L’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) est vu à Alexandria, Virginie, États-Unis, le 1er septembre 2020. Andrew Kelly | Reuters

S’il existe un moyen de sortir le plaisir de l’engouement pour les jetons non fongibles, IBM vient peut-être de le trouver: les brevets. Mais cela ne signifie pas que les nouvelles du pilier de la technologie sur l’utilisation de la blockchain pour soutenir les NFT pour les brevets d’entreprise ne sont pas un développement important dans la numérisation de presque tout. Spécialiste de la propriété intellectuelle IPwe, qui travaille avec IBM depuis des années sur une solution blockchain pour l’industrie des brevets, a annoncé mardi qu’elle commencerait à représenter les brevets sous forme de jetons non fongibles (NFT), ou d’actifs numériques, dans un accord annoncé en collaboration avec IBM. Le groupe blockchain d’IBM travaille déjà avec des entreprises clientes sur des efforts technologiques tels que le suivi des chaînes d’approvisionnement alimentaire à l’aide de la blockchain. Désormais, il fournira l’infrastructure permettant de représenter des brevets de valeur sous forme de NFT et de stocker les informations sur un réseau blockchain. « La tokenisation de la propriété intellectuelle (PI) aidera à positionner les brevets pour qu’ils soient plus facilement vendus, échangés, commercialisés ou autrement monétisés et apportera de nouvelles liquidités à cette classe d’actifs pour les investisseurs et les innovateurs », ont déclaré les sociétés dans un communiqué conjoint. Les entreprises ont déclaré que les NFT seraient stockés et partagés sur la plate-forme IPwe, hébergés sur IBM Cloud et alimentés par IBM Blockchain.

Faire passer l’IP d’entreprise à la blockchain

Pour IPwe, fondé par Erich Spangenberg, qui s’est imposé comme un «troll de brevets» à succès dans le boom technologique des décennies précédentes, l’effort NFT n’est que la dernière initiative de sa objectif pluriannuel d’amener le monde entier des brevets vers la blockchain. Il a cité le fait que seulement 2% à 5% de la propriété intellectuelle sur le marché des brevets est valorisée et qu’il existe probablement une opportunité de plus d’un billion de dollars si le marché des brevets peut trouver un meilleur moyen d’identifier, d’authentifier et de négocier sur la propriété intellectuelle. , même au niveau de seulement 10% du marché total existant. « Le manque de transparence est un énorme problème, qu’il s’agisse de qui possède ou de ce qui est breveté, il est si compliqué de traiter », a déclaré Spangenberg. IPwe propose déjà le Global Patent Marketplace, un écosystème de brevets permettant d’engager et de négocier, d’acheter, de concéder sous licence, de financer, de vendre, de rechercher et de commercialiser des brevets, qu’il a développé avec IBM, où il a été accepté dans un premier programme d’incubateur pour des projets de blockchain, bien que Spangenberg dit à CNBC qu’il n’a pas encore décollé autant qu’il l’avait espéré, bien que le moment de la NFT puisse être un tournant.

IPwe parie que les entreprises, les gouvernements, les universités et les petites et moyennes entreprises (PME), ainsi qu’un ensemble plus large d’institutions financières, d’assureurs, d’entreprises et d’autres parties prenantes en matière de brevets utiliseront et échangeront des brevets tokenisés, avec un essai du nouveau système NFT. fixé pour le deuxième trimestre. « L’entreprise ne se pencherait même pas sur la blockchain il y a quelques années. … Nous sommes maintenant dans cette phase d’adoption. … Le premier actif d’entreprise n’est pas un tweet de Dorsey ou une image Beeple, mais un actif d’entreprise qui commence à se résoudre. un besoin commercial », a-t-il déclaré. Si l’effort de NFT est couronné de succès, cela rendra le registre mondial des brevets existant d’IPwe inutile, « consommant ce que nous avons construit en moins de deux ans », a-t-il ajouté. Mais l’approche sous-jacente de l’utilisation de la blockchain et de la technologie comme nouvelle façon d’incarner la nature unique d’un brevet est la même. « Un brevet est unique. C’était un jeton de brevet et maintenant juste un NFT », a déclaré Spangenberg. « La propriété intellectuelle touche toutes les entreprises. La plupart des unités commerciales qui réussissent fonctionnent avec un retour sur investissement de 10 à 15% et la propriété intellectuelle devrait être la même. »

Ce que les brevets partagent avec les œuvres d’art, les faits saillants du sport

Jason Kelley, directeur général des partenariats stratégiques mondiaux chez IBM Services, a déclaré que la « numérisation de tout », qui ne s’est intensifiée qu’après la pandémie et une acceptation plus large d’un nouveau mode de vie centré sur la technologie, est parfaitement adaptée au monde des brevets. , où la vérification, la validation et la confiance sont si essentielles. « Si vous pouvez fournir une plate-forme qui permet que cela se produise dans un échange de valeur, c’est excitant. La tokenisation des brevets ouvre des marchés. … Vous pouvez valoriser différents brevets et négocier avec plus de capacités, de validité et de confiance », a-t-il déclaré. Kelley a décrit le marché des brevets comme «sous-optimisé». La propre entreprise de brevets d’IBM a eu plus de mal à monétiser son trésor de guerre de la propriété intellectuelle ces dernières années, selon Bloomberg, bien que l’effort actuel avec IPwe porte moins sur sa propre adresse IP que sur l’activation de la numérisation de toutes les IP qui existent chez ses clients à l’aide de la blockchain et des NFT. «Nous sommes assis là à penser que nous ne grattons la surface qu’à 180 milliards de dollars. Nous sommes une entreprise mondiale avec des clients dans de nombreux secteurs», a-t-il déclaré. Les responsables de la société ont refusé de dire si les brevets IBM seraient spécifiquement transformés en NFT.

