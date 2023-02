« Ce n’est pas la première fois » qu’un ballon de surveillance chinois passe au-dessus des États-Unis : ambassadeur – National

Le ballon de surveillance chinois présumé qui a survolé les États-Unis – et selon des sources, a passé du temps dans l’espace aérien canadien – en fin de semaine n’était pas le premier à empiéter sur l’espace aérien américain, selon l’ambassadeur des États-Unis au Canada, David Cohen.

Dans la foulée des rapports américains sur le ballon espion présumé, les responsables de la défense canadienne ont confirmé jeudi soir qu’un ballon de surveillance à haute altitude était activement suivi par le NORAD.

Des sources avaient déclaré à Global News que le ballon de surveillance avait passé du temps dans l’espace aérien canadien, mais les détails du moment et de la durée n’ont pas été précisés par les autorités canadiennes.

En savoir plus: Les pilotes canadiens ont été avertis d'un «ballon non attaché» au milieu des préoccupations de surveillance de la Chine

Pendant ce temps, les pilotes canadiens survolant les provinces des Prairies et l’Ontario ont été avertis d’être à l’affût d’un “ballon non attaché” jeudi soir – des avertissements qui sont venus alors que le ballon de surveillance chinois suspecté était également signalé dans l’espace aérien américain.

“Ce n’est pas la première fois que ce type d’appareil flotte au-dessus des États-Unis”, a déclaré Cohen, s’exprimant dans une interview avec Le bloc Ouest hôte Mercedes Stephenson, diffusé dimanche.

“C’est arrivé auparavant.”

En fait, les tentatives de surveillance croissantes de la Chine et de la Russie se produisent régulièrement, a expliqué l’ambassadeur.

“Ils ont des satellites à basse altitude qui prennent constamment des photos de tous les États-Unis et de tout le Canada, d’ailleurs”, a déclaré Cohen.

Le ministère de la Défense nationale n’a pas répondu vendredi aux questions demandant si un tel ballon était déjà entré dans l’espace aérien canadien, et combien de fois si oui.

Alors que certains observateurs ont averti que le ballon de surveillance présumé aurait pu photographier des installations de missiles nucléaires, a ajouté Cohen, ce ne serait rien de nouveau.

“Ces installations de missiles nucléaires sont toutes facilement observables par des satellites qui font constamment tourner la Terre et prennent des photos des États-Unis”, a-t-il déclaré.





Les spectateurs auraient également « tort » de penser que le ballon représente une sorte d’escalade significative de la part de la Chine, a poursuivi Cohen, ajoutant qu’ils « n’en avaient tout simplement pas entendu parler auparavant ».

Au contraire, l’incident doit être traité comme un rappel d’être “vigilant” en ce qui concerne la Chine.

“La Chine n’est pas un pays avec lequel il faut jouer”, a déclaré Cohen. “La Chine est une menace potentielle et doit être surveillée en permanence.”

Le gouvernement canadien a également intensifié sa rhétorique contre la Chine au cours des derniers mois.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a dévoilé la stratégie indo-pacifique du pays en novembre, qui a qualifié la Chine de « puissance mondiale de plus en plus perturbatrice ».

Plus tôt ce même mois, Joly a averti les Canadiens faisant des affaires en Chine de tenir compte des «risques géopolitiques» liés à ce choix.

Cohen a déclaré que les États-Unis étaient ravis de voir le durcissement que le Canada a commencé à adopter contre la Chine.

« Les États-Unis sont à l’aise avec la position du Canada vis-à-vis de la Chine », a-t-il déclaré.

« Je pense que nous avons tous entendu une rhétorique plus dure, un plus grand sens des menaces que la Chine faisait peser sur le Canada et l’Amérique du Nord. Et franchement, je pense que nous avons entendu une articulation d’une politique qui était très proche de la politique que les États-Unis ont adoptée vis-à-vis Chine.”

En savoir plus: Un avion militaire américain contraint d'échapper au "bourdonnement" d'un avion chinois, selon le Pentagone

Pendant ce temps, à la suite de l’apparition du ballon espion présumé dans le ciel américain, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a reporté une visite prévue à Pékin ce week-end.

Vendredi, Blinken a confirmé qu’il avait informé son homologue chinois qu’il reportait le voyage “à la lumière de l’action inacceptable de la Chine”.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré vendredi que le ballon était destiné à la météorologie civile et à d’autres fins scientifiques, et qu’il regrettait que le dirigeable se soit égaré dans l’espace aérien américain. Il a ajouté qu’il continuerait à maintenir les communications avec les États-Unis pour gérer correctement la situation inattendue.

“Je ne suis pas sûr de croire qu’il recueille des données météorologiques, mais il est tout à fait possible qu’il ait déraillé et qu’il n’ait jamais été question de le faire survoler, vous savez, cette partie de cette partie des États-Unis, ” Cohen a déclaré à Stephenson.

Mais, quoi qu’il en soit, l’ambassadeur a déclaré que les gens ne devraient “pas sauter hors de nos chaussures ici”.

“C’est un ballon qui était à très haute altitude. Mes informations sont que… aucun citoyen ou bâtiment américain n’a jamais été en danger pour cela. Les ballons étaient bien au-dessus des schémas de vol des avions de ligne commerciaux », a déclaré Cohen.

“Et ce n’est pas la première fois que ce type d’appareil flotte au-dessus des États-Unis.”

– avec des fichiers de Global News Aaron D’Andrea, Sean Boynton