Ce n’est pas parce que c’est nouveau que c’est meilleur – Shaw Local

L’été est vieux. Elle a plus de 17 ans en années humaines, ce qui signifie qu’en années de chien, elle est assez âgée pour avoir rencontré le Mayflower. Elle est aveugle, son audition se détériore et elle ne se souvient plus où elle a laissé les clés de la voiture.

Quand nous l’emmenons dehors pour faire ses besoins sur la pelouse, elle n’a pas besoin de laisse. Ne pouvant voir, elle ne s’enfuira pas. Cependant, elle tournera en rond et trottera occasionnellement quelques pieds comme un fier cheval de course.

La nuit, nous avons besoin d’une lumière extérieure pour garder une trace de l’errance de Summer pendant qu’elle cale pendant 20 minutes avant, si jamais, elle fait sa livraison.

Mon fils Jay, qui aime tout ce qui est technique, numérique et robotique, a installé une lumière à détecteur de mouvement sur le côté de la maison. Super. Ma femme, Tia, et moi pouvions maintenant nous détendre, capables de suivre les allées et venues de Summer.

Cependant, la première fois que Tia a emmené le chien dehors après la tombée de la nuit, elle est entrée en riant (Tia, pas le chien). “Chaque fois que la lumière s’est allumée, elle s’est éteinte au bout de deux secondes. Je devais continuer à agiter les bras et à donner des coups de pied dans les jambes pour garder la pelouse éclairée. »

J’aurais aimé voir ma femme de 60 ans faire des mouvements de pom-pom girl, mais je n’ai pas insisté.

« Hein », ai-je répondu et je suis sorti. En descendant de l’entrée en ciment, je me suis lancé sur la pelouse, déclenchant un éclair éclairant moi, le chien, le garage, plusieurs érables et pins et la plupart des maisons de nos voisins.

J’ai cligné des yeux, et la cape noire de la nuit a de nouveau enveloppé tout dans l’obscurité, un décor d’Halloween pour les sorcières à cape noire ou les vampires aux crocs incisifs !

J’ai lancé une balle rapide fantastique. Lumière. Puis sombre. J’ai tapé dans un ballon de football fantastique. Lumière. Puis sombre. J’ai commencé à tourner en rond. Léger, tant que je marchais.

Pour s’allumer et rester allumée, cette lumière avait besoin de la conviction d’un défilé suédois !

Plus tard, épuisé d’avoir gardé la lumière allumée, j’ai amené Summer à l’intérieur. “Dommage que nous ne puissions pas simplement avoir une lumière avec un interrupteur marche-arrêt.”

“Vous obtenez vos pas”, a déclaré Tia.

“Ouais, seulement 854 pour atteindre 10 000.”

Les lampes à détecteur de mouvement ne sont pas la seule nuisance qui me fait penser que plus c’est vieux, mieux c’est.

Lorsque notre Wi-Fi n’a pas atteint les confins de la maison, j’ai appelé notre fournisseur d’accès Internet qui a envoyé un “rallonge”. Quelques jours plus tard, en l’ouvrant, j’ai lu les instructions.

« Instructions : allez en ligne et suivez les instructions. »

J’ai ouvert mon ordinateur portable et j’ai tapé l’application, l’URL ou son nom. C’est tout ce que j’ai compris. Quelque chose (un mot de passe, la reconnaissance faciale, Rumpelstiltskin ?) empêchait l’accès.

Mon plus gros reproche concerne la technologie qui essaie d’améliorer les cassettes, la meilleure façon d’écouter des livres ou de la musique. Lorsque vous avez arrêté d’écouter, disons, un roman préféré, vous avez appuyé sur “Stop” et la bande s’est arrêtée. Deux jours plus tard, vous avez appuyé sur “Play” et votre intrigue a continué là où vous l’aviez laissée.

Avec un CD, la prochaine « révolution » de l’audio, vous êtes obligé de vous souvenir de la piste et/ou du disque que vous jouiez, puis d’écouter 10 minutes de ce que vous avez déjà lu !

Aujourd’hui, la musique, les podcasts et les livres se cachent quelque part sur mon téléphone. En essayant d’y accéder, je prends des selfies par erreur ou j’appelle accidentellement ma nièce alors qu’elle enseigne aux élèves de première année.

À qui, bien sûr, je demande de l’aide pour naviguer dans mon téléphone. Les élèves de première année, pas ma nièce – ils sont bien plus à l’écoute que les milléniaux.

• Les écrits de Rick Holinger ont été publiés dans plus de 100 revues littéraires. Il est titulaire d’un doctorat. en écriture créative de l’UIC. Son livre de poésie “North of Crivitz” et sa collection d’essais “Kangaroo Rabbits and Galvanized Fences” sont disponibles dans les librairies locales, Amazon ou richardholinger.net. Contactez-le au éditorial@kcchronicle.com.