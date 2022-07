Le manager de Barcelone, Xavi, a répondu aux rumeurs d’un retour potentiel de Lionel Messi au Camp Nou à l’avenir. Après avoir passé 17 ans à Barcelone, Messi est parti l’année dernière en raison d’une crise financière au club. Le joueur de 34 ans a rejoint le Paris Saint-Germain en 2021 et est sous contrat avec le club pour 12 mois supplémentaires.

Xavi a déclaré qu’il serait impossible pour Barcelone de re-signer Messi cette année et estime que ce n’est pas le bon moment pour en parler car l’Argentin a un contrat avec le PSG.

“Pour le moment, signer Leo Messi est impossible. Il a un contrat avec Paris. Nous verrons dans le futur. Ce n’est pas le moment de parler de lui”, a déclaré Xavi aux médias.

Récemment, le président du Barça, Joan Laporta, a laissé entendre qu’il y avait des chances que Messi revienne au club à l’avenir et a déclaré qu’il était de la responsabilité du club de fixer le chapitre avec le septuple vainqueur du Ballon d’Or.

“J’espère que le chapitre Messi n’est pas terminé. Je pense qu’il est de notre responsabilité d’essayer de… trouver un moment pour réparer ce chapitre, qui est toujours ouvert et n’a pas été fermé, afin qu’il se déroule comme il se doit, et qu’il ait une plus belle fin. En tant que président du Barça, j’ai fait ce que j’avais à faire. Mais aussi en tant que président du Barça, et sur le plan personnel, je pense que je lui dois”, a déclaré Laports à ESPN.

Xavi a été embauché en tant que manager de Barcelone l’année dernière à la mi-saison, car il a été présenté comme le prochain Pep Guardiola qui a été le manager le plus titré de l’histoire du club.



L’Espagnol a parlé des comparaisons avec l’actuel manager de Manchester City et a déclaré que son seul objectif était de ramener Barcelone au sommet.

“Je n’ai pas l’idée d’égaler Pep, ce que je veux, c’est que le Barça gagne. Ce n’est pas une question d’ego, je ne veux pas battre Pep ou Johan (Cruyff) ou qui que ce soit. Au contraire, je me suis nourri d’eux, je suis leur élève, mon rêve est de ramener le Barça au sommet du monde », a-t-il ajouté.

