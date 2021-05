Ce n’est pas un passeport vaccinal, mais plus de voyages CLAIR post-pandémie

CLEAR, une entreprise basée à New York qui se spécialise dans la sécurité biométrique et qui a commencé à accélérer les voyageurs à travers les lignes d’aéroport en croissance après le 11 septembre, voit maintenant une opportunité majeure alors que le pays sort du verrouillage de la pandémie de Covid-19 .

Alors que de plus en plus de personnes se font vacciner et que les concerts, les événements sportifs et les grands rassemblements rouvrent, il devient de plus en plus probable que les clients devront transmettre numériquement leur statut de vaccination ou de test Covid pour être admis.

« Le 11 septembre a changé la façon dont les gens envisageaient de sécuriser leur bâtiment ou leur stade », a déclaré Seidman-Becker le mois dernier lors d’une mairie virtuelle pour les membres du Conseil exécutif de la technologie de CNBC. « Cela a élevé le niveau de conscience en matière de sécurité, et en particulier de sécurité intérieure. »