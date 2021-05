«  Ce n’est pas le moment des éloges, il est temps de terminer le travail  »: le patron de Chelsea, Tuchel, lance un cri de ralliement avant la double chasse au titre

Cela a peut-être piqué les fans de Blues lorsque la nouvelle a éclaté, mais même les plus fervents des fans de Chelsea doivent être en mesure d’admettre maintenant que la décision de Roman Abramovich de destituer la légende du club Lampard en faveur du Tuchel soudainement disponible plus tôt cette année était une sage décision. .

Alors que l’équipe de Lampard a certainement impressionné parfois au cours de son mandat de 18 mois et qu’il a – à juste titre – reçu des éloges pour avoir supervisé un afflux de jeunes dans la première équipe de Chelsea, la nomination de Tuchel a permis au club de passer à la vitesse supérieure.

En termes simples, Chelsea ronronne en ce moment. Les maladies défensives qui s’étaient manifestées sous Lampard ont été extirpées, tandis qu’une nouvelle vie a été insufflée à Jorginho et Antonio Rudiger, et même Kai Havertz commence à ressembler au type de joueur que Lampard a supplié Abramovich de casser la banque pour la fin. l’été.

La forme récente de Chelsea leur a permis d’envoyer les deux clubs de Madrid – les deux meilleures équipes d’Espagne au classement de la Liga – de la Ligue des champions, expulser Manchester City de la FA Cup (excluant tout espoir d’un quadruple historique dans le processus) tout en jouant également spoiler et retarder le couronnement du titre de City de quelques jours grâce au vainqueur du match en retard de Marcos Alonso dans l’Etihad le week-end dernier.

Et tandis que les développements de ces derniers mois auront fait sourire les supporters de l’ouest de Londres, Tuchel tient à noter que ni lui ni son équipe très assemblée n’ont encore rien gagné.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Chelsea FC (@chelseafc)

« C’est le défi pour l’entraîneur de ne pas les déranger. C’est à peu près tout», a déclaré Tuchel lors d’une conférence de presse avant le derby londonien de mercredi avec Arsenal.

« Nous avons fait preuve de beaucoup de personnalité dans les derniers matchs et je m’en tiens à ce que j’ai dit, parfois si la pression monte et monte et augmente tout le temps, cela peut être une énorme prochaine étape pour maintenir le niveau et c’est ce que nous faisons dans le moment et c’est ce que l’entourage nous oblige à faire parce que les trois défis sont grands.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Chelsea FC (@chelseafc)

« Nous sommes au milieu de la course pour les quatre premiers, nous avons deux finales à venir et vous ne pouvez l’atteindre que si vous êtes constamment à un niveau élevé mentalement et physiquement, avec une bonne ambiance et c’est ce que nous essayons de garder maintenant. Nous faisons très bien et je pense que l’équipe le ressent.

« Personne n’est autorisé à baisser d’un pour cent maintenant parce que c’est ce qui le rend spécial en ce moment, mais ce n’est pas fini. Ce n’est pas le moment des louanges, pas le temps de la réflexion, c’est le moment de continuer et de terminer le travail. «

Le pragmatisme de Tuchel ne lui permettrait pas de se délecter de la situation qu’il s’est créée mais de remporter le record d’être le premier entraîneur à guider deux équipes distinctes vers des finales successives de la Ligue des champions – comme il l’a également fait la saison dernière avec le Paris Saint-Germain – est un monument approprié à son succès.

Mais Tuchel a également noté le rôle que Lampard a joué avec Chelsea cette saison et a de nouveau fait référence à un message qu’il a reçu de l’homme qu’il a remplacé pour lui souhaiter bonne chance sur la sellette de Chelsea.

« Il a l’un des plus gros héritages, est l’un des plus grands joueurs et figures clés de ce club, dit Tuchel.Et il représente tout, quand on pense à Chelsea, on pense à Frank Lampard: la façon dont il est et comment il a joué au football, cela a montré son caractère.

« Le message était exactement comme ça, et c’était un plaisir de le recevoir. Nous avons donc eu cette discussion rapide après un, deux jours quand je suis arrivé, mais depuis, plus. «