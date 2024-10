Ce n’est pas la pizza, disent les dermatologues. Quelles sont les véritables causes des poussées d’acné ?

La dose22h41Je suis adulte ! Pourquoi ai-je de l’acné ?

L’influenceuse en soins de la peau, le Dr Stefanie Stockhamer, affirme que ses expériences avec l’acné ont commencé à l’adolescence. À l’époque, ses poussées étaient légères et relativement sous contrôle.

Ce n’est cependant que lorsqu’elle a commencé ses études de médecine que l’acné de Stockhamer s’est aggravée.

« C’était au milieu de la vingtaine que la situation a empiré, bien pire que jamais au cours de mon adolescence », a déclaré Stockhamer, un résident en médecine familiale de 26 ans à l’Université de Rochester, originaire de Toronto.

La Dre Stefanie Stockhamer est résidente en médecine familiale à l’Université de Rochester. Originaire de Toronto, elle est également une influenceuse en matière de soins de la peau et affirme que ses problèmes d’acné se sont aggravés pendant ses études de médecine. (Soumis par Stefanie Stockhamer)

« Et c’est encore quelque chose avec lequel j’ai du mal aujourd’hui. »

Aussi courante que soit l’acné, les experts affirment qu’il existe certaines idées fausses sur ses causes. Les recherches suggèrent que l’alimentation et une mauvaise hygiène ne sont pas clairement responsables, mais plutôt qu’une multitude de facteurs sont en jeu, notamment la génétique, les changements hormonaux et le stress.

Les boutons, les points noirs et les points blancs sont toutes des formes d’acné

L’acné est une affection cutanée caractérisée par des pores obstrués par des cellules mortes de la peau et du sébum. Les bactéries présentes sur la peau de chacun sont également impliquées dans le développement des poussées d’acné.

« Parce que le sébum est une chose formidable à manger et que les follicules pileux sont un endroit formidable où vivre, il y a une prolifération bactérienne et cela provoque une inflammation », a déclaré le Dr Yuka Asai, président de la division de dermatologie de l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario.

L’acné peut se présenter sous la forme de points blancs et de points noirs – appelés comédons – ainsi que de boutons et de pustules appelés acné papuleuse, mais plus communément appelés boutons.

L’acné se présente parfois sous la forme de lésions plus profondes comme des kystes ou des kystes nodulaires qui peuvent entraîner des cicatrices, selon la Dre Kerri Purdy, directrice du département de dermatologie de l’Université Dalhousie à Halifax.

« Beaucoup de gens souffrent d’une combinaison de tous ces types d’acné », a déclaré Purdy au Dr Brian Goldman, animateur de l’émission. La dose.

La Dre Yuka Asai est directrice du département de dermatologie de l’Université Queen’s. (Soumis par Yuka Asai)

Le Estimations de l’Association canadienne de dermatologie (ADC) que les patients âgés de 12 à 24 ans représentent plus de 80 pour cent des personnes vivant avec l’acné au Canada.

Néanmoins, l’acné touche des personnes de tous âges. Les estimations du Société canadienne de l’acné et de la rosacée et Alliance canadienne des dermatologues suggèrent que cela touche environ 20 pour cent de tous les Canadiens.

Les femmes représentent environ 75 pour cent de tous les patients adultes atteints d’acné, selon le CDA.

Manger de la pizza n’aggravera pas l’acné

Malgré le stéréotype du lycéen acnéique qui aggrave son état de peau en mangeant des aliments gras et en ne se lavant pas correctement le visage, des dermatologues comme le Dr Monica Li affirment qu’il n’est pas tout à fait clair pourquoi certaines personnes souffrent d’un type d’acné et pas d’un autre.

« Les causes exactes ne sont probablement pas entièrement connues », a déclaré Li, professeur adjoint de clinique au département de dermatologie et des sciences de la peau de l’Université de la Colombie-Britannique.

« Nous pouvons identifier les voies ou ce que nous appelons les facteurs pathogènes, et nous savons qu’ils ne se produisent pas de manière isolée. »

La Dre Kerri Purdy est directrice du département de dermatologie de l’Université Dalhousie. (Amara Studios)

Purdy affirme que des choix alimentaires malsains, comme manger trop de pizza ou de chocolat, ne sont pas nécessairement responsables de l’apparition de l’acné.

Elle ajoute qu’elle n’est pas convaincue par quelques études qui montrent un lien entre un apport élevé en produits laitiers et en glucides et un risque accru d’acné.

« Il n’y a jamais eu de preuves vraiment convaincantes suggérant que le régime alimentaire joue un rôle », a-t-elle déclaré.

Cependant, Purdy affirme qu’il existe un certain nombre de facteurs qui augmentent le risque d’acné.

« Nous savons qu’il y a une composante génétique », a-t-elle déclaré. « Nous savons qu’il y a une influence hormonale. »

UN Article 2023 publié dans l’International Journal of General Medicine a conclu que « la génétique et l’environnement jouent un rôle important » dans le développement de l’acné, tandis que d’autres articles ont établi un lien entre changements hormonaux et acné .

La Dre Monica Li est dermatologue et professeure adjointe de clinique au département de dermatologie et des sciences de la peau de l’Université de la Colombie-Britannique. (Université de la Colombie-Britannique)

L’utilisation de produits de soins de la peau trop gras peut également augmenter le risque d’acné. Certains médicaments, notamment médicaments de chimiothérapie et stéroïdes – sont également connus pour provoquer de l’acné.

« Parfois, les gens souffrent d’acné accrue dans des endroits comme la poitrine et le dos, s’ils transpirent beaucoup et portent des vêtements en sueur », a déclaré Purdy.

