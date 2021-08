Ce n’est pas un appareil ‘Fan Edition’ dans My Book

Samsung a lancé le Galaxy Tab S7 FE cette semaine, une autre entrée dans la gamme en expansion Fan Edition. Si vous n’êtes toujours pas tout à fait sûr de ce que sont ces appareils « FE », c’est la tentative de Samsung d’offrir la meilleure expérience possible avec le prix le plus bas possible. Par exemple, vous verrez parfois des spécifications associées à ces appareils qui sont généralement enregistrées pour des produits plus haut de gamme. Avec la gamme FE, Samsung brise un peu ce moule. Malheureusement, cette nouvelle entrée de tablette ne semble pas être tout à fait cela.

La Tab S7 FE est dotée d’un écran WQXGA de 12,4 pouces (2560 x 1600), de processeurs octa-core, de 4 Go de RAM avec stockage extensible (6 Go de RAM avec le modèle 5G), d’un appareil photo arrière de 8 mégapixels, d’un support S Pen (inclus avec l’achat) , grande batterie de 10 000 mAh avec charge rapide, connectivité 5G (pour plus d’argent) et Android 11. Il manque à cette tablette un écran avec un taux de rafraîchissement plus élevé (c’est aussi un écran LCD TFT, pas AMOLED), mais au moins il est livré avec ce S Pen bonté.

Pour les prix, la Tab S7 FE (WiFi) coûte 529 $, disponible à partir de septembre. Pour le modèle 5G, la disponibilité commence le 5 août chez certains opérateurs avec un prix de 669 $. Les premiers opérateurs américains à le vendre seront AT&T et Verizon, suivis de peu par T-Mobile et US Cellular.

J’ai dit quand cet appareil a fuité que s’il n’avait pas au moins un écran à 90 Hz, je le sauterais. Ouais, je vais sauter. Je peux lancer une pétition en ligne pour supprimer le « FE » du nom de cet appareil. Cela semble être un piètre effort de la part de Samsung pour créer un véritable appareil Fan Edition.

Spécifications de la Galaxy Tab S7 FE

// Samsung