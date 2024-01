Ce n’est pas très brillant : voici comment Samsung a fait une grosse erreur avec l’écran du Galaxy S24 Ultra

Parlons de quelques échecs épiques de l’industrie technologique – des échecs épiques en direct, en plus. Et voyons comment le Galaxy S24 Ultra rejoint la confrérie des « échecs épiques ».

Bien que 1998 remonte à plus d’un quart de siècle, l’échec légendaire de Microsoft Windows 98 survenu au salon COMDEX est toujours considéré comme l’un des plus grands ratés jamais enregistrés. Le PC exécutant le tout nouveau Windows 98 s’est figé et a fait dire à tout le public “Ooph!” après avoir affiché le fameux BSoD (Blue Screen of Death). Une autre erreur royale qui me vient à l’esprit, bien sûr, date de 2010, lorsque Steve Jobs n’a pas pu montrer correctement l’iPhone 4 en raison de problèmes de connectivité. Quelques instants plus tard, Steve Emplois (être Steve Emplois ) a demandé à l’ensemble du public – plusieurs centaines de journalistes et de participants à l’événement – ​​d’éteindre leurs appareils Wi-Fi, car ils interféraient apparemment avec son iPhone de démonstration. Aucune liste du « Top 3 des échecs épiques de l’industrie technologique » ne devrait aller sans mentionner la catastrophe de LG en 2013. À l’époque, LG présentait le téléphone LG G2. Quelqu’un chez LG a eu la bonne idée de donner des téléphones aux participants, mais les coupons pour un tout nouveau G2 étaient attachés à des ballons qui devaient voler dans le ciel. Une vingtaine de personnes ont été blessées après que de nombreux participants portaient des pistolets BB et des objets pointus pour faire éclater les ballons destinés à un nouveau téléphone. « G2 » signifie « Genius x 2 », n’est-ce pas ?

Samsung est-il sur le point de rejoindre cette liste des « échecs épiques » ?

Hormis quelques petits chocs plutôt microscopiques, l’événement Galaxy Unpacked du 17 janvier a été un succès sans heurts. L’éclairage était correct, les présentateurs ne bégayaient pas, tout semblait fonctionner comme il se doit, le rythme général était plus que correct et les clips n’étaient pas aussi grinçants qu’on aurait pu s’y attendre. Cependant, Samsung a commis une erreur majeure avec le Galaxy S24 Ultra et son affichage – il n’a pas réussi à en faire la publicité de manière adéquate et à montrer à quel point il est réellement bon. Au cas où ce ne serait pas clair, je parle de Gorilla Glass Armor sur le Galaxy S24 Ultra.

Vous voyez, les gens sont stupéfaits de voir à quel point cet appareil est sans éblouissement, par rapport au précédent champion de Samsung – le Galaxy S23 Ultra. De nombreux pronostiqueurs X/Twitter présentent côte à côte les produits phares Ultra 2023 et 2024 et la différence est impressionnante. Là où l’écran du Galaxy 23 Ultra est à peine lisible ou avec des couleurs et un contraste délavés, l’écran du Galaxy S24 Ultra excelle.

Et, mon garçon, est-ce que ça donne :

Lors de mon point de presse avec Samsung, ils ont mentionné que le revêtement du S24 Ultra (à droite) réduisait les reflets de 75 %… c’est assez évident ici par rapport au S23 Ultra (à gauche) pic.twitter.com/CNPv8rPdEu —Daniel Scuteri | Technologie avec avantages (@daniel_scuteri) 18 janvier 2024

On pourrait penser qu’il s’agit d’une photo retouchée en faveur du Galaxy S24 Ultramais de plus en plus d’utilisateurs signalent la même chose :

Ceci est rendu possible grâce à l’utilisation du tout nouveau Gorilla Glass Armor, qui promet d’offrir « une combinaison inégalée de durabilité et de clarté visuelle ». Comme le dit Samsung : « Par rapport à une surface en verre classique, Corning Gorilla Armor réduit les reflets jusqu’à 75 %, ce qui améliore la lisibilité de l’écran et minimise les reflets de l’écran dans presque tous les environnements ».

Où était le Galaxy S23 Ultra, quand le Galaxy S24 Ultra en avait besoin ?

Je ne sais pas où est le Galaxy S23 Ultra C’est à ce moment-là que le Gondor est tombé, mais je sais que ce n’était pas là où il était censé être le 17 janvier. avait faire partie du Galaxy Unpacked et avait se tenir côte à côte avec les Galaxy S24 Ultra et gonfler la célébrité de son successeur. Ce que les utilisateurs de X/Twitter font désormais avec les comparaisons, Samsung aurait dû le faire (d’une bien meilleure manière) au Galaxy S24 Ultral’événement de dévoilement. La présentation, à mon humble avis (et de l’avis de bien d’autres), aurait dû se concentrer beaucoup plus sur cette expérience sans éblouissement que les utilisateurs signalent désormais. Voici ce que disent les gens : …et ce ne sont là que quelques-uns des commentaires que les pronostiqueurs et les utilisateurs de X/Twitter ont faits sur le sujet. Au lieu de cela, l’événement Galaxy Unpacked s’est déroulé dans l’autre sens : l’ambassadeur Corning qui a parlé du nouveau verre Gorilla Armor a commencé avec la dureté du nouveau matériel. Il a ensuite souligné la résistance aux rayures du Gorilla Armor. Les « propriétés antireflet supérieures » ont été présentées à la fin du segment Gorilla Armor, sans aucun exemple concret. Quelle honte.