« Ce n’est pas Los Angeles, c’est Bandra » : le père d’Alanna Panday lui reproche de porter « juste une bralette » devant la famille

Alanna Pandayqui est la cousine d’Ananya Panday, a récemment taquiné sa nouvelle émission de téléréalité, La tribuqui propose un aperçu des coulisses de la vie de jeunes influenceurs indiens en quête de succès à Los Angeles. Parmi les membres notables du casting se trouve Alaviaa Jaaferi, fille de l’acteur Jaaved Jaaferi. L’un des moments marquants de la série met en scène le père d’Alanna dans leur maison familiale à Mumbai, conduisant à un échange humoristique et quelque peu gênant sur son choix de tenue.

Dans le clip, le père d’Alanna l’interpelle parce qu’elle porte « juste une bralette » devant la famille, lui demandant : « As-tu oublié de porter ton haut ? Alanna, déconcertée, répond : « Tu es sérieux ? Qu’est-ce qui ne va pas avec cette tenue ?

Son père continue d’insister : « Il lui faut une chemise, tu ne trouves pas ? Ce à quoi Alanna affirme que sa bralette est considérée comme un haut. Il rétorque rapidement : « Ce n’est pas Los Angeles. C’est Bandra», ajoutant : « Une bralette ? Qu’est-ce que ça dit ? Un soutien-gorge. Un soutien-gorge doit donc être couvert.

L’interaction a suscité des réactions mitigées parmi les adeptes d’Alanna, certains trouvant cela un charmant moment père-fille, tandis que d’autres ont suggéré qu’elle devrait envisager de porter des vêtements plus modestes.

La tribu présente également des influenceurs tels que Srushti Porey, Aryaana Gandhi et Alfia Jafry, ainsi que l’investisseur évangéliste numérique Hardik Zaveri. Produit par Divertissement Dharmatique et produite par Karan Johar, Apoorva Mehta et Aneesha Baig, la série promet un regard sans filtre sur les défis et les triomphes des influenceurs indiens alors qu’ils parcourent leur chemin vers la gloire à Los Angeles.