Cette année, le campus du National Civil Rights Museum à Memphis, Tennessee, sera étrangement vide le jour de Martin Luther King Jr.Jour: Fini les enfants et les familles profitant des activités de la journée – jusqu’à 12 000 visiteurs par beau temps jour – et les foules donnant de la nourriture ou donnant du sang.

«Avec la pandémie, il est difficile de faire cela», a déclaré Faith Morris, directrice du marketing et des affaires extérieures du musée, qui marque la fête en ligne. «Nous essaierons de donner ces sentiments virtuellement, mais ce n’est pas perdu pour nous que cela enlève d’une manière ou d’une autre le sentiment du mouvement.

Dans tout le pays, de nombreuses marches, défilés et autres événements organisés pour marquer la fête en l’honneur de Martin Luther King Jr.ont été annulés en raison de la pandémie COVID-19 qui a particulièrement dévasté les Noirs américains. De nombreux événements ont été déplacés en ligne, proposés virtuellement via Zoom ou d’autres applications – mais les organisateurs espèrent que l’enthousiasme du public restera élevé étant donné la résonance supplémentaire que les vacances apportent à une époque de troubles sociaux continus.

Le Martin Lmore King Jr. Day, qui a eu lieu le troisième lundi de janvier, arrive cette année après des mois de manifestations pour les droits civils de Black Lives Matter à la suite des meurtres par la police de George Floyd et Breonna Taylor et d’une récession qui a touché de manière disproportionnée les Noirs américains. Il fait également suite à une attaque le 6 janvier contre le Capitole américain par des partisans du président Donald Trump, y compris de nombreux nationalistes blancs qui tentent de discréditer les votes des Noirs américains qui ont soutenu le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris, qui sera le premier vice-président noir et asiatique du pays.

«Vous ne pouvez pas vous empêcher de faire le parallèle entre ce pour quoi le Dr King se battait et tout ce à quoi nous avons affaire maintenant», a déclaré Morris. «À l’époque, tout avait à voir avec le scrutin, le vote et le fait d’être qualifié de faux et nul – et malheureusement, peu de choses ont changé.»

Biden, qui a été massivement soutenu par les électeurs noirs, devrait être assermenté mercredi.

« Il est providentiel, voire poétique, que non seulement cela se déroule deux jours avant ce que nous pensons être une nouvelle ère de la présidence, mais aussi dans la foulée de l’un des épisodes les plus laids de la politique américaine », a déclaré le pasteur Frederick Haynes III de la Friendship West Baptist Church à Dallas. «Pour moi, cela indique que si nous pouvons jeter un regard honnête et frais sur le Dr King, c’est une opportunité de créer une communauté à partir de cette période de chaos.

Haynes devait prendre la parole lors d’une cérémonie virtuelle d’allumage des bougies marquant la fête à Dallas, qui, comme de nombreuses villes, a annulé sa marche annuelle en faveur d’expériences virtuelles, certaines avec des approches créatives: San Antonio, qui accueille ce que l’on pense être le la plus grande marche annuelle du pays, a chargé un cinéaste de produire une histoire de la fête; à Houston, qui accueille le plus ancien défilé MLK du pays, les organisateurs organisent un «défilé de dons» pour aider les nécessiteux de la ville et diffusent un défilé virtuel.

Certains craignent qu’une expérience virtuelle ne se révèle pas aussi efficace que la réalité.

À Las Vegas, où un défilé populaire a été annulé au profit d’un défilé virtuel, «les gens devront être devant leur télé plutôt que de regarder les chars passer à l’extérieur», a déclaré Alphonso Mason, membre de longue date du comité d’organisation.

Une telle perspective sera plus acceptable pour les personnes âgées, pensa-t-il, que pour les jeunes participants qui encouragent chaque année avec enthousiasme les équipes de forage, les clubs de motards et les lowriders ondulés qui défilent.

«COVID est sérieux», a déclaré Mason, «donc pour la plupart des gens comprennent. La santé et la sécurité sont primordiales. »

Bates College, un collège d’arts libéraux de Lewiston, dans le Maine, observe chaque année les vacances avec une liste d’ateliers, de panels et d’autres activités d’une journée; ceux-ci aussi deviennent virtuels cette année.

«L’un des aspects que j’ai adoré de la journée MLK est l’énergie, le buzz et les liens personnels que j’ai tissés avec des personnes que je n’aurais jamais rencontrées autrement», a déclaré Michael Rocque, professeur agrégé de sociologie à l’école qui aide à organiser l’événement . «Nous pouvons interagir virtuellement, mais ce n’est pas la même chose.»

Dans le cadre des sessions de la journée, Rocque animera un panel public explorant l’histoire et la signification de la fête et si elle reste ce qu’elle était censée être – et pas seulement une journée de courses. Le climat actuel et la lutte pour la justice raciale, a-t-il dit, «suggèrent qu’à partir de maintenant, c’est plus que cela…. Il y a beaucoup de guérison à faire. «

En mettant l’accent sur la race et les droits civils, les vacances offrent un moyen de le faire, a-t-il déclaré, «donc je pense qu’il y a un potentiel d’engagement très élevé cette année, malgré la nature virtuelle de la journée.

