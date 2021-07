Macron a déclaré lors d’une visite en Polynésie française que « chacun est libre de s’exprimer » il y a « pas de liberté où je ne dois rien à personne. »

Que vaut ta liberté si tu me dis « je ne veux pas me faire vacciner », mais demain tu infectes ton père, ta mère ou moi-même ?

Le président français a fait valoir que la liberté « repose sur un sens du devoir réciproque », pas l’égoïsme. Macron a également évoqué la possibilité qu’un patient hospitalisé reçoive moins de soins médicaux du fait que des professionnels de la santé aident une autre personne qui a refusé le vaccin.

« Ce n’est pas de la liberté, ça s’appelle de l’irresponsabilité, de l’égoïsme », a déclaré Macron en publiant un « message très fort » pour « tout le monde à se faire vacciner ».

Des dizaines de milliers de personnes en France ont protesté contre la décision du gouvernement d’introduire ce week-end un passeport vaccinal et la vaccination obligatoire pour certaines professions. Le passeport vaccinal français interdira aux personnes d’entrer dans les restaurants, les bars, les musées, etc. s’ils ne peuvent pas fournir de preuves de vaccination ou d’un test négatif récent.

Des manifestations massives similaires contre les passeports vaccinaux et les restrictions de verrouillage ont également eu lieu au Royaume-Uni, en Italie et en Australie.

Les manifestants de Londres tenaient des pancartes indiquant « Non aux tests forcés » et « Non à la vaccination forcée » au cours d’une « Rallye de la liberté » de milliers samedi après que le Premier ministre Boris Johnson a annoncé lundi dernier qu’une preuve de vaccination serait bientôt requise pour entrer dans les boîtes de nuit et autres établissements.

Suite à l’annonce que l’Italie prévoyait d’introduire un système de passeport vaccinal similaire, des milliers de manifestants italiens ont défilé à travers le pays, y compris Rome et Turin, certains comparant le Premier ministre Mario Draghi à Adolf Hitler.

Bien qu’un système de passeport vaccinal n’ait pas encore été introduit en Australie, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Sydney samedi pour faire campagne contre les restrictions strictes de verrouillage de la ville.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !