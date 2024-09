Ce n’est pas un itinéraire, c’est une jungle.

Début août, Mark A. Green, président et directeur général du Wilson Center, ambassadeur, s’est rendu au Panama et au Costa Rica, où il a pu constater de visu le périlleux périple que des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants entreprennent chaque jour en quête d’une vie meilleure. Nombre d’entre eux commencent leur périple dans la région du Darien, une étendue de jungle dense située entre la Colombie et le Panama. Si la majorité des réfugiés et des migrants qui traversent le Darien sont des Vénézuéliens fuyant le régime de Nicolas Maduro (70 % selon des estimations récentes), les autres viennent du monde entier. Malgré les panneaux indiquant « Ce n’est pas une route, c’est une jungle », ou encore que le Darien n’est pas une route, c’est une jungle, des gens continuent de risquer leur vie pour apporter un peu de sécurité à leur famille.