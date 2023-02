Ce n’est pas seulement que Lee Anderson a tort de se pendre : il est aussi le mauvais homme pour empêcher les conservateurs de couler | Gaby Hinsliff

Lee Anderson pense que nous devrions ramener la peine de mort. Parce que tu dis ce que tu veux de la pendaison, mais les morts ne commettent pas de crimes.

Parfois, certes, il s’avère qu’ils n’ont même pas commis les crimes pour lesquels ils ont été exécutés, mais Anderson semble penser qu’il existe des moyens de contourner cela. Il pense également que trop d’utilisateurs de banques alimentaires gaspillent de l’argent sur les clopes, l’alcool et Sky TV, et que le vrai problème est que les gens ne savent pas cuisiner. Il a suggéré une fois que les locataires importuns devraient être obligés de vivre dans des tentes et cueillir des pommes de terre toute la journée et… eh bien, vous comprenez l’essentiel.

Il n’y a qu’à la Chambre des communes que les gens vous appelleraient un original ou une bouffée d’air frais en trottant tout cela, étant donné qu’il y a un Lee Anderson qui soutient le bar dans la plupart des pubs. Pourquoi voudriez-vous nommer l’un d’eux vice-président du parti conservateur, cela semble cependant moins évident.

La question n’est pas de savoir si certains électeurs partagent les opinions d’Anderson – bien sûr qu’ils le font – ou même s’il est incroyablement utile pour un gouvernement supervisant tant de personnes qui plongent dans la pauvreté d’avoir comme écran de fumée humain un homme qui était autrefois dur lui-même, mais toujours semble penser que c’est trop facile pour les pauvres. La vraie question est de savoir s’il est la bonne personne pour aider les conservateurs à éviter une défaite électorale tonitruante, ce qui est sa véritable description de poste.

La ligne officielle des conservateurs sur Anderson est que si ce qu’il dit vous dérange, alors vous êtes snob ou déconnecté. C’est une façon intéressante de décrire un nombre important d’électeurs conservateurs, plus un premier ministre immédiatement obligé de préciser qu’en fait il n’est pas d’accord avec Lee au sujet de la peine de mort. Les électeurs qui sont d’accord avec lui peuvent maintenant s’attendre à ce que le gouvernement renie ses opinions à plusieurs reprises, d’une manière qu’ils n’auraient jamais eu besoin de faire s’il n’avait été qu’un député d’arrière-ban, tandis que le parti réformiste d’extrême droite continue de les courtiser en dire ce que les partis traditionnels ne peuvent pas dire.

Lee Anderson: le nouveau vice-président conservateur est une machine à controverse à un seul homme En savoir plus

Ah, nous dit-on, mais c’est un double acte rusé ! Greg Hands, le nouveau président du parti, rassurera tous les conservateurs du sud qui restent votants et qui fuient actuellement vers les libéraux démocrates, tandis qu’Anderson s’entretient avec les sortants du nord. Mais cela ne fonctionne que si Anderson a l’intention d’opérer sur une fréquence de chauve-souris étrange que les conservateurs potentiels de Winchester ou de Guildford sont en quelque sorte trop chics pour entendre, et vice versa pour Hands. Comme un couple en guerre qui n’est resté ensemble que pour le bien de leurs enfants désormais adultes, les deux moitiés de la coalition électorale conservatrice, réunies par le Brexit, ont de plus en plus peu d’autres choses en commun. Donner à chacun son propre porte-parole de parti semble plus susceptible de mettre en évidence les différences que de les résoudre.

Et tandis que Hands est un survivant électoral avisé, conservant son siège à Chelsea et Fulham même au milieu d’un anéantissement des conservateurs à Londres, la réputation d’Anderson en tant que chuchoteur du «mur rouge» est moins assurée. Ancien conseiller travailliste, il a dirigé le bureau de la députée sortante d’Ashfield, Gloria de Piero, avant de faire défection chez les conservateurs et de se présenter au même siège en 2019. Ce fut une campagne amère – le jour où je suis allé à Ashfield, quelqu’un venait de briser le fenêtre du bureau de campagne du parti travailliste – et alors que la nouvelle candidate travailliste semblait impressionnante, je suis reparti en privé en pensant qu’elle était condamnée. Après tout, De Piero venait tout juste de tenir le coup aux élections précédentes, et la marée coulait fortement contre le parti de Jeremy Corbyn dans des villes comme celle-ci. Mais curieusement, même l’année de ce qui s’est avéré être le grand glissement de terrain des conservateurs, le vote des conservateurs en fait a légèrement baissé à Ashfield par rapport à 2017 – bien qu’heureusement pour Anderson, le vote du parti travailliste s’est encore plus effondré.

Ce qui est déconcertant dans cette nomination, c’est qu’il y a des députés conservateurs du mur rouge qui comprennent et reflètent également les communautés qu’ils servent, mais qui ont des idées plus réfléchies pour sortir leurs villes du marasme que pour ramener la pendaison. La criminalité est un problème énorme et sous-estimé dans bon nombre de leurs sièges, comme rapports récents du groupe de réflexion de centre-droit nivelant En avant et le plus centriste Plus en commun réseau clarifier.

Mais à moins de ramener la peine de mort pour avoir détruit des abribus, il n’est pas clair que la marque de conservatisme d’Anderson ait les réponses. Les deux rapports relevaient de la frustration face au type de petite violence, de vandalisme et de comportement antisocial qui fait que les personnes âgées ont peur de quitter la maison et donnent aux centres-villes ou aux parcs un aspect déprimant. Les groupes de discussion organisés par Onward à Oldham, dans le Grand Manchester ou à Clacton, dans l’Essex, voulaient plus de policiers, mais ils voulaient aussi plus de clubs de jeunes et de choses à faire pour les adolescents. dur avec le crime, pourrait-on dire, mais aussi dur avec les causes du crime.

De même, alors que certains électeurs conservateurs partagent le point de vue d’Anderson sur les soi-disant « escrocs » de l’aide sociale, la flambée des factures énergétiques et alimentaires semble déplacer l’aiguille. Six Britanniques sur 10 veulent maintenant un soutien ciblé pour les personnes aux prises avec ces bases. En d’autres termes, la plupart des gens veulent toujours des solutions pratiques à des problèmes pratiques, qu’il s’agisse de joindre les deux bouts ou de se sentir en sécurité pour aller dans les magasins ; c’est une vision étroite et à certains égards tout aussi déconnectée des électeurs de la classe ouvrière qui suppose le contraire.

Réfléchissez aux sentiments des gens, et il est vrai que vous aurez toujours une audience dans le pub. Mais à moins que vous ne puissiez également offrir un travail et une maison décents et un avenir meilleur à leurs enfants, à quoi bon qu’ils vous mettent au gouvernement ?