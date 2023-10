Ce n’est pas Frank Lampard : les Rangers nomment le remplaçant de Beale

Frank Lampard, anciennement de Chelsea et d’Everton, aurait été une cible pour le poste de direction des Rangers. Des conversations préliminaires avaient eu lieu et le manager de 45 ans souhaitait se rendre à Ibrox.

Début octobre, ils recherchaient un remplaçant pour Michael Beale, qu’ils avaient licencié. L’Anglais a perdu son emploi après la défaite 3-1 contre Aberdeen le 1er octobre.

La défaite brutale a placé les Light Blues à sept points du leader du classement, le Celtic, après sept matchs de la saison de Premiership écossaise.

Cependant, on peut affirmer sans se tromper que Frank Lampard ne comblera pas le poste de direction des Rangers. Dimanche, l’équipe d’Ibrox a annoncé que Philippe Clément prendrait la relève en tant que nouvel entraîneur-chef.

Qu’a dit Clément ?

Le manager belge possède une vaste expérience après avoir occupé des postes antérieurs à Beveren, Genk, le Club de Bruges et Monaco avant de prendre ses fonctions à Glasgow.

Le joueur de 49 ans peut se vanter d’avoir remporté trois titres de la Pro League belge en tant qu’entraîneur, deux avec Bruges et un avec Genk.

Après avoir été licencié par Monaco en juin, il s’est retrouvé au chômage. Désormais, la nomination de Clément en Écosse dépend de l’obtention d’un visa de travail et son contrat durera trois ans et demi.

Le site Internet des Rangers a cité Clement disant : « Je suis honoré d’avoir été nommé nouveau manager des Rangers et j’aimerais remercier le conseil d’administration de m’avoir donné cette opportunité. Je suis extrêmement enthousiasmé par cette opportunité de réussir dans l’un des clubs les plus emblématiques d’Europe à travers quatre compétitions pour ce qui reste de cette saison et au-delà.

« J’ai hâte de rencontrer les joueurs dans les prochains jours et de rencontrer nos supporters lors du match à domicile de samedi prochain contre Hibernian, alors que nous décidons ensemble de créer des Rangers réussis et gagnants. »

Qu’ont dit les Rangers ?

John Bennett, président du club, est également intervenu : « Je tiens à féliciter chaleureusement Philippe qui devient notre 19ème manager. Sa nomination intervient au terme d’un processus de recrutement minutieux et complet.

« Une équipe dirigée par notre PDG James Bisgrove, des membres du conseil d’administration et l’ancien joueur et manager des Rangers Graeme Souness, a passé les 10 derniers jours à interviewer plusieurs candidats de haut calibre, ces personnes étant soumises à un entretien et à un processus de sélection rigoureux. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour le poste.

« Philippe s’est avéré être le candidat exceptionnel pour tous les critères clés, renforcé par son palmarès de titres remportés et je lui souhaite plein succès dans sa conduite vers l’avant. »

