Pourtant, les espoirs des opposants à l’avortement à l’égard de Johnson restent élevés.

Certains groupes conservateurs influents ont interprété ces remarques comme un appel à l’action, tandis que d’autres ont déclaré qu’elles reflétaient une réalité politique fondamentale à Washington qui s’étend au-delà de la question controversée de la politique fédérale en matière d’avortement.

“C’est lui qui prend la parole maintenant, ce n’est pas un dictateur et il doit travailler avec un caucus républicain très diversifié”, a déclaré Tony Perkins, président du Family Research Council, qui a déclaré avoir été en contact étroit avec Johnson avant son mandat. élection et depuis qu’il a remporté le marteau. « Mais je peux vous assurer qu’il va travailler avec le Congrès pour continuer à faire progresser le caractère sacré de la vie humaine. Je n’ai aucune question à ce sujet.

Johnson a déclaré jeudi à Sean Hannity de Fox que ses « grandes priorités » incluent

Israël, l’Ukraine, la frontière américano-mexicaine et la crise de la dépendance au fentanyl.

“Donc, en gros, tu dis [abortion] ne viendra pas et vous allez vous concentrer sur les points de l’ordre du jour que vous avez déjà présentés », a déclaré Hannity. Johnson ne l’a pas corrigé.

Mais les militants anti-avortement ont souligné le soutien intransigeant de Johnson à leur cause comme preuve qu’il finira par tenir ses promesses, peu importe ce qu’il dit ou ne dit pas lors des interviews. Ils ont également reconnu que le reste de l’année 2023 sera probablement consacré à des débats sur les dépenses gouvernementales, et ont déclaré qu’ils ne s’attendent pas à ce qu’il présente une législation anti-avortement plus large avant janvier, au plus tôt.

« L’avortement est une question fédérale. Il le sait aussi bien que quiconque », a déclaré Kristi Hamrick, stratège politique en chef de Students for Life, qui a noté que Johnson avait une note « A+ » sur le tableau de bord législatif du groupe. « Donc je n’interpréterais pas [the interview] comme signifiant que rien ne vient. J’interpréterais cela comme signifiant que nous devons nous mettre au travail.

Bien qu’il ait coparrainé une série de projets de loi anti-avortement pendant son mandat au Congrès – y compris des interdictions nationales à six et 15 semaines de grossesse – Johnson doit maintenant gérer un caucus agité qui comprend des républicains du district de Biden farouchement opposés aux restrictions fédérales sur la procédure et indifférents à cette procédure. prendre des votes politiquement risqués sur des projets de loi qui n’iraient nulle part au Sénat.

« Va-t-il proposer une législation pro-vie autonome ? C’est un gros point d’interrogation. Le Sénat, bien sûr, n’abordera rien de cela, mais cela aiderait à définir les différences entre les deux partis », a déclaré Tom McClusky, directeur des affaires gouvernementales de Vote catholique. « Mais je dis toujours : vous ne voulez pas que vos amis dirigent. Parce qu’il devra éventuellement prendre des décisions qui rendront certains d’entre nous mécontents.

Une poignée de républicains de New York et d’autres législateurs républicains vulnérables dans les districts bleus se méfient particulièrement de la décision de leurs collègues d’insérer une grande variété de facteurs politiques en matière d’avortement dans les projets de loi de dépenses clés de ce Congrès, et déclarent qu’ils s’opposeraient de la même manière aux projets de loi autonomes imposant des restrictions sur la procédure.

Le représentant Nick LaLota (RN.Y.) s’est joint à plusieurs autres républicains pour bloquer le projet de loi de financement de l’agriculture de leur parti à la Chambre le mois dernier en raison d’une disposition interdisant la livraison par courrier de pilules abortives.

“Le membre du Congrès reconnaît que l’avortement est une question d’État et réaffirme son opposition à une législation qui renverserait la volonté des électeurs de New York et tenterait de contourner la décision Dobbs”, a déclaré Will Kiley, porte-parole de LaLota.

Jesse Southerland, directeur des affaires fédérales d’Americans United for Life, fait partie des défenseurs qui insistent sur le fait qu’une telle opposition des législateurs républicains aux interdictions fédérales de l’avortement peut être surmontée avec « beaucoup d’éducation ».

« C’est au mouvement pro-vie de le faire », a-t-il déclaré. “Ces membres du Congrès ont mille autres problèmes à régler, et beaucoup d’entre eux n’en sont tout simplement pas conscients.”

Southerland et d’autres dirigeants anti-avortement ont déclaré vendredi qu’ils surveilleraient ce que Johnson ferait pour leur mouvement au cours des prochains mois, notant que les votes autonomes sur les projets de loi anti-avortement ne sont qu’une de leurs revendications. Ils espèrent également qu’il poussera son caucus à tenir davantage d’auditions sur la question, à rédiger davantage de mémoires d’amicus à l’appui des poursuites judiciaires contre les politiques d’avortement de l’administration Biden et – le plus immédiatement – ​​à utiliser les prochaines luttes contre les dépenses gouvernementales pour faire progresser les restrictions à l’avortement.

« La chose la plus immédiate à l’ordre du jour de chacun, ce sont les projets de loi de dépenses », a déclaré Melanie Israel, analyste politique à la Heritage Foundation. « Nous voulons y voir un leadership audacieux, car lorsque nous regardons où se trouvent les membres, nous constatons que la plupart veulent faire avancer les choses avec les partisans pro-vie, et pas seulement maintenir le statu quo. »

Mais deux membres du Congrès républicain, bénéficiant de l’anonymat pour discuter de questions internes à la conférence, ont jeté un froid sur l’idée de présenter des projets de loi autonomes au Congrès.

“Je ne pense pas que les votes soient là [for a 15-week federal abortion ban,]”, a déclaré l’un des membres. “Surtout sachant que c’est DOA au Sénat.”