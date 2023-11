« Ce n’est pas le moment » : la gauche israélienne est en conflit sur l’avenir après l’attaque du Hamas | Conflit israélo-palestinien Actualités

Tel-Aviv, Israël – Danielle*, une jeune femme de 22 ans à la voix douce, passe devant une série d’immeubles de grande hauteur à Ashkelon, une ville sur la côte sud d’Israël. Les bruits des explosions dans la bande de Gaza voisine résonnent dans cette ville presque déserte.

Se décrivant comme une gauchiste, Danielle affirme que les événements du 7 octobre, lorsque le Hamas s’est séparé de la bande de Gaza et a tué 1 400 personnes lors d’attaques surprises dans le sud d’Israël, ont remis en question ses opinions politiques.

« Je pense qu’après ce samedi, les gens qui croyaient en la paix n’y croient plus. C’est devenu personnel. Ils [Hamas] sont entrés dans le kibboutz, et ils ne faisaient que massacrer les gens.

Elle dit que nombre de ses amis politiquement de gauche ont également changé d’avis. Avant le 7 octobre, elle dit qu’il y avait une volonté de comprendre le point de vue des habitants de Gaza qui soutenaient le Hamas, mais que maintenant cette volonté a disparu.

« Avant, je pense que la gauche croyait vraiment à la paix, et nous devons regarder de son côté – ils le font simplement parce qu’ils sont pauvres. Mais je pense qu’en fin de compte, je paie des impôts pour l’électricité et l’eau de Gaza, mais le Hamas se contente de prendre cet argent et de l’investir dans des roquettes au lieu de l’éducation.

Les événements du 7 octobre ont profondément affecté la société israélienne. Le pays est confronté à une vague de nationalisme alors que l’armée mène une campagne militaire à Gaza.

Plus d’un mois après les attaques du Hamas, des drapeaux israéliens sont accrochés à presque tous les lampadaires du réseau autoroutier israélien, et le gouvernement s’engage dans un flot quasi constant de bruits de sabres chauvins.

Cette atmosphère a amené de nombreuses personnes de gauche, qui ont vu leur point de vue se déplacer vers la droite, à se retrouver aux prises avec un conflit interne alors qu’elles réfléchissent à leur position dans une période inattendue et chargée d’émotion dans laquelle les divisions politiques traditionnelles ont, au moins temporairement, tombé.

Une « réponse émotionnelle » de la gauche

Un groupe bruyant de manifestants de gauche brandit des pancartes arborant des slogans anti-gouvernementaux dans la rue Eliezer Kaplan, une artère animée du centre de Tel Aviv.

L’une contient une illustration représentant une empreinte de main rouge et ensanglantée sur l’image du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Ohad Gur, un grand ingénieur de 50 ans, déclare à Al Jazeera qu’il n’a pas changé d’avis depuis le 7 octobre : « Je suis de gauche, donc je pense que nous devons libérer tous les prisonniers, entamer des négociations directement. maintenant, n’allez pas dans la bande de Gaza.

Il reconnaît cependant que de nombreuses personnes à gauche ont changé d’avis, dont certaines incluent une approche « plus militante ».

Il attribue cette décision à une « réponse émotionnelle » à un moment où une opération militaire forte peut sembler logique mais constitue, selon lui, une réaction qui, selon lui, « disparaîtra petit à petit ».

Environ 100 mètres [110 yards] Depuis la manifestation antigouvernementale se dresse une rangée de tentes en bâche blanche recouvertes d’affiches contenant des images d’Israéliens kidnappés par le Hamas le 7 octobre et actuellement détenus à Gaza.

Les membres des familles des captifs se mêlent aux membres du public venus témoigner leur soutien. Des messages griffonnés sur des pancartes témoignent de notre solidarité avec les familles des victimes du 7 octobre. Des rubans jaunes, symbole de ceux qui demandent la libération des captifs israéliens, apparus pour la première fois en 2008 en soutien au soldat israélien Gilad Shalit, capturé et emmené dans la bande de Gaza par le Hamas en 2006, sont distribués aux passants.

Talia Keinan, une artiste de 45 ans, et Gai Sherf, un musicien de 46 ans, assis sur des chaises en plastique à l’ombre, sont venus pleurer la mort des parents de leur ami commun décédé le 7 octobre. Son frère a été emmené à Gaza, mais ils n’ont pas reçu d’informations indiquant s’il est mort ou vivant.

Talia dit que beaucoup de ses amis de gauche sont devenus plus « patriotiques » depuis le 7 octobre. Elle dit que c’est une réponse émotionnelle, également motivée par la peur, lorsque les gens ressentent le besoin de « se défendre ».

C’est un changement qui la préoccupe.

« Il y a une frontière mince entre se défendre et se venger, et je ne peux pas compter sur ce gouvernement pour connaître cette frontière car la vengeance mènera à une autre vengeance. »

Gai dit que même si c’est une période traumatisante pour les Israéliens, il ne veut pas se laisser entraîner dans la ferveur nationaliste. « À mon avis, quelque chose de très extrême, de choquant, de douloureux et de blessant a été commis par les membres du Hamas. Alors la question est : comment y répondre ? Prenant une longue pause, il poursuit : « Ma réponse est que je veux agir différemment, ne pas entrer dans ce cercle vicieux où ils m’invitent. [into].»

Dans un café caverneux et branché de Jérusalem-Est occupée, Dennis* raconte à Al Jazeera qu’il a vu de nombreuses personnes traditionnellement d’extrême gauche dire récemment des choses qui semblent hors de leur caractère, mais il choisit de les ignorer parce qu’il pense qu’elles sont motivées par « rage » et « émotion » après les attaques du Hamas.

