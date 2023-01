Ce n’est pas seulement vous – Wikipédia a l’air différent

L’interface de bureau mise à jour de Wikipedia place la table des matières sur le côté gauche. (Fondation Wikimédia)

Wikipedia a obtenu sa première mise à jour d’interface de bureau en plus d’une décennie qui inclut une recherche améliorée.

La Wikimedia Foundation a déclaré que la mise à jour était conçue pour faciliter son utilisation par tous.

La mise à jour a été déployée le 18 janvier et est en ligne sur 94 % des versions linguistiques actives de Wikipédia.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

Wikipédia a l’air… différent !

L’interface de bureau du site Web populaire a été mise à jour pour la première fois depuis plus d’une décennie.

La Fondation Wikimédia dit la mise à jour a été « construit en collaboration avec des bénévoles de Wikipédia du monde entier » pour rendre le site Web « plus accueillant » et « plus facile à utiliser pour tout le monde ». L’interface mise à jour, qui comprend une table des matières sur le côté gauche de la page Wikipedia et une barre de recherche déplacée en haut, “modernise l’expérience Wikipedia”, l’organisation à but non lucratif dit dans un communiqué.

Voici à quoi ressemblait l’ancienne page Wikipedia de Taylor Swift :

Capture d’écran de l’ancienne version de la page Wikipedia de Taylor Swift. (Fondation Wikimédia)

Et voici à quoi ressemble la page de Taylor Swift dans la nouvelle refonte :

Capture d’écran de la page Wikipédia repensée de Taylor Swift comprenant une barre de recherche en haut et une table des matières sur le côté gauche. (Fondation Wikimédia)

Ce n’est pas une différence discordante, mais vous remarquerez probablement beaucoup plus de blanc – les éléments de fond gris et l’ombrage ont largement disparu.

Les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour incluent une “expérience de recherche améliorée” qui utilise des images et des descriptions pour faciliter la recherche d’articles. Les tests ont montré que la mise à jour entraînait 30% de recherches d’utilisateurs supplémentaires, a déclaré la Wikimedia Foundation. Les liens couramment utilisés, comme la recherche et les sections, se déplacent au fur et à mesure que les utilisateurs connectés parcourent la page, ce qui permet aux rédacteurs et aux éditeurs de se concentrer plus facilement, a déclaré la Wikimedia Foundation. Les tests ont montré que la mise à jour réduit la fatigue du défilement en réduisant les taux de défilement de plus de 15 %.

Pour les rédacteurs et éditeurs multilingues, les outils de changement de langue sont “plus mis en évidence”, ce qui accélère la commutation entre les plus de 300 langues de Wikipédia.

Wikipédia en anglais, qui a eu 22 ans le 15 janvier, a vu la mise à jour être déployée le 18 janvier. La Fondation Wikimedia a déclaré que 94 % des versions linguistiques actives de Wikipédia ont également été mises à jour.

Plus de 30 groupes de bénévoles différents à travers le monde ont travaillé avec la Wikimedia Foundation pour développer et tester la nouvelle interface. L’organisation à but non lucratif a également utilisé la recherche mondiale et les commentaires des utilisateurs de Wikipédia.

Depuis avril 2022, le nombre d’internautes dans le monde dépasse les cinq milliards, soit environ 63% de la population mondiale, selon Statista. La Wikimedia Foundation a déclaré que la mise à jour de l’interface “a été conçue pour répondre aux besoins de cette prochaine génération d’internautes”, y compris les personnes ayant moins d’expérience sur Internet, “pour trouver des connaissances dignes de confiance et fiables”.

La Wikimedia Foundation a déclaré que les anciennes fonctions de Wikipédia sont toujours disponibles.