L’ancien manager d’Arsenal, Arsene Wenger, a déclaré que gérer Mesut Ozil n’était pas difficile mais a ajouté que certains joueurs sont « un peu plus sensibles ».

Ozil n’est pas apparu pour l’équipe de Mikel Arteta toute la saison sur fond de spéculations selon lesquelles il quittera les Gunners alors que le joueur de 32 ans entre dans les six derniers mois de son contrat de 350000 £ par semaine en janvier.

Ozil a été signé par Wenger en 2013 pour un record de club de l’époque de 42 millions de livres sterling du Real Madrid, mais s’est heurté à Arteta depuis que l’Espagnol a pris la relève aux Emirats en 2019.

– Cahier d’initiés: Ozil regarde MLS; rangée de sandwichs « honteux »

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

S’adressant au podcast Caught Offside d’ESPN, Wenger a réprimé l’idée qu’Ozil peut être un problème dans la salle de démarrage.

« Il n’était pas difficile à gérer. C’était un gars qui avait une qualité particulière en tant que joueur créatif et qui avait besoin de s’amuser », a déclaré Wenger. «C’est un artiste et ces gars-là sont un peu plus sensibles.

« Ils ont besoin de soutien et d’un environnement qui les pousse à donner le meilleur d’eux-mêmes. »

Ozil, qui a remporté le vainqueur de la Coupe du monde 2014 avec l’Allemagne, sera libre de négocier directement avec les clubs étrangers, des sources indiquant à James Olley d’ESPN qu’un passage à la Major League Soccer fait partie de ses options.

Wenger a également fourni des conseils à Arteta, une fois son joueur à Arsenal, sur la meilleure façon d’utiliser quelqu’un comme Ozil.

« Vous avez deux façons de voir une équipe de football. Vous amenez tout le monde à faire la même chose. La même intensité de travail, le même travail défensif ou vous trouvez un compromis. Vous avez un joueur plus créatif dans l’équipe qui peut faire moins de travail défensif. mais vous construisez une équipe autour de lui qui peut compenser ces lacunes. C’est à cela qu’il faut penser. «

Wenger a souligné la situation de son grand rival Manchester United et Paul Pogba sur la façon de gérer les tensions internes avec un joueur.

« Je crois que vous devez expliquer à un joueur que quel que soit son plan futur, son intérêt et son travail sont de performer au présent. [club]. C’est la meilleure façon de préparer son avenir, de bien jouer dans le présent.

« Quand j’ai vu Pogba arriver mardi soir au RB Leipzig, j’étais désolé qu’il n’ait pas commencé le match parce qu’il a tout de suite eu un impact énorme. »