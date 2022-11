“Ce n’est pas le premier et ce ne sera pas le dernier”: les pompiers éteignent l’incendie sur le Rail Trail de Kelowna

Les équipes de pompiers ont de nouveau répondu à un feu de camp abandonné au large du Rail Trail, jeudi après-midi.

L’incendie a été repéré au bas de Dilworth Mountain vers 12h30.

Les pompiers et la GRC ont assisté à l’incendie qui a atteint deux pieds sur deux pieds.

“Ce n’est pas le premier et ce ne sera pas le dernier”, a déclaré un pompier sur place.

Les feux de camp sur et à proximité du Rail Trail sont de plus en plus fréquents à mesure que l’hiver avance, en raison du manque d’abri contre le froid.

L’Association canadienne pour la santé mentale de Kelowna a ouvert un refuge temporaire pendant quatre jours au cours de la première semaine de novembre, cependant, en raison d’une capacité de dotation limitée et d’autres programmes en cours, elle limite sa capacité à prolonger la solution temporaire.

Le directeur des services des règlements, Kevin Mead, a déclaré au Capital News en octobre que le nombre de sans-abrisme à Kelowna avait triplé depuis l’année dernière et que des ressources supplémentaires étaient nécessaires.

Mead a déclaré avoir constaté une “augmentation spectaculaire” du nombre de personnes sans abri sans abri dans la ville, pour des raisons “indépendantes de la volonté de la municipalité”.

Pour aider les personnes sans logement, un nouveau refuge a été ouvert sur Bay Avenue, mais en raison d’un manque de personnel, il ne peut fonctionner qu’à moitié.

Cela a conduit les personnes sans abri à rechercher des sources de chaleur par d’autres moyens, tels que des feux de camp le long du Rail Trail. Sans accès à un abri, les personnes vivant le long du campement Rail Trail disent que beaucoup utilisent des bougies, des feux de bois et des appareils de chauffage au propane pour rester au chaud et fournir de la lumière dans et autour de leurs tentes.

