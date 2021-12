Ce n’est pas un crime d’avoir des vues que les wokesters avec lingettes humides n’aiment pas

QUAND le policier à la retraite Harry Miller a envoyé une série de tweets en 2019 critiquant l’idée de changer de sexe, la dernière chose à laquelle il s’attendait était d’être traqué par des flics et traîné devant les tribunaux pendant trois ans.

Mais c’est exactement ce qui s’est passé. En janvier 2019, la police s’est présentée sur son lieu de travail après qu’un utilisateur de Twitter non identifié l’a signalé à la police et a déclaré qu’il était là pour « vérifier sa pensée ».

Harry Miller était en train de piquer le ventre de la bête trans-lobby et, sans surprise, il est revenu le mordre Crédit : PA

Ils ont ensuite giflé un « incident haineux non criminel » sur son rapport de crime, affirmant qu’il « montrait de la haine pour la communauté transgenre ».

Maintenant, après une bataille devant la Haute Cour en 2020, puis un nouveau voyage devant la Cour d’appel cette année, Harry a été justifié.

La pratique consistant à rendre des verdicts d’incidents haineux non criminels est basée sur les directives du College of Policing.

Lundi, les juges de la Cour d’appel se sont prononcés à l’unanimité contre cette directive, affirmant qu’elle violait illégalement le droit de Harry à la liberté d’expression.

Vous n’êtes pas obligé d’être d’accord avec ses opinions. En fait, je pense que certains de ses tweets étaient grossiers et inutilement provocateurs.

Il était en train de piquer le ventre de la bête trans-lobby et, sans surprise, elle est revenue le mordre.

Mais quiconque ne veut pas vivre dans le cloaque de la censure dans lequel nous nous enfonçons à la vitesse de la lumière devrait accueillir cette décision à bras ouverts. Je fais certainement.

Les juges chargés de l’affaire ont déclaré que les incidents haineux non criminels créaient un «effet paralysant» – qu’ils favorisaient une culture de la peur autour d’un débat ouvert.

J’irais même plus loin, ils sont un fléau pour un système judiciaire déjà déplorable et ils devraient être supprimés.

Le problème avec les incidents haineux non criminels, c’est que — comme il est écrit sur l’étain — ils ne sont même pas assez graves pour être qualifiés d’infractions criminelles.

Le SEUL critère que vous devez remplir pour que ces accusations insensées soient enregistrées contre votre nom est d’offenser quelqu’un.

Quelles que soient vos intentions, tout ce qui compte, c’est que quelqu’un VOUS PERÇOIT d’être hostile en raison de caractéristiques telles que la race, la religion ou l’identité de genre.

WIPE WOKESTERS

Et, comme dans le cas d’Harry, vous n’avez même pas le droit de savoir qui est votre accusateur. En conséquence, l’infraction est exploitée par des wokesters wetwipe pour qui la simple existence d’opinions différentes des leurs induit un anévrisme.

L’existence de cette loi est une aubaine pour eux et un cauchemar infernal pour ceux qui se retrouvent traités comme des prédicateurs de haine pour avoir exprimé des opinions légèrement controversées.

Et pour aggraver les choses, au début de cette année, une demande d’accès à l’information a révélé que la moitié des forces de police d’Angleterre et du Pays de Galles ne surveillaient même pas l’efficacité de l’enregistrement de ces incidents.

Essentiellement, ils gaspillent l’argent des contribuables à enquêter et à enregistrer des choses qui ne sont pas des infractions pénales et ne peuvent même pas vous dire quel est le but de tout cela.

C’est la folie totale. Suite à cette décision historique, j’ai parlé à Harry.

Il m’a raconté comment la force avait éclaboussé un QUART DE MILLION de livres le poursuivant pour les tweets. Comment son accusatrice est toujours autorisée à se cacher sous le couvert de l’anonymat (ou de la lâcheté) et n’est donc connue de lui que sous le nom de « Mme B ».

Cela ne peut pas être juste dans une société civile. La victoire de Harry crée un énorme précédent pour les milliers de personnes qui ont été victimes d’incidents haineux non criminels depuis leur introduction en 2014.

Les risques pour la liberté d’expression posés par le fait de continuer à les enregistrer l’emportent de loin sur les avantages. La liberté d’expression signifie que les gens diront des choses que vous n’aimez pas – et seul un narcissique naïf penserait que faire taire les gens de cette manière est à peu près bon pour la société.

Mollie « plus jolie que jamais » MOLLY-MAE HAGUE, Love Islander et petite amie du boxeur Tommy Fury, a déclaré qu’elle se sentait « plus jolie que jamais » après avoir payé des milliers pour REVERSER des années de procédures cosmétiques. Cela comprend la dissolution de ses produits de remplissage pour les lèvres et le visage et le retrait d’un ensemble de liaison composite de ses dents. Il est impossible d’éviter les influenceurs chargés de charges sur Instagram. Et l’énorme pic de jeunes femmes souhaitant subir des interventions esthétiques est une bombe à retardement de santé mentale qui doit être diffusée immédiatement. C’est pourquoi je pense que Molly-Mae est incroyablement courageuse d’adopter son look naturel. Dieu sait que nous avons besoin d’un antidote.

