées ordinaires, a augmenté de 9,5 pour cent d’une année à l’autre en septembre, selon Statistique Canada. Les Canadiens pourraient donc s’attendre à ce qu’une boîte de tablettes de chocolat amusantes au prix de 6,99 $ en 2022 coûterait environ 7,65 $ maintenant.

Au lieu de cela, certains détaillants le vendent à 8,99 $.

La hausse des prix survient alors que les grandes chaînes d’épicerie font face à une surveillance publique et politique accrue quant au rôle qu’elles jouent dans l’inflation alimentaire au Canada. Plus tôt cette semaine, les députés ont voté à l’unanimité pour que les chefs d’entreprise reviennent à Ottawa pour expliquer leurs plans visant à stabiliser les prix des aliments.

REGARDER | Faire face à la hausse délicate du coût des friandises d’Halloween : Augmentation effrayante du coût des bonbons d’Halloween Vidéo en vedetteGarder les friandises heureuses cette année coûtera plus cher que d’habitude. L’émission Belle Puri de la CBC nous montre à quel point les prix ont augmenté et ce que certains font pour s’assurer que cela n’arrête pas leur plaisir d’Halloween.

Dans un communiqué, Loblaws a noté que les fabricants de bonbons et de chocolat avaient considérablement augmenté leurs prix en raison de la hausse des coûts d’ingrédients comme le sucre et le cacao, ce qui rendait la production plus coûteuse et donc plus coûteuse pour les épiciers à mettre dans les rayons des magasins.

“Nous faisons tout notre possible pour offrir à nos clients la meilleure valeur possible, y compris des promotions de prix et des prix réguliers”, indique le communiqué.

Metro Inc. a refusé de commenter, dirigeant plutôt CBC vers Michael Graydon, président et chef de la direction de Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada, une association industrielle qui représente les fabricants de produits alimentaires, de santé et de consommation.

Selon Graydon, même si certains facteurs à l’origine de l’inflation au Canada sont très visibles pour le public, d’autres, comme la pénurie de main-d’œuvre, les réglementations trop lourdes et le « marché alimentaire hautement consolidé » du pays, sont plus discrets.

« À long terme, les fabricants de produits alimentaires, les détaillants et les gouvernements canadiens doivent s’attaquer aux contraintes qui contribuent depuis trop longtemps à nos coûts d’exploitation particulièrement élevés », a-t-il déclaré dans un courriel.

Walmart Canada a déclaré par courriel à CBC qu’il était en bonne voie de vendre « plus de quatre mille tonnes » de bonbons d’Halloween cette année. La société a déclaré qu’elle avait maintenu le prix de la boîte de chocolat de 50 pièces de Nestlé “afin de permettre aux clients d’accueillir plus facilement des friandises avec un budget limité”.

CBC a également contacté Empire Company Limited, qui possède entre autres Sobeys, Safeway, IGA et FreshCo, mais n’a pas reçu de réponse avant la publication.

Les dépliants d’octobre 2022 et d’octobre 2023 montrent que le prix de certains bonbons d’Halloween, dont le populaire paquet de 50 barres de chocolat Nestlé, a dépassé l’inflation. (CBC)

Halloween revient en force après la pandémie

Comme Parnell, Ashley Cardinal, résidente de Calgary, a passé plusieurs années à se tailler une niche à la taille d’Halloween.

Depuis 2016, elle distribue des barres de chocolat grandeur nature aux friandises. Elle a déclaré à CBC qu’elle faisait plus, notamment en fournissant du chocolat chaud aux parents froids, mais que cela est devenu trop cher après la pandémie.

Pourtant, elle n’envisage pas de passer à des bonbons plus petits.

“Avec seulement des barres de chocolat, cela semble être un coût réalisable”, a déclaré Cardinal, ajoutant qu’elle est prête à dépenser autant parce qu’Halloween est une fête “interactive” qui lui permet de se connecter avec ses voisins.

“Il y a deux vacances dont les gens peuvent être enthousiastes et… excités”, a-t-elle déclaré. “Halloween et Noël.”

Pendant ce temps, les initiés de l’industrie affirment qu’Halloween a connu un retour sur le devant de la scène après quelques années calmes en raison de la pandémie de COVID-19.

Rob Felix, vice-président principal du marchandisage chez London Drugs, affirme que cette année s’annonce comme la plus importante qu’ils aient connue depuis 2018.

“Les gens ont cette demande refoulée de faire certaines choses qu’ils faisaient normalement il y a quatre ou cinq ans.”

Comme d’autres, Felix reconnaît que les prix ont grimpé, en partie à cause de l’augmentation des coûts liés à la fabrication des bonbons, mais il note que les détaillants passent par les promotions, certaines offres ayant lieu des semaines avant l’événement.

Certaines parties d’Halloween « à l’épreuve de la récession »

Le conseiller au détail David Ian Gray affirme que certains aspects d’Halloween sont à l’épreuve de la récession.

“Pour des choses comme les bols de bonbons, le prix est en hausse, mais le coût total est quelque chose que la plupart sont capables de gérer”, a-t-il déclaré.

Kam Shergill, un résident de New Westminster, s’attendait à ce que les prix des bonbons soient plus élevés cette année, mais affirme qu’il prévoit toujours de distribuer la même quantité qu’il fait toujours. (CBC)

Kam Shergill, un résident de New Westminster, dit qu’il s’attendait à ce que le prix des bonbons d’Halloween augmente étant donné le coût de la vie élevé au Canada, mais il prévoit toujours d’acheter sa quantité habituelle.

“C’est plus cher, mais de mon point de vue, cela n’aura pas d’impact sur les enfants”, a-t-il déclaré.