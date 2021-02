Les manifestations contre les mesures de verrouillage se sont poursuivies dimanche dans les villes d’Europe.

Des centaines de manifestants en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas ont été arrêtés par la police après que le bilan économique et social des restrictions liées aux coronavirus ait incité des milliers de personnes à défier les interdictions de rassemblements publics.

L’Autriche

Bien que tous les rassemblements dans la capitale aient été annulés, environ 5000 personnes se sont rassemblées sur la place centrale Maria Theresien de Vienne pour une «marche» corona non enregistrée.

La foule comprenait des extrémistes de droite et divers opposants aux mesures du gouvernement autrichien. L’ambiance devenant de plus en plus chaude, la police a dû bloquer des routes et plusieurs personnes ont été arrêtées.

« Je suis ici pour manifester pour la démocratie dans ce pays », a déclaré un manifestant, « L’annulation des rassemblements politiques et des manifestations rappelle les événements de février 1934. »

Belgique

À Bruxelles, la police a arrêté des dizaines de manifestants lors de deux manifestations interdites.

La Belgique a enregistré l’un des taux de mortalité les plus élevés au monde lors de la pandémie de coronavirus.

La nation de 11 millions d’habitants a enregistré plus de 20800 décès par virus confirmés, mais les restrictions fermant les bars et les restaurants depuis octobre ainsi que le couvre-feu nocturne ont entraîné une baisse des cas d’infection et d’hospitalisation et beaucoup estiment qu’il est temps de lever les restrictions.

« Je suis ici parce que je pense que ce qui se passe n’est pas du tout juste, juste à cause d’un virus qui ne tue pas autant de gens. » dit un manifestant.

«Maintenant, les gens meurent, meurent de faim, ils ne peuvent pas travailler et gagner de l’argent, donc je ne trouve pas cela normal.

Pays-Bas

La semaine dernière, le voisin de la Belgique, les Pays-Bas, a été secoué par des émeutes contre le couvre-feu. Dimanche à Amsterdam, une forte présence policière a contrecarré une manifestation essentiellement pacifique mais non autorisée sur la place du musée.

Slovénie

La fermeture des écoles de Zasavje et Obalno-kraška après seulement leur ouverture pendant une semaine après une fermeture de dix semaines a fait sortir les manifestants.

Les parents se disent indignés car ils disent que l’augmentation des cas de COVID-19 se produit en fait dans les maisons de retraite et non dans la population ordinaire.

Ils estiment que la fermeture des écoles cause des dommages irréparables à leurs enfants.

Le Premier ministre Janez Jansa a répondu en écrivant sur Twitter qu’il était déraisonnable et dangereux d’exploiter les enfants à des fins politiques pendant l’épidémie.