Par Oliver Salt pour Dailymail.Com





Partagez ou commentez cet article :

Reid a ressenti toute la colère du refroidissement éolien de -30 degrés à Kansas City samedi soir

Mais cela ne l’a pas dérangé du tout lorsqu’un joueur lui a montré sa moustache gelée.

DailyMail.com fournit toutes les dernières nouvelles sportives internationales

L’entraîneur-chef des Chiefs de Kansas City, Andy Reid, a ressenti toute la colère d’un refroidissement éolien de -30 degrés lors de leur victoire en séries éliminatoires contre les Dolphins de Miami le week-end dernier, à tel point que sa moustache s’est figée de manière hilarante en mini-glaçons sur la touche.

Pourtant, selon Travis Kelce, Reid n’était pas du tout dérangé par son nouveau look viral.

‘J’ai entendu mon gars [Chiefs offensive lineman] Creed Humphrey m’a raconté une histoire aujourd’hui”, a déclaré Kelce à propos du match de samedi dans le dernier épisode de son émission. Podcast Nouveaux sommets.

“Il a dit que l’entraîneur Reid était venu le voir après un trajet en voiture et l’avait en quelque sorte motivé à continuer à faire ce que nous faisions.

” Et Creed regarde l’entraîneur et lui dit : ” Coach, tu as quelque chose sur ta moustache. “

La moustache de l’entraîneur des Chiefs Andy Reid s’est figée en mini-glaçons lors de leur victoire contre les Dolphins

Travis Kelce a raconté une histoire hilarante sur la réponse de Reid après avoir entendu parler de sa moustache

Le joueur de ligne offensive des Chiefs, Creed Humphrey, a déclaré à Reid que sa moustache était gelée, mais il a répondu : “Ce n’est pas un concours de beauté”.

“Il dit:” Ouais, je sais que je le fais. Ce n’est pas un concours de beauté. C’est un match de football.

Le match Wild Card Round, que Kansas City a remporté 26-7, est considéré comme l’un des plus froids de l’histoire de la NFL, les joueurs se tournant vers des méthodes extrêmes pour lutter contre la température glaciale.

Kelce a révélé qu’un joueur des Chiefs portait deux paires de chaussettes, s’était éclaboussé les chevilles avec du ruban adhésif et avait également mis des chauffe-pieds sur le dessus de ses pieds, ce qui entraînait évidemment une trop grande “pression qui le poussait vers le bas”.

Le joueur s’est alors retrouvé avec deux énormes ampoules sur le dessus des pieds.

” Rien qu’en le regardant, je me suis dit : ” Putain mec, ça a dû faire mal pendant tout le putain de jeu, tu ne l’as pas senti ? “, se souvient Travis.

Il a ajouté que d’autres joueurs portaient des gants en latex sous leurs gants de football – un geste qu’il ne fait plus, dit-il, car cela faisait glisser le gant de football.

Kelce a également noté que beaucoup de ses coéquipiers se sont infusés de vaseline (sans grand résultat), tandis que Jason a relayé l’idée que le poivre de Cayenne dans les chaussettes est censé garder les pieds au chaud.

Kelce et Kansas City ont joué contre Miami samedi dans un refroidissement éolien glacial de -30 degrés.

Le côté serré a révélé les efforts extrêmes déployés par les joueurs pour lutter contre le froid à Arrowhead.

Son frère Jason a demandé : « C’est amusant de regarder quand les éléments sont aussi absurdes. C’était dur de jouer là-dedans ?’

“C’était choquant de voir à quel point il faisait froid”, a répondu Travis. “Vous êtes près des radiateurs, vous êtes dans les vestiaires, mais quand vous sortez sur le terrain, la température baisse en ce moment. Et vous le sentez dans vos mains, vous le sentez dans vos orteils, votre visage.

« Tout le monde a vu la moustache de l’entraîneur Reid. Je sentais ma moustache se durcir. C’était choquant de voir à quel point il faisait froid.

“C’était probablement le premier jeu auquel je me suis surpris, comme, même pendant un trajet en voiture, si j’étais emmené pour jouer, courir sur les radiateurs pour me réchauffer les mains et les pieds pour essayer de me sentir mal. Il faisait vraiment froid.