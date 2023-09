Ce n’est pas un exercice, mes amis : le redémarrage de « The Office » serait en préparation – National

Allumez ces grills George Foreman pour célébrer, les amis : on dirait Le bureau pourrait faire son retour sur le petit écran.

Les initiés de l’industrie, Matthew Belloni et Jonathan Handle, ont spéculé sur un remake possible d’un remakeécrivant sur la plateforme d’information Puck que le créateur de la version américaine de Le bureau envisage de ramener la série.

« Greg Daniels est sur le point de faire un redémarrage de Le bureaupar exemple », ont-ils écrit dans l’article payant, commentant l’avenir d’Hollywood après la conclusion provisoire de la grève des écrivains.

Daniels – qui s’est adapté Le bureau pour le public américain de la version britannique originale de l’émission de Ricky Gervais et Stephen Merchant — n’a pas confirmé publiquement les rumeurs, ni NBC.

L’année dernière, Daniels a déclaré à Collider qu’« il est difficile de dire » s’il y aurait un appétit pour un redémarragecompte tenu du fait que les fans inconditionnels se sentent très protecteurs envers la série.

«(Le bureau) a été une expérience tellement merveilleuse et rare qu’on ne veut évidemment pas y revenir et c’est peut-être en quelque sorte décevoir les gens alors que, pour le moment, ils ne pourraient pas en être plus heureux.

Daniels a cependant déclaré que s’il devait y avoir un renouveau, ce serait probablement « une extension de l’univers » et a déclaré que la série pourrait présenter un mélange de personnages nouveaux et anciens.

De plus, les acteurs John Krasinski (Jim Halpert) et Mindy Kaling (Kelly Kapoor) ont exprimé leur intérêt à revenir dans la série, si les circonstances étaient réunies. Jenna Fischer (Pam Beasley), Angela Kinsey (Angela Martin), Creed Bratton (Creed Bratton) et Leslie David Baker (Stanley Hudson) ont également déclaré qu’elles pourraient être convaincues de faire revivre leurs personnages respectifs.

La nouvelle divise cependant les fans. Alors que certains accueillent favorablement l’idée, d’autres sont aussi enthousiastes qu’ils le seraient à l’idée de manger une boule de chili moulu de Kevin.

Certains sont ravis de la possibilité d’un remake, tandis que d’autres ont des questions – la principale étant : « Comment oses-tu ?

NOOOOOOOOOOO, s’il te plaît, ne touche pas pic.twitter.com/9VM3FWOzB9 –Rafael (@srgoes) 25 septembre 2023

Le bureau a été un énorme succès, remportant des prix lors de sa diffusion originale, capturant des millions de téléspectateurs chaque semaine et gardant toujours les fans satisfaits et souriants (c’est ce qu’elle a dit).

Et, grâce aux réseaux de streaming, la série continue de rester extrêmement populaire, les fans les plus purs et durs se vantant d’interminables sessions de visionnage excessif, redémarrant souvent la série dès qu’ils ont terminé les neuf saisons.

Comme l’a noté une personne, la série originale de la série – avec son casting à la fois maladroit et hilarant – a placé la barre incroyablement haute.

que vous soyez fan du bureau ou non… la barre est un peu impossible à atteindre https://t.co/tMyNjjuRY2 – PDG de kory (@korysverse) 25 septembre 2023

À ce stade, c’est un jeu d’attente. Alors que la Writers Guild of America est parvenue à un accord de principe pour mettre fin à la grève des scénaristes qui dure depuis cinq mois, aucun accord n’est encore en préparation pour les acteurs en grève.

L’accord, annoncé dimanche, intervient cinq jours seulement avant que la grève ne devienne la plus longue de l’histoire de la guilde et la plus longue grève à Hollywood depuis plus de 70 ans.