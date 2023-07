Ce n’est pas la main de Joe Biden sur le dos du roi Charles qui m’inquiète. C’est son doigt sur le bouton rouge

La visite éclair du président américain Joe Biden au Royaume-Uni est terminée, avec peu de choses à signaler, à l’exception des fanfaronnades habituelles et des gaffes occasionnelles.

Y compris tenir une carte aide-mémoire lui rappelant d’inspirer et d’expirer lorsqu’il a rencontré Rishi Sunak dans le jardin de Downing Street cette semaine.

Joe Biden a rencontré le roi Charles lors d’une visite éphémère en Grande-Bretagne Crédit : PA

Il a enfreint à plusieurs reprises le protocole royal en plaçant une main spontanée sur le dos de notre monarque Crédit : Getty

Le président américain photographié en train de trébucher alors qu’il monte sur scène Crédit : AFP

D’accord, peut-être pas.

Mais il y avait une liste griffonnée de sujets de conversation suggérés, y compris les F-16, la Turquie, la Déclaration de l’Atlantique et l’IA.

Dieu merci, mon invitation à déjeuner s’est perdue dans la poste.

Dans le but d’annuler les accusations selon lesquelles il est « anti-britannique », il a également marmonné quelque chose du genre « notre relation est solide comme le roc », même si la réunion était terminée en 42 minutes.

Plus tard, il s’est rendu au château de Windsor dans une flotte de cinq hélicoptères pour discuter, euh, du changement climatique avec le roi Charles où, peut-être parce qu’il n’y avait pas de cartes de repère sur l’étiquette à portée de main, il a enfreint à plusieurs reprises le protocole royal en plaçant une main spontanée sur le dos de notre monarque.

Mais selon une source au Palais, le roi Charles n’a rien donné (ou des mots à cet effet) au sujet du faux pas supposé.

« Sa Majesté le Roi est tout à fait à l’aise avec ce genre de contact – et quel merveilleux symbole de chaleur et d’affection c’était entre les individus et leurs nations », ont-ils déclaré.

Très bien aussi. Après tout, nous sommes au 21e siècle, pas à l’époque édouardienne.

Et d’un point de vue méritocratique, nous avons un homme qui, croyez-le ou non, a été démocratiquement élu à sa position tant vantée de « leader du monde libre », et un qui est simplement né pour son rôle dans un pays où, selon un récent sondage du National Center for Social Research, le soutien public à la monarchie est au plus bas.

Alors pourquoi diable l’un d’eux devrait-il se traiter comme autre chose qu’un égal ?

Assurément, l’époque où l’on s’inclinait et où l’on grattait la royauté envers la famille royale est bel et bien révolue ?

Non, mon problème avec Biden est que l’homme qui a métaphoriquement le doigt sur le bouton rouge semble, pour le dire gentiment, de plus en plus fragile.

Ou pour le dire crûment, doddery et erratique.

Profondément préoccupant

Il y a beaucoup d’octogénaires qui restent vifs d’esprit.

Mais le comportement du président américain ces derniers temps suggère que ses facultés sont un peu émoussées.

Ce sont les trébuchements, les marmonnements, les erreurs (« God save the Queen ») et les cartes aide-mémoire dont Rishi Sunak a réussi à se passer.

Biden est déjà le président le plus âgé de l’histoire.

Mais il a récemment annoncé qu’il se présenterait à nouveau aux élections l’année prochaine, ce qui lui ferait 86 ans s’il gagne et dure jusqu’à la fin du deuxième mandat.

Il est difficile de croire que l’Amérique a une population de près de 332 millions d’habitants, mais dans l’état actuel des choses, les favoris potentiels pour la prochaine course présidentielle sont le démocrate Biden et le républicain Donald Trump, dont le comportement est profondément préoccupant pour des raisons très différentes.

Cela fait ressembler notre lot dans la bulle de Westminster à des adultes.

TOUT EN Lisant qu’une fiducie de lutte contre le cancer du col de l’utérus avait conseillé de désigner un vagin comme un « trou bonus » dans le but de ne pas offenser la communauté trans, j’ai jeté un coup d’œil en haut de la page pour vérifier que ce n’était pas le jour du poisson d’avril.

Quelle horrible description. Cela ressemble à quelque chose sur un parcours de golf fou.

J’attends avec impatience une métaphore tout aussi ridicule pour un pénis.

Poteau de pénalité ?

Matière à réflexion si vous mangez dans les hotspots de célébrités

La star d’ELVIS, Austin Butler, est un beau jeune homme célibataire qui sort avec la fille de Cindy Crawford, Kaia Gerber, depuis environ 18 mois.

Mercredi, ils ont été repérés dans le célèbre repaire parisien Costes, et vendredi, ils dînaient au restaurant ultra-tendance de Londres, Chiltern Firehouse.

