Ce n’est pas le moment pour Elon Musk de quitter son poste de PDG de Twitter — RT World News

À ce tournant de l’histoire, l’Amérique et le monde ont besoin de “l’absolutiste de la liberté d’expression” pour terminer son travail

La semaine dernière, Elon Musk a mené l’un de ses célèbres sondages Twitter, demandant aux utilisateurs s’il devait démissionner en tant que PDG du réseau social. Les résultats ont montré que 57,5% étaient en faveur et 42,5% estimaient qu’il devrait rester. Musk a annoncé peu de temps après qu’il quitterait ses fonctions de PDG dès qu’il trouverait “quelqu’un d’assez stupide pour accepter le travail.”

Il existe de nombreuses raisons potentielles pour lesquelles il a décidé de mener ce sondage – certains disent que c’était un coup publicitaire, ce qui est un argument convaincant, d’autres pensent que cela a été fait pour éliminer les comptes de robots, ce qui est également raisonnable. Mais quelle que soit l’intention, ce n’est pas le moment pour Musk de démissionner. Pas seulement en tant que PDG de Twitter – si Musk est un homme de parole, il doit rester en place en tant que combattant visible de la liberté sur tous les fronts.

Il n’échappe certainement pas au milliardaire que seules les personnes qui utilisent activement Twitter en premier lieu ont eu leur mot à dire dans ce sondage – et dans tous les sondages Twitter d’ailleurs. Il doit également être conscient des nombreux comptes qui n’ont toujours pas été rétablis, même s’ils n’auraient pas dû être interdits en premier lieu (comme le populaire podcast Disaffected de Josh Slocum – qu’est-ce qui se passe avec ça, Elon ?) et il est sûrement pris en compte que beaucoup d’autres ne reviendront sur Twitter que si Trump revient, ce qu’il ne fera pas. Donc, avec tout cela à l’esprit, ses sondages sont limités par défaut. Vox Populi, Vox Dei, comme il tweete souvent, concerne un public plutôt restreint. En dehors de l’univers Twitter, où les gens mènent leur vie dans un endroit créé par Dieu et connu sous le nom d’Univers, nous voulons également la liberté d’expression et la liberté de la presse. Dans cet esprit, j’espère qu’Elon Musk, l’homme, et pas seulement l’homme d’affaires, sera fidèle à sa parole.















Il est compréhensible qu’un PDG doive rendre des comptes à ses actionnaires et à sa clientèle. Pourtant, lorsqu’il a acheté Twitter, Musk savait que ce dans quoi il se plongeait était bien plus important que d’acheter une entreprise de médias sociaux. Il ne l’a pas acheté parce qu’il pensait que c’était un excellent investissement. Au moment où il a expliqué, « Je ne l’ai pas fait pour gagner plus d’argent. Je l’ai fait pour essayer d’aider l’humanité, que j’aime. Noble sentiment, en effet. J’espère qu’il aime ses compatriotes par-dessus tout – We the People. Les gens qui composent le grand pays qui l’a enrichi. Les personnes dont le résultat de l’élection présidentielle a été influencé par des fonctionnaires corrompus du gouvernement qui prétendent toujours que nous vivons tous dans un “la démocratie” ce que nous ne faisons évidemment pas.

L’Amérique a besoin d’Elon Musk pour rester provocant, agir avec audace et rechercher la vérité. Nous sommes à un moment charnière de l’histoire. Chaque chose qui se passe en ce moment est importante et crée un précédent pour l’avenir, et comme Trump, Musk retire davantage le rideau de marais de DC. Il fait attention, et cela seul a le potentiel de changer le cours de l’histoire. À une époque où peu d’Américains se sentent représentés par notre propre gouvernement, composé de politiciens de carrière qui sont complètement déconnectés des personnes pour lesquelles ils sont censés travailler, Musk est une voix. Lorsque le Sénat a adopté à toute vitesse le dernier projet de loi sur les dépenses flagrantes qui envoie plus d’argent des contribuables américains à l’étranger alors que nous souffrons chez nous, le PDG de Twitter a, au moins, appelez-les. Je l’en remercie sincèrement, car de nos jours, il faut être milliardaire pour que quiconque à Washington DC vous écoute.















Elon Musk a révélé – à quiconque a des yeux pour voir – la profonde corruption dans de nombreux bras du gouvernement américain et des géants de la technologie avec lesquels ils travaillent. Trump nous avait prévenus à ce sujet il y a sept ans. L’exposer est un territoire dangereux, bien sûr, donc si Musk s’inquiète pour sa sécurité – ou la sécurité de ses enfants – il a de bonnes raisons. Pourtant, le chat est déjà sorti du sac. Pour quiconque prête la moindre attention, le public a maintenant des reçus indiquant que le FBI et la CIA ont travaillé contre le peuple américain en censurant et en limitant les informations auxquelles nous avons accès. Ils voulaient que nous croyions à un seul récit – étrangement similaire à des pays comme la Chine et la Corée du Nord.

Nous avons toutes les preuves devant nous. Mais que pouvons-nous y faire ? Qu’est-ce que quelqu’un est même prêt à faire à ce sujet?

M. Musk, si vous lisez ceci – ce qui est peu probable puisque la RT est toujours interdite sur votre plateforme – ne vous arrêtez pas à la liberté d’expression. Défendez toute la Constitution des États-Unis qui est attaquée. Battez-vous pour nous. Utilisez votre argent et votre pouvoir pour aider à sauver votre pays. Finissez le travail.