Cela a finalement fait de lui un choix acceptable pour ses compatriotes républicains, qui l’ont élu à l’unanimité président-président mercredi après 22 jours agités au Capitole.

“C’est l’homme idéal pour le poste et j’ai confiance en lui”, a déclaré le représentant Mike Garcia (R-Calif.), qui est aligné sur l’aile la plus modérée de la conférence. “C’est un homme bon, c’est un bon chrétien et il va faire un excellent travail dans ce domaine.”

Une opportunité soudaine

Johnson était encore législateur de l’État pour son premier mandat lorsqu’un poste s’est ouvert dans le district de Louisiana House, au nord-ouest, alors détenu par le représentant républicain John Fleming, membre fondateur du House Freedom Caucus d’extrême droite. Fleming faisait partie des nombreux républicains qui se sont lancés dans la course pour réussir Le sénateur à la retraite David Vitter, et Johnson a agi de manière décisive pour prendre le relais de Fleming.

Johnson a couru avec le Imprimatur du Freedom Caucus et un don à six chiffres de son PAC, ainsi que le soutien de Citizens United et du Club pour la Croissance – lui donnant une longueur d’avance cruciale sur les quatre autres républicains en lice.

Mais une fois assermenté, Johnson a fait un changement inattendu : il a fréquemment assisté aux réunions du Freedom Caucus mais n’a jamais réellement rejoint le groupe. C’était à un moment où il consolidait sa réputation d’épine dans le pied des dirigeants, contribuant à compliquer l’effort finalement échoué visant à faire adopter à la Chambre une législation sur les soins de santé et d’autres parties du programme du président Donald Trump.

Abattre un vétéran

Johnson a plutôt jeté son dévolu sur un autre perchoir : diriger le Comité d’étude républicain, le groupe politique conservateur tentaculaire qui comptait parmi ses membres la majorité de la conférence du GOP.

Avant son deuxième mandat, Johnson a embauché le représentant Tom McClintock (Républicain de Californie), un vétéran politique qui avait servi une décennie au Congrès et passé 25 ans dans la politique de l’État de Californie avant cela. Johnson s’est lancé très tôt dans la course et, là où McClintock critiquait ouvertement les tactiques du Freedom Caucus, Johnson s’est montré plus accommodant, suggérant que les deux groupes pourraient travailler en tandem.

Après la victoire de Johnson, McClintock a déclaré Appel “Le fait est qu’il m’a complètement fait campagne pendant les vacances.”

La présidence du RSC a donné à Johnson une première opportunité d’interagir avec une grande variété de membres, en organisant des déjeuners hebdomadaires avec les membres et en dirigeant une importante équipe chargée des politiques et des communications – une expérience qui l’a préparé à gravir les échelons, une course sans opposition au poste de vice-président de la conférence. en 2020.

Le conservateur discret

Tout au long de sa carrière à la Chambre, Johnson a suivi une ligne prudente – en interagissant étroitement avec les partisans de la ligne dure et en adoptant leurs objectifs stratégiques sans s’engager dans leurs tactiques de division. Il a soutenu des réductions drastiques des dépenses fédérales et des restrictions strictes sur l’avortement, mais ne s’est jamais opposé à une règle du Parti républicain ni menacé de quitter la présidence.

Pendant ce temps, il bâtissait sa crédibilité en tant que loyaliste de Trump, culminant avec son effort de fin 2020 pour rallier les républicains derrière un mémoire judiciaire plaidant pour que la Cour suprême intervienne dans le décompte des voix présidentielles.

Johnson dit au Daily Beast en 2018, il s’est efforcé de maintenir des liens à la fois avec le Freedom Caucus et la direction du parti : « Je faisais partie de ces circonstances uniques et inhabituelles où j’avais des amitiés étroites et des relations de confiance de tous les côtés de la conférence. »

Cela s’est poursuivi cette année alors que les partisans de la ligne dure se sont opposés au président Kevin McCarthy. Johnson a voté contre le financement de l’Ukraine et contre le palliatif aux dépenses du 30 septembre. Mais il n’a jamais voté une seule fois contre le candidat à la conférence pour le poste de président, et il a soutenu l’accord de McCarthy sur la limitation de la dette, lui donnant ainsi de la crédibilité en tant qu’esprit d’équipe.

Fleming, son prédécesseur dans le 4e district, a loué les compétences politiques de Johnson dans une interview et a déclaré que son ascension était de bon augure pour l’élaboration d’une politique conservatrice.

“C’est un gars très talentueux”, a-t-il déclaré, ajoutant : “Je pense qu’il a vu en cours de route le potentiel de gravir les échelons du leadership, et comme tout bon politicien, il va profiter d’une opportunité.”