Austin Butler sort avec la fille de Cindy Crawford, Kaia Gerber Crédit : Getty

Le couple a été aperçu en train de quitter le restaurant ultra-tendance de Londres, Chiltern Firehouse 1 crédit

Pourtant, lorsqu’ils sont partis, Kaia a enfilé des lunettes de soleil foncées et Austin a tenté de passer totalement incognito en tirant sa capuche sur sa tête.

Pourquoi tous ces subterfuges ?

Après tout, ils sont magnifiques, ils sont amoureux et votre passant moyen n’aurait aucune idée de qui ils étaient de toute façon.

Et si la vie privée est si importante pour eux, peut-on humblement leur suggérer de choisir de dîner dans l’un des milliards de restaurants les moins en vue ?

Une NOUVELLE étude a révélé qu’au Royaume-Uni, nous devons attendre en moyenne 12 minutes lorsque nous essayons de parler à un agent du service client.

Les chanceux.

Il y a quelques semaines, j’ai passé 45 minutes en attente avec une entreprise multinationale, pour me faire dire par la personne qui m’a répondu que son service ne pouvait pas traiter ma demande et que je devais être mis en attente pour parler à quelqu’un d’autre .

J’avais fêté deux autres anniversaires au moment où j’ai fini.

Les MINISTRES auraient résisté aux demandes des fonctionnaires de travailler depuis l’étranger – surnommé «travail de plage».

Une source déclare : « Les ministres sont clairs. Les fonctionnaires ne devraient pas prendre le soleil à l’étranger aux frais des contribuables, mais se concentrer sur la prestation pour le pays.

Assez. D’autant plus que, compte tenu des retards massifs dans la réalisation de quoi que ce soit, ils ne parviennent clairement pas à faire beaucoup de « travail » à domicile ou au bureau non plus.

Pétillant sur les balles

L’arbitre de tennis AUSTRALIEN John Blom a fait la une des journaux après avoir dit à la foule : « Mesdames et messieurs, s’il vous plaît, si vous ouvrez une bouteille de champagne, ne le faites pas car le joueur est sur le point de servir. »

Bouji ou quoi ?

Pourtant, au moins, ils regardent réellement l’action.

Une étape au-dessus de certains des profiteurs dans les chapiteaux d’entreprise qui boivent des champagnes toute la journée sans même voir une balle être frappée.

JONATHAN HODGSON, 36 ans, de Barnsley, a perdu une impressionnante pierre de 22 après avoir renoncé aux plats à emporter et être allé davantage au gymnase.

Bien bien bien.

Jonathan Hodgson a jeté une impressionnante pierre 22 Crédit : Caters

Il y est parvenu en renonçant aux plats à emporter et en allant plus au gymnase Crédit : Caters

La clé de la perte de poids est de manger moins de malbouffe et de faire plus d’exercice.

Qui l’aurait cru ?

Qui est la dame du tango ?

SI vous êtes allé au casting central et avez demandé un « activiste », il y a de fortes chances que vous vous retrouviez avec un sosie de Swampy.

C’est probablement pourquoi le mystérieux chucker orange-confetti qui a infiltré le mariage de l’ancien chancelier George Osborne a glissé sous le radar.

George Osborne et sa nouvelle épouse Thea Rogers ont été couverts de confettis orange par un éco-huard Crédit : Getty

Aux cheveux gris et vêtue d’une robe à fleurs avec des chaussures confortables (avec le recul, probablement pour une évasion rapide), elle aurait pu jusqu’à présent être confondue avec quelqu’un qui avait arrangé les fleurs à l’église.

Ou même la femme du curé.

Mais non. Elle était une ennemie dans le camp et, étonnamment compte tenu des poids lourds politiques présents, elle a réussi à se rapprocher suffisamment d’Osborne et de sa nouvelle épouse Thea Rogers pour leur jeter des confettis orange sur la tête.

Just Stop Oil dit qu’elle n’est pas l’une des leurs, alors qui diable est-elle ?

Le responsable marketing d’easyJet ? L’un d’un flash mob national engagé pour promouvoir une prochaine résurrection de la campagne publicitaire You’ve Been Tangoed ?

Quelqu’un doit savoir qui elle est, alors surveillez cet espace pour une explication.

En attendant, si c’est au nom de l’activisme, il est temps de repenser la stratégie.

Essayer de perturber le grand jour de quelqu’un parce que le marié a dit quelque chose que vous n’aimiez pas sur le changement climatique il y a dix ans n’est vraiment pas d’actualité.

Bonne recette

SUPERMODELE Naomi Campbell est devenue mère pour la deuxième fois, à l’âge de 53 ans.

Son premier enfant – une fille – a maintenant deux ans après être né par mère porteuse, et maintenant elle a un petit frère.

Naomi dit : « Ma petite chérie, sache que tu es choyée au-delà de toute mesure et entourée d’amour depuis le moment où tu nous as honorés de ta présence. »

Et c’est tout ce dont un enfant a besoin pour une vie heureuse.