Devrait savoir bedder

LA nouvelle saison du maillon le plus faible vient de démarrer, avec le comique à l’esprit sec Romesh Ranganathan assumant le rôle tristement célèbre d’Anne Robinson.

Ce ne serait pas une émission de divertissement de célébrités si vous n’incluiez pas au moins une célébrité sans cervelle de la liste Z.

Gemma Collins, l’ex-membre de Towie « plus grande que nature », a joué dans la nouvelle série de Maillon faible et a montré son incroyable manque de puissance cérébrale dans l’épisode de demain Crédit : PA

Et inclure quelqu’un de The Only Way Is Essex est toujours un moyen infaillible de remplir ce créneau.

Cue Gemma Collins, l’ex-membre de Towie « plus grande que nature » qui figure dans la nouvelle série et affiche son incroyable manque de puissance cérébrale dans l’épisode de demain.

L’hôte lui demande combien de lits il y a dans une chambre d’hôtel à deux lits. On pourrait penser, au fur et à mesure des questions, que cela ne devient pas beaucoup plus facile que cela.

Mais, hélas, même cela est une question trop compliquée pour la star de la télé-réalité – d’une valeur de 2,7 millions de livres sterling apparemment – ​​qui accuse son ignorance de « ne rester que dans des suites et des penthouses ».

Tout va bien pour certains. Je suppose que parfois, cela paie vraiment d’être épais.

Pourriez-vous faire mieux ?

Plaintes pour Love Island

Le régulateur de TELLY, Ofcom, a révélé avoir reçu un nombre record de plaintes cette année.

Love Island, avec Shannon Singh et Good Morning Britain, étaient les émissions les plus critiquées.

Ofcom a révélé avoir reçu un nombre record de plaintes cette année avec Love Island, mettant en vedette Shannon Singh, parmi les émissions les plus critiquées Crédit : PA

Il y a eu plus de 150 000 plaintes – c’est plus du DOUBLE par rapport à l’année dernière. Je dois dire que je trouve très étrange que les gens fassent tout leur possible pour déposer des objections sur des émissions qu’ils n’ont pas appréciées.

Principalement parce que cela n’a souvent rien à voir avec des programmes qui enfreignent les règles et réglementations de l’Ofcom, et tout à voir avec des gens qui s’offusquent inutilement lorsqu’ils entendent ou voient quelque chose qu’ils n’aiment pas.

J’ai une solution révolutionnaire pour l’armée de téléspectateurs qui ont décidé que 2021 était l’année où leur seuil d’infraction s’effondrerait soudainement – ​​basculez.

Il y a littéralement des centaines de chaînes disponibles et un buffet sans fin de séries sur les plateformes de streaming prêtes à être consommées par les téléspectateurs sur simple pression d’un bouton.

Si vous n’aimez pas quelque chose, pourquoi ne pas essayer de vous épargner le chagrin, prendre la télécommande et passer à autre chose ?

simples.

Boris & co, tu le bleus

LORD FROST, le ministre du Brexit du Premier ministre (connu sous le nom de Boris’s Brexit Brain) a remis sa démission ce week-end, citant sa désillusion face à la « direction actuelle du voyage » sur le Brexit.

Oh, et aussi les restrictions Covid du gouvernement, l’agenda vert et les taxes incroyablement élevées qui pèsent sur les gens ordinaires et les entreprises.

Lord Frost, le ministre du Brexit du Premier ministre (connu sous le nom de Boris’s Brexit Brain) a remis sa démission ce week-end Crédit : EPA

Cela ne me fait aucun plaisir de voir le gouvernement pour lequel j’ai voté, dirigé par le parti que je soutiens depuis mon adolescence, imploser.

Pourtant, je ne peux m’empêcher de penser que c’est exactement ce que mérite ce gouvernement.

Lord Frost parle au nom des petits conservateurs, comme moi, dans tout le pays. Les gens qui votent conservateur parce que nous voulons que le gouvernement garde l’enfer hors de nos vies, nous impose moins et ne poursuive pas avec des programmes politiques sauvages et non testés (*toux* net zéro).

Malheureusement, ceux d’entre nous qui ont voté bleu en 2019 et espéraient un bon gouvernement conservateur ont échoué de façon monumentale.

Au lieu de cela, nous nous sommes retrouvés avec un gouvernement socialiste de placard désastreux, hypocrite et incompétent.

J’ai atteint les classes moyennes J’ai peut-être enfin terminé mon initiation dans les classes moyennes ce week-end – je suis sorti et, pour la première fois, j’ai acheté un VRAI sapin de Noël. En grandissant dans la classe ouvrière, ma famille n’a jamais envisagé d’en avoir un. Pourquoi débourser pour un vrai sapin qui durera un Noël alors que vous pouvez en acheter un en plastique réutilisable pour moins de la moitié du prix ? Ces foutus gens de la classe moyenne adorent se montrer, pensai-je. Oubliez le clivage Nord/Sud – le débat authentique sur l’arbre en plastique est le véritable clivage de classe de la nation. Et en tant que personne qui s’identifie maintenant comme une personne prétentieuse de la classe moyenne, je peux révéler cela, oui : les vrais arbres sont définitivement meilleurs.