Le FBI met en garde contre des manifestants armés

Les organisations de certaines villes, quant à elles, vont de l’avant avec des plans pour des événements en personne – y compris une paire de marches annuelles à Portland, Oregon et Seattle. Les rassemblements surviennent après que le FBI a averti la semaine dernière d’éventuelles manifestations armées dans les 50 États, et les experts ont craint que les terroristes nationaux ne tournent leur attention vers les capitales d’État.

Jusqu’à présent, ces inquiétudes n’ont pas épuisé ceux qui organisent des événements de vacances.

«Les suprémacistes blancs ne se présentent généralement pas à nos manifestations à moins qu’ils ne soient dans des camions», a déclaré Teressa Raiford, directrice générale et fondatrice de Don’t Shoot PDX, un groupe de surveillance de la police qui fait partie des commanditaires de la marche annuelle Reclaim MLK de Portland pour Droits de l’homme et dignité. «Nous avons appris à réduire cela en ne nous engageant pas.»

Mais comme le groupe a souvent été en désaccord avec les dirigeants de la ville et les forces de l’ordre, «nous sommes toujours inquiets pour notre sécurité et ce qui va se passer. Donc, cette année n’est pas différente », a-t-elle déclaré.

À Seattle, où environ 10 000 personnes ont assisté à la marche annuelle de la ville l’année dernière, les organisateurs disent qu’ils ne s’attendent pas à ce que les chiffres de l’événement en plein air baissent beaucoup. Les protocoles de santé et de sécurité seront appliqués et diverses organisations ont fourni des équipements de protection individuelle, a déclaré Shaude ‘Moore, présidente de la Coalition d’organisation de Seattle MLK Jr.

Moore a déclaré que devoir annuler d’autres événements importants associés à la marche, comme un salon de l’emploi organisé à Garfield High à Seattle, où King a pris la parole, était «décourageant».

Et bien que le groupe n’ait reçu aucune menace, a-t-elle déclaré, «cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas prudents». A titre d’exemple, a-t-elle dit, c’est la première année que le groupe n’a pas diffusé son itinéraire prévu, une décision prise en partie pour déjouer les perturbateurs potentiels.

Certains événements de la journée MLK ont été annulés il y a plusieurs mois

D’autres organisateurs ont déclaré qu’ils se rendaient compte qu’ils devraient annuler tout événement MLK bien avant l’attaque du Capitole américain.

À San Antonio, les organisateurs de la marche ont commencé à anticiper la possible annulation de l’événement en juillet, observant les manifestations de brutalité anti-policière en cours à l’époque et se rendant compte de l’impossibilité de distancer socialement une foule qui, l’année dernière, avait atteint environ 100000 personnes. Les estimations des foules précédentes ont été trois fois plus élevées.

«Nous savions que deux jours avant l’inauguration, quel que soit le vainqueur, la marche aurait pu attirer jusqu’à un demi-million de personnes», a déclaré Renee Watson, qui préside la commission MLK de la ville.

Plutôt que de ne rien faire, le groupe a engagé un cinéaste pour donner vie à la marche avec un film de 90 minutes à diffuser localement et au-delà sur YouTube ou via une application mobile. Le film présente des photos et des vidéos soumises par les participants à la marche précédente, des discussions sur l’héritage de King et des hommages aux travailleurs de première ligne et aux premiers intervenants.

«Alors peut-être que grand-mère ne peut pas sortir, mais tout le monde peut utiliser la technologie en même temps et en parler», a déclaré Watson. « Et s’ils envoyaient des photos, ils pourraient même s’y voir. »

Pendant ce temps, pour la Black Heritage Society de Houston, il ne faisait aucun doute que quelque chose remplacerait sa marche annuelle une fois que sa version en personne – développée pour marquer le changement de nom d’une rue locale en Martin Luther King Jr. Boulevard – aurait été annulée pour le première fois en 43 ans.

«Nous ne pouvions pas rester les bras croisés et empêcher COVID ou quoi que ce soit d’autre de reconnaître ce grand homme», a déclaré Sylvester Brown, directeur exécutif de la société.

Au lieu de cela, en plus de son «défilé de dons» au volant au cours duquel les donateurs peuvent déposer des vêtements et d’autres articles pour les nécessiteux de la ville, la société a organisé un défilé virtuel qui présentera des vidéos soumises par des artistes programmés. Le maire de Houston, Sylvester Turner, est co-grand maréchal.

Morris, du musée des droits civiques, a noté l’histoire controversée derrière la création de la fête, qui a été signée dans la loi fédérale en 1983 et célébrée pour la première fois en janvier 1986 après une obstruction au Sénat et l’image durable du sénateur de New York Daniel Patrick Moynihan piétinant sur un document de 300 pages prétendant montrer les liens communistes présumés de King et le qualifiant de «paquet de saleté».

Des propositions similaires au niveau des États ont rencontré divers mélanges de soutien et de rejet, et ce n’est qu’en 2000, lorsque la Caroline du Sud a adopté un projet de loi faisant de ce jour un jour férié officiel, qu’elle a été observée dans tout le pays.

«Nous nous sommes battus si dur pour en faire des vacances et nous devons nous assurer de ne pas oublier qui était cet homme et pourquoi nous devons élever ses idéaux et ses enseignements», a déclaré Morris. «Nous devons continuer à avancer. Ne pas l’avoir en personne ne nous empêche pas de célébrer sa vie, et nous le ferons d’une manière qui, à notre avis, le rendrait fier.