« Ces choses peuvent empirer les choses. »

Cependant, une mauvaise hygiène ne causera pas nécessairement de l’acné, explique Purdy.

« Mais si vous souffrez d’acné, avoir une hygiène aussi bonne que possible et utiliser des produits doux qui aideront à maintenir votre barrière cutanée, c’est vraiment important », a-t-elle déclaré.

Lavez-vous doucement le visage, parlez à un médecin pour traiter l’acné

Selon Asai, la première étape du traitement de l’acné consiste à identifier le type d’acné que souffrent les patients. Ensuite, il s’agit d’identifier le type de peau du patient.

« Par exemple, les personnes connues pour avoir la peau sèche et l’eczéma ont tendance à avoir la peau très sensible », a déclaré Asai.

« Et donc essayer de déterminer si elles ont ou non une peau sensible, sèche et irritable avec les produits que nous devons utiliser… est la clé. »

Asai essaie également d’identifier toute prédisposition génétique à l’acné – si les parents d’un patient avaient de l’acné, par exemple – ainsi que si un patient traverse une période de changement hormonal, comme la puberté, la périménopause ou la ménopause.

Le Dr Stefanie Stockhamer affirme que ses poussées d’acné à l’âge adulte sont bien pires qu’à l’adolescence. (Soumis par Stefanie Stockhamer)

Elle identifie également les choix de style de vie des patients lorsqu’elle les aide à adapter les traitements contre l’acné.

« Certaines personnes aiment suivre un processus de soins de la peau en 20 étapes », a-t-elle déclaré, ajoutant que ce n’était pas nécessaire.

Stockhamer, résidente en médecine familiale à l’Université de Rochester et influenceuse en matière de soins de la peau, affirme qu’une routine de base en trois ou quatre étapes suffit souvent pour traiter son acné.

Elle recommande un nettoyant doux pour le visage, un traitement contre l’acné, une crème hydratante appropriée au bon type de peau, ainsi qu’un écran solaire.

Purdy dit que la première ligne de traitements contre l’acné est constituée de crèmes et de gels topiques contenant de la vitamine A ou un rétinoïde.

REGARDER | Ce qui est sûr et pas pour les préadolescents obsédés par les soins de la peau : Les soins de la peau sont à la mode. Mais ce n’est peut-être pas sans danger pour les préadolescents Une dermatologue pédiatrique clarifie certaines questions concernant les soins de la peau pour les enfants âgés de 10 à 12 ans. Elle a remarqué que de nombreux patients plus jeunes essayent des produits qu’ils voient à la mode sur les réseaux sociaux, mais elle dit que certains ingrédients sont trop intenses pour une peau jeune. Anjuli Patil, de la CBC, a découvert ce qui est sécuritaire et ce qui ne l’est pas.

Les antibiotiques topiques, ainsi que les traitements topiques comme l’acide azélaïque, la dapsone topique et la clascotérone topique, sont d’autres traitements de première intention recommandés par Purdy.

« Si les gens souffrent d’acné légère… ils peuvent être très efficaces », a-t-elle déclaré, ajoutant que les patients doivent utiliser les traitements pendant huit à 12 semaines pour réellement constater des effets positifs.

« Une fois qu’ils commencent à constater une amélioration, les gens sont plutôt doués pour utiliser [these treatments]mais il faut vraiment les faire entrer dans cette période d’amélioration, qui n’est pas immédiate. »

Purdy affirme que les antibiotiques oraux, ainsi que les contraceptifs oraux et les médicaments antiandrogènes pour les femmes, sont des options médicamenteuses.

Les androgènes sont des hormones sexuelles qui produisent des caractéristiques masculines.

L’isotrétinoïne reste très efficace

Enfin, Purdy affirme que l’isotrétinoïne – mieux connue lorsqu’elle est vendue sous la marque Accutane – est un « traitement médical très efficace » pour l’acné sévère ou pour l’acné plus légère qui n’a pas répondu aux autres traitements.

« En termes d’efficacité… si vous suivez un traitement complet, la probabilité que votre acné disparaisse à long terme est d’environ 75 pour cent, parfois un peu plus élevée », a-t-elle déclaré.

« Parfois, cela revient, mais il n’y a pas de limite au nombre de fois que vous pouvez prendre ce médicament si nécessaire. »

REGARDER | Pourquoi devriez-vous conserver vos produits de traitement de l’acné à des températures plus fraîches : Pourquoi devriez-vous conserver vos produits de traitement de l’acné à des températures plus fraîches Un laboratoire basé aux États-Unis tire la sonnette d’alarme concernant de nombreux produits courants de traitement de l’acné après que des chercheurs ont découvert que le peroxyde de benzoyle peut se décomposer à haute température. L’un des produits chimiques créés lors de cette réaction est associé à un risque accru de cancer. Le Dr Jaggi Rao est dermatologue et a expliqué le risque à Mark Connolly de CBC.

Malgré l’efficacité de l’isotrétinoïne, Purdy affirme qu’il existe des effets secondaires connus, notamment des lèvres sèches et une sensibilité au soleil.

Quelques recherches suggère également l’isotrétinoïne « provoque des malformations congénitales chez jusqu’à 35% ou plus des nourrissons exposés pendant la grossesse. »

De plus, les médias sociaux suggèrent parfois un lien accru entre l’isotrétinoïne et la dépression et les idées suicidaires.

Purdy dit que ces risques sont infondés.

« De temps en temps, les gens diront que je ne me sens pas bien avec ce médicament », a-t-elle déclaré.

« Dans ce cas, nous le diminuons ou l’arrêtons. Tout le monde est différent, mais au niveau de la population… vraiment rien ne suggère que cela soit lié. »