La star indienne du tennis de table Sharath Kamal dit que ce n’est pas la meilleure façon de se préparer aux Jeux de Tokyo alors que le pays est au milieu d’une pandémie mortelle de COVID-19, mais a assuré que les joueurs ne seront pas sous-préparés dans leur quête d’une première- jamais médaille olympique. Le système de santé indien a du mal à faire face à une deuxième vague sans précédent de COVID-19, le pays signalant 3 lakh nouveaux cas et 2000 décès par jour au cours des derniers jours.

«Ce n’est pas la façon dont nous devrions nous préparer pour les Jeux olympiques, mais nous devons trouver un moyen de nous concentrer sur notre performance et de travailler en conséquence. Nous essayons de nous maintenir à flot et d’essayer d’atteindre l’objectif « , a déclaré Sharath lors d’une conférence de presse virtuelle organisée par l’Autorité des sports de l’Inde (SAI). Se préparant pour ses quatrièmes Jeux olympiques, Sharath a déclaré qu’il était » mentalement mieux « par rapport à l’année dernière lorsque l’Inde a été frappée par COVID-19 pour la première fois.

«L’année dernière, nous avions peur, peur de tout, il n’y avait que de la négativité. Je n’avais pas envie de jouer avec tant de gens mourants. Maintenant, nous avons un travail à faire, nous avons une sorte d’orientation et d’objectifs à examiner », a-t-il déclaré.« Ce n’est pas facile d’avoir un plan clair et voyager est aussi un problème. Avant, je pourrais aller pendant deux semaines en Chine ou En Corée, c’était beaucoup plus facile. Nous pensions inviter peu de joueurs étrangers mais maintenant c’est vraiment difficile. » L’Inde a produit un bon spectacle lors des qualifications olympiques asiatiques à Doha le mois dernier, Sharath et Manika devenant le premier couple indien à se qualifier pour les Jeux de Tokyo en remportant l’événement. Sharath et Manika ont également réservé leur place respective en simple, tout comme G Sathiyan et Sutirtha Mukherjee.

«Je ne pense pas que nous serons sous-préparés. À Doha, nous avons tous très bien fait. Nous étions restés en Inde et nous nous étions entraînés avec les ressources dont nous disposions « , a déclaré le neuf fois champion national. » Je sentais que mon niveau n’avait pas baissé, ce qui signifie que la préparation est bonne, nous pouvons utiliser ce que nous avons en main. Je ne pense pas que nous aurons des regrets sur la préparation », a déclaré le joueur de 38 ans de Chennai.

Parlant des protocoles de sécurité lors de l’événement de Doha, il a déclaré: «Nous avons été testés tous les 3 jours, nous devions maintenir des protocoles. Il y a beaucoup de trucs qui se passent dans la tête en dehors du jeu. « » J’ai commencé en septembre après le lockdown, c’est comme ça depuis, on ne sait pas comment gérer ça, on doit encore faire notre fitness, tout doit continuer et nous ne savons pas dans quelle mesure cette distraction et cette négativité affecteront nos performances. » Sharath a déclaré qu’il ne s’agirait pas de Jeux olympiques « sociaux » cette fois à Tokyo avec des protocoles stricts de santé et de sécurité. « Ce ne sera pas un festival. Les Jeux olympiques sont le plus grand événement au monde, cette fête et cette célébration, … cette fois , sur le plan social, ce ne seront pas les meilleurs Jeux Olympiques. » Sharath a déclaré qu’il visait haut cette fois car son classement en simple était bon. Le bronze aux Jeux asiatiques en double mixte lui a également donné la conviction de remporter une médaille olympique.

« Les 5 dernières années, nous en avons rêvé, donc maintenant il y a une situation où gagner une médaille est une réalité », a déclaré Sharath, qui avec Manika, a réussi un court séjour d’entraînement de cinq jours à Chennai la semaine dernière. Sharath était devenu le meilleur joueur. – a été classé pagayeur indien lorsqu’il a décroché la 31e place après sa victoire au titre à l’Oman Open.

Il a dit qu’il ne «savait pas combien de temps il continuerait» et qu’il «espérait simplement être là pendant un certain temps».

