Le rapport de l’entraîneur-chef de l’équipe indienne de football, Igor Stimac, consultant des astrologues sur les « étoiles » de ses joueurs lors des éliminatoires de la Coupe d’Asie, a créé un tourbillon en raison des problèmes d’intégrité et de bienséance que la consultation externe pourrait conduire.

La source a indiqué que Stimac avait consulté un astrologue basé à Delhi, Bhupesh Sharma, avant les matchs des Blue Tigers contre la Jordanie, l’Afghanistan, Hong Kong et le Cambodge entre mai et juin de cette année.

Les anciens joueurs indiens Gouramangi Singh et Steven Dias ont donné leur avis sur le sujet controversé.

Gouramangi a mentionné que le problème de propriété qui pourrait surgir en raison du partage d’informations confidentielles avec des parties extérieures à l’installation était de la plus haute gravité.

« Plus que la sélection des joueurs, le plus gros problème est l’intégrité. Si l’astrologue a reçu des listes d’équipes, des stratégies et d’autres détails confidentiels, cela soulève des problèmes de propriété », a déclaré Gouramangi.

Cependant, le joueur de 37 ans a également déclaré qu’il serait déplacé de remettre en question les convictions personnelles de l’entraîneur.

« Nous ne pouvons pas imposer nos jugements sur ce qui est bien et mal sur cette question, en particulier sur les convictions de quelqu’un. Je ne connais pas le contexte, mais si un entraîneur a ses convictions personnelles, nous ne pouvons pas les commenter.

Dias, qui entraîne actuellement l’équipe réserve du Jamshedpur FC, a déclaré que la sélection des joueurs sur la base de tout paramètre autre que le mérite est injuste pour les joueurs.

Il a également expliqué comment les données partagées pourraient être utilisées à mauvais escient si elles tombaient entre de mauvaises mains.

« En tant qu’entraîneur, je ne pourrais jamais sélectionner une équipe sur la base de conseils astrologiques. Je pense que ce n’est pas juste pour les joueurs. De plus, partager le XI probable et la stratégie d’équipe avec quelqu’un en dehors de la configuration est absolument faux. Vous ne savez pas comment ces informations peuvent être utilisées contre vous.

L’Inde a connu une année remarquable dans le football avec les Blue Tigers remportant trois titres depuis le début de la saison et ont réussi à percer le top 100 du classement mondial de la FIFA en étant récompensés pour leurs magnifiques efforts tout au long de l’année.