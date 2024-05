Ce n’est pas le bon moment pour reconnaître la Palestine – Paris — RT World News

La déclaration du ministre français des Affaires étrangères intervient après que la Norvège, l’Irlande et l’Espagne ont annoncé leur intention de considérer le territoire comme un État.

Les conditions pour reconnaître officiellement la Palestine en tant qu’État ne sont pas encore réunies, a déclaré mercredi le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourne.

La Norvège, l’Irlande et l’Espagne ont annoncé qu’elles reconnaîtraient officiellement l’État palestinien à partir du 28 mai, en soutien à ce que l’on appelle « la solution à deux États » pour ramener la paix au Moyen-Orient.

»Notre position est claire : la reconnaissance d’un Etat palestinien n’est pas un tabou pour la France« , a cité Sejourne, cité par l’AFP. Le ministre des Affaires étrangères a réitéré la position exprimée pour la première fois par le président Emmanuel Macron en février.

« La France ne considère pas que les conditions soient réunies jusqu’à présent pour que cette décision ait un réel impact » sur le processus politique dans la région, a ajouté Sejourne. Il n’a pas donné davantage de détails.

Plus tôt ce mois-ci, la France a appelé à la création d’un État palestinien indépendant. Macron a fait cette déclaration à la suite de la visite à Paris du dirigeant chinois Xi Jinping.















La soi-disant solution à deux États, un plan visant à créer un État palestinien sur le territoire occupé par Israël depuis 1967, est soutenue par l’ONU et de nombreux pays, y compris le principal allié d’Israël, les États-Unis. Si elle était mise en œuvre, elle nécessiterait probablement le retrait des colons israéliens des territoires occupés.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est publiquement engagé à empêcher la création d’un État palestinien.

La Norvège, l’Irlande et l’Espagne ne sont que les derniers pays à reconnaître le statut d’État palestinien. La Bulgarie, Chypre, la République tchèque, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie l’ont fait en 1988, et la Suède les a rejoints en 2014. La Russie et la Chine soutiennent un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale.

La pression en faveur d’un État palestinien s’est intensifiée depuis l’éclatement du conflit entre Israël et le Hamas il y a près de huit mois.

Le gouvernement israélien a lancé une offensive contre le Hamas à Gaza après que le groupe militant palestinien a attaqué Israël le 7 octobre, tuant environ 1 200 personnes et prenant environ 250 otages. Le bilan des victimes de la campagne israélienne dans l’enclave a dépassé les 35 000, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Le Premier ministre Netanyahu a récemment ordonné un assaut contre la ville de Rafah, qui, selon son gouvernement, abrite les derniers bataillons du Hamas. L’opération a débuté malgré les appels internationaux à attendre pour éviter des pertes civiles massives. Plus d’un million de personnes fuyant les combats y ont trouvé refuge.

La semaine dernière, l’UE a exhorté Israël à mettre fin à son incursion à Rafah. « immédiatement, » avertissant que ne pas le faire mettrait en péril les relations avec le bloc.