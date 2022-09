“Ce n’est pas notre territoire” : troubles surprenants dans les républiques russes alors que des milliers de personnes fuient la mobilisation | Nouvelles du monde

Vladimir Poutine a insisté pendant sept mois sur le fait que son invasion de l’Ukraine n’était qu’une opération militaire spéciale.

De cette façon, il espérait que le conflit semblerait lointain et contenu au large public russe.

Avec ses militaires souffrant revers sur revers, il a annoncé il y a une semaine la mobilisation de centaines de milliers de réservistes. Mais même cela était qualifié. Il s’agissait d’une mobilisation partielle et jusqu’à présent, la majorité des hommes recrutés proviendraient de régions éloignées de Moscou et des républiques autonomes de la Fédération de Russie.

Poutine fait face à une “défaite imminente” – la dernière guerre en Ukraine

Il aura de nouveau espéré que la majorité des Russes de souche ne se sentiront toujours pas directement touchés par cette dernière escalade.

Mais cela ne fonctionne pas de cette façon, semble-t-il, pas pour des centaines de milliers de Russes à travers le pays. Ils ont tellement ressenti ses derniers mouvements qu’ils ont quitté leurs maisons et tout ce qu’ils contenaient et ont fait le long et difficile voyage hors de Russie. En Géorgie, ou en Mongolie et au Kazakhstan ou en Finlande, où tant de Russes ont traversé que les autorités leur ont désormais fermé la frontière.

Autant sont partis la semaine dernière que pendant tout le conflit. Une jeune mère traversant la Géorgie a déclaré à Sky News qu’on ne peut pas élever des enfants dans un pays qui envoie des hommes tuer contre leur gré.

D’autres sont moins préparés à parler aux équipes de presse lorsqu’ils traversent. Beaucoup d’entre eux sont originaires de ces républiques autonomes. Des régions telles que le Daghestan, dans le nord du Caucase, la Bouriate loin à l’est et la Tchétchénie ont subi un nombre disproportionné de pertes dans la guerre d’Ukraine et soupçonnent que la nouvelle mobilisation signifiera qu’un nombre injuste de leurs hommes seront forcés de se joindre.

Des niveaux de troubles surprenants

Il y a eu un niveau d’agitation sans précédent dans ces républiques la semaine dernière. Nous avons vu en ligne des vidéos surprenantes d’hommes donnant des coups de tête à des policiers et leur donnant des coups de pied dans des bagarres de masse. Et dans les régions islamiques profondément conservatrices de Russie, les femmes ont été tellement en colère qu’elles sont descendues dans la rue pour scander “Plus de guerre” contre la police.

Nous avons pu parler anonymement à quelques hommes qui viennent de ces régions.

Un habitant du Daghestan n’a pas voulu montrer son visage à la caméra, mais a déclaré que la situation là-bas empirait. Des jeunes hommes, a-t-il dit, étaient forcés de monter dans des minibus et envoyés suivre une formation militaire. Il quittait la Russie tant qu’il le pouvait.

Un autre homme de Tchétchénie a déclaré que depuis l’ordre de mobilisation de M. Poutine “l’humeur des jeunes Tchétchènes s’est détériorée. Tout le monde essaie aussi vite qu’il peut de quitter le territoire tchétchène, craignant d’être mobilisé”.

Il a remis en cause la logique du Kremlin en forçant les hommes à se battre contre leur volonté.

“Je ne pense pas qu’ils feront de gros efforts car beaucoup d’entre nous pensent que ce n’est pas notre guerre et que la Russie est un agresseur. Ce n’est pas défendre les intérêts de leur patrie.”

Il avait travaillé dur pour faire traverser la frontière aux hommes tchétchènes.

“Je ne comprends pas vraiment”

Nous avons filmé notre entretien la nuit et masqué son identité pour éviter les représailles des autorités tchétchènes à l’encontre des membres de sa famille. La Tchétchénie fait l’objet d’une répression brutale depuis son assujettissement par la Russie dans deux conflits.

Il a dit que la Russie menait une guerre et qu’il n’y avait pas d’autre moyen de la décrire.

Tout comme un autre homme qui s’est approché de nous sous le couvert de l’obscurité. Vétéran de l’armée, il avait combattu pour la Russie et servi quatre ans, a-t-il dit, mais venait de traverser la frontière pour éviter d’être appelé.

Les annonces de M. Poutine ont montré que la Russie ne menait pas une opération militaire limitée, a-t-il déclaré.

“Je ne comprends vraiment pas pourquoi je devrais y aller”, nous a-t-il dit. “Ce n’est pas notre territoire. Le fait qu’ils essaient de mobiliser autant de personnes signifie que c’est le début de quelque chose de très sérieux.”

Abonnez-vous au podcast Quotidien surPodcast Apple, Podcast Google, Spotify, Haut-parleur

Il avait des camarades qui avaient combattu en Ukraine, dit-il, mais leur expérience était loin d’être encourageante.

“J’ai des amis qui sont en Ukraine et des amis qui sont revenus. Mais ils n’en disent rien de bon.”

M. Poutine redouble d’efforts dans sa guerre, mais pour un nombre croissant de Russes, cela a rapproché le conflit de chez nous.

Elle provoque des troubles généralisés et un exode massif. Il parie que ces inconvénients en valent la peine, mais il lève peut-être une force de combat de qualité douteuse, entraînée à la hâte, mal équipée et réticente à se battre.