«  Ce n’est pas le moment de se détendre  »: Biden prévient que les cas de COVID-19 pourraient augmenter en raison de nouvelles mutations

Joe Biden a averti vendredi que les États-Unis pourraient être confrontés à une autre augmentation des cas de COVID-19, alors que le virus continue de muter et de se propager.

S’exprimant lors d’une visite au Texas pour à la fois enquêter sur les efforts de secours lors de la tempête et voir les progrès de la vaccination, le président s’est déclaré satisfait des efforts déployés pour atteindre ses objectifs de vaccination.

Biden vise à administrer 100 millions de doses de vaccin au cours de ses 100 premiers jours.

Joe Biden était au Texas vendredi pour inspecter les efforts de secours en cas de tempête et les centres de vaccination

Jeudi, il a commémoré le 50 millionième vaccin contre le COVID-19 depuis son entrée en fonction et a célébré le fait qu’il était « des semaines en avance sur le calendrier ».

Cette célébration a suivi un moment de silence pour marquer le passage en début de semaine de 500 000 morts aux États-Unis imputées à la maladie.

Vendredi, il a averti que le pays n’était pas encore clair – même si la FDA a approuvé un autre vaccin et que 2,2 millions de personnes ont été vaccinées; un nouveau record.

«Il est vrai que si les vaccinations contre le COVID-19 sont en hausse, les cas et les hospitalisations de COVID-19 sont en baisse», a déclaré Biden.

«Mais je dois être honnête avec vous.

«Les cas et les hospitalisations pourraient remonter à mesure que de nouvelles variantes émergent, et ce n’est pas le moment de se détendre. Nous devons continuer à nous laver les mains, rester socialement distants et pour l’amour de Dieu, continuer à porter un masque.

«Ce n’est pas une déclaration politique. C’est la chose patriotique à faire.

Biden a également déclaré qu’il espérait que le vaccin Johnson & Johnson serait bientôt approuvé, pour ajouter encore plus de capacité au système.

Vendredi, un comité consultatif de la Food and Drug Administration a soutenu à l’unanimité le vaccin à dose unique Johnson & Johnson.

« Nous avons tous vu les nouvelles du vaccin Johnson & Johnson aujourd’hui, ce n’est que le troisième vaccin sûr et efficace et il est sorti », a déclaré Biden.

«Ils l’ont approuvé aujourd’hui. Nous allons utiliser tous les moyens imaginables pour développer la fabrication du vaccin, le troisième vaccin, pour faire des progrès encore plus rapides dans les bras des gens.

Les experts en santé du gouvernement ont loué le vaccin pour sa capacité à éviter les maladies graves et les visites à l’hôpital causées par le COVID-19 – ainsi que sa puissance en un seul coup et sa facilité de transport.

Joe Biden et sa femme Jill sont photographiés en route pour le Texas vendredi

Biden est photographié en train de parler à un bénévole d’une banque alimentaire à Houston vendredi

Les États-Unis ont enregistré 28 486 111 cas vendredi et 510 458 décès.

Le nombre de nouveaux cas n’a cessé d’augmenter depuis mardi, lorsque 69 105 ont été enregistrés.

Mercredi, il était de 73 258; le jeudi 75.565.

Vendredi, le chiffre a légèrement baissé par rapport à la veille, à 74 429.

Le nombre de morts a été sur une montagne russe similaire: mardi a enregistré 2 241 nouveaux décès; Mercredi 2447; Jeudi 3138 et vendredi 2137.

Cela survient alors que les hospitalisations sont tombées à leur plus bas niveau depuis novembre avec moins de 54000 personnes recevant des soins hospitaliers pour COVID-19 aux États-Unis.

Et moins de 15000 Américains sont morts du coronavirus la semaine dernière, une première pour 2021.

New York enregistre actuellement le deuxième plus grand nombre de cas par habitant chaque jour de tous les États des États-Unis, avec des chiffres plus élevés uniquement en Caroline du Sud.

Il a divergé du peloton de la plupart des autres États le 11 février et, bien que les baisses se poursuivent dans d’autres États, les taux d’infection de New York continuent de baisser, mais se sont stabilisés.

Et une nouvelle variante rapportée là-bas représente déjà 12,7% des cas dans la ville, s’est dispersée sur la côte Est et porte une mutation inquiétante observée dans la variante sud-africaine, qui peut échapper aux vaccins.

La Californie a également sa propre variante locale qui est déjà devenue dominante.

Les États-Unis sont maintenant dans une course: vaccinations contre variantes.

Un peu moins de 14% de la population a reçu une ou plusieurs doses. Mais les taux varient considérablement d’un État à État.

Mais alors même que les décès chutent et que les rassemblements deviennent une réalité pour les personnes vaccinées, la montée des variantes et une augmentation des cas de COVID-19 pourraient être les signes avant-coureurs d’une quatrième vague d’infections, préviennent les experts.

Biden a rencontré vendredi le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, et le sénateur John Cornyn, également républicain.

«Il n’y a rien de partisan dans ce virus. C’est trop longtemps que nous avons laissé ce virus nous diviser », a déclaré Biden.

«J’ai rencontré aujourd’hui le gouverneur Abbott, Sen Cornyn – républicains conservateurs. Je suis un président démocrate.

« Nous ne sommes pas d’accord sur beaucoup de choses et il n’y a rien de mal à cela, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons travailler ensemble. L’un d’eux est représenté ici même aujourd’hui – l’effort pour accélérer les vaccinations.