Il dit que même s’il a également été profondément affecté par le 7 octobre et souhaite que « le Hamas disparaisse de la terre », il ne soutient pas une « opération militaire massive à Gaza ». C’est un point de vue qui, selon lui, pourrait faire de lui la cible des gens de droite. Il choisit donc de « se concentrer moins sur la politique et davantage sur l’évasion ».

Nadav Hakham, un consultant de 27 ans qui affirme que ses opinions politiques sont plutôt à droite et qui s’est entretenu au téléphone avec Al Jazeera, affirme qu’il existe en Israël le sentiment qu’il existe « une menace existentielle ». Selon lui, cette attitude a amené l’éventail politique à s’unifier autour d’objectifs de défense communs – du moins temporairement.

Il dit avoir eu de nombreux amis de la « gauche profonde » avec lesquels il a eu de nombreuses disputes auparavant, qui ont été profondément choqués par les événements du 7 octobre mais qui estiment que « le monde progressiste » les « trahit » désormais en critiquant la réponse d’Israël.

Aujourd’hui, dit-il, ils sont « très impliqués dans les événements pro-israéliens ».

Lors d’un événement de solidarité palestino-israélien à Baka el-Garbiya, dans le nord d’Israël, Aldema, un photographe d’une trentaine d’années, léger et vif d’esprit, regarde les participants appeler à un règlement pacifique de la guerre.

C’est un sentiment qu’il dit partager dans une certaine mesure, mais il affirme que les événements du 7 octobre ont laissé en conflit beaucoup de personnes comme lui qui vivent dans les kibboutzim.

Lorsque le Hamas a attaqué le sud d’Israël, ses combattants ont envahi plusieurs kibboutzim près de la bande de Gaza, tuant et kidnappant des membres des colonies communautaires.

Cela a laissé un profond traumatisme émotionnel au sein de la communauté des kibboutz dans son ensemble, dont les membres votent en grande partie pour les partis de gauche.

Il y a une frustration supplémentaire, dit-il, du fait que de nombreux membres de la communauté sympathisaient avec la cause palestinienne, y compris lui-même.

« Le Hamas n’a pas tué de colons. … Toutes les communautés massacrées étaient pour la plupart pro-palestiniennes », dit-il.

Aujourd’hui, même s’il souhaite toujours la paix, il affirme que la gauche doit être plus « réaliste » quant à la nécessité d’une certaine forme de réponse militaire.

Trop tôt pour savoir « où atterriront les progressistes israéliens »

On ne sait pas exactement dans quelle mesure le 7 octobre modifiera de façon permanente la politique de gauche israélienne et, en particulier, la politique des partis, disent les militants et les dirigeants politiques.

« Tout cela est très chargé d’émotion et n’est pas encore traité dans l’esprit des gens pour tirer des conclusions », déclare Roee Aloni, directrice de la sensibilisation du public à B’tselem, un groupe israélien de défense des droits humains. Il est donc trop tôt, dit-il, pour déterminer « où atterriront les progressistes israéliens ».

Cependant, il dit que souvent pendant les périodes de conflit, de nombreux gauchistes virent à droite et que dans la période actuelle, dit-il, « certains expriment réellement des sentiments d’extrême droite ».

Ofer Cassif, membre de la Knesset et leader de la coalition de gauche Hadash, affirme qu’il existe une « confusion » parmi de nombreux gauchistes qui s’opposaient auparavant à l’occupation mais qui estiment désormais que « l’existence même de l’État d’Israël » est menacée.

D’autres, dit-il, se sentent « déçus par la gauche internationale », qu’ils perçoivent comme coupable d’hypocrisie en ne condamnant pas le Hamas pour ses attaques contre Israël.

Les membres de la Knesset estiment qu’à court terme, la politique en Israël est si passionnée que ceux qui manifestent même de la « sympathie pour les enfants de Gaza » risquent d’être persécutés, dit Ofer. En octobre, il a été suspendu de la Knesset pendant 45 jours après avoir accusé le gouvernement Netanyahu d’utiliser les attentats du 7 octobre pour trouver une « solution finale » à Gaza, l’objectif étant l’élimination des Palestiniens de l’enclave.

Pourtant, à long terme, l’opposition de la gauche à l’occupation « va et doit se revitaliser », dit-il.

Ce ne sera pas facile.

« Comme toujours et partout, l’extrémisme nourrit l’extrémisme. Et une dichotomie entre nous et eux divise selon des lignes nationalistes plutôt que des valeurs idéologiques et partagées », dit Roee.

« Ajoutez à cela le fait que nous avons un gouvernement déterminé à radicaliser délibérément l’opinion publique israélienne et à l’inciter contre les Palestiniens. »

“Ce n’est pas le moment”

Pour beaucoup, c’est simplement le moment de mettre entre parenthèses les querelles politiques.

Un petit bout de trottoir sépare les deux manifestations dans le centre de Tel Aviv, l’idée étant de séparer les critiques du gouvernement des familles qui subissent le bouleversement émotionnel de la perte de leurs proches.

Cependant, les deux se mélangent parfois lorsque les gens expriment leur frustration à l’égard de Netanyahu et de son cabinet quant à sa gestion de la situation avec les captifs israéliens.

À un moment donné, une femme arrache une affiche, en arrache furieusement une partie contenant un message antigouvernemental et la jette dans une poubelle. Elle place ensuite le reste de l’affiche avec l’image d’un captif sur le mur à côté d’elle.

Une dispute passionnée éclate à proximité. Un homme avec une chemise à fleurs ouverte plaide auprès d’un manifestant, à l’aide d’un…