« Ce n’est pas fini »: les Lakers espèrent défier les pronostics, encore une fois, en baisse de 3-0 face aux Nuggets

Mélissa Rohlin FOX Sports Rédacteur NBA

LeBron James et Anthony Davis étaient assis devant leurs casiers côte à côte, les pieds dans des seaux à glace.

Ils ne se dirent pas un mot. James regarda son téléphone. Davis avait un regard de mille mètres.

Les Lakers ont surmonté beaucoup de choses cette saison, mais leur défaite 119-108 contre les Nuggets de Denver lors du troisième match de la finale de la Conférence Ouest a transformé leur vestiaire typiquement jovial après la date limite des échanges en un espace gênant rempli d’un silence assourdissant.

Les Lakers se retrouvent maintenant dans un trou de série 3-0, ce qu’aucune équipe dans l’histoire de la NBA n’a surmonté.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait toujours une croyance qu’ils pouvaient changer les choses, James a clairement indiqué qu’il n’agitait pas le drapeau blanc.

« Je ne peux pas parler pour les gars en ce moment, parce que je ne sais pas ce qui se passe dans tous leurs esprits en ce moment – mais je le sais toujours », a déclaré James, qui a récolté 23 points, sept rebonds et 12 passes décisives.

« Alors, vous savez, il est temps de rentrer directement à la maison et de commencer à faire le plein et à commencer le processus de traitement et le processus de récupération et de se préparer pour lundi. Mon état d’esprit est toujours enfermé comme si c’était le match 1. »

Les Lakers n’ont pas encore perdu espoir – pas avec James dans leur vestiaire, qui est connu pour réécrire l’histoire.

Il a mené les Cleveland Cavaliers à devenir la première et la seule équipe à se remettre d’un déficit de 3-1 lors de la finale de la NBA en 2016, étourdissant les Golden State Warriors qui avaient le meilleur record de saison régulière de l’histoire de la NBA (73-9).

Il est devenu le meilleur buteur de tous les temps de la ligue cette saison – dépassant les 38 387 points de Kareem Abdul-Jabbar – bien qu’il ait été le premier passeur au cours de sa carrière de 20 saisons.

Et à 38 ans, il est devenu le joueur le plus âgé de l’histoire de la ligue avec une moyenne de 28,9 points, 8,3 rebonds et 6,8 passes décisives, selon StatHead.

Alors contre des chances incroyablement longues, James va essayer de réécrire l’histoire une fois de plus. À l’approche d’un match éliminatoire 4 lundi, James a déclaré que son message à son équipe serait simple.

« Je veux dire, je dois juste en avoir un, » dit James. « Juste un à la fois. Concentrez-vous uniquement sur le match 4. Et, vous savez, c’est tout ce à quoi vous pouvez vraiment penser. »

Les Lakers ont mené une bataille difficile toute la saison.

Après avoir remporté leur match de barrage contre le Minnesota le 11 avril pour s’assurer la septième tête de série dans l’Ouest, l’entraîneur des Lakers Darvin Ham a écrit sur le tableau blanc « 0,3% », indiquant les chances que leur département analytique leur a données de se qualifier pour les séries éliminatoires après leur 2 -10 départ. À la date limite des échanges, ils occupaient la 13e place de la Conférence Ouest.

Personne n’avait prévu que les Lakers atteindraient la finale de la Conférence Ouest.

Ils s’accrochent à ça maintenant. Ils ont fait le plus dur pour en arriver là. Pourquoi ne pas faire ce qui semble impossible maintenant ?

« Le déficit est de 3-0, pas de 4 », a déclaré Ham. « Donc, tant qu’ils n’en sont pas encore à quatre, il y a encore de l’espoir. Nous sommes toujours en vie. Nous devons juste nous concentrer sur la victoire d’un match. »

Dans les trois matchs de cette série, les Lakers ont été à moins de trois points des Nuggets au quatrième quart. Au cours des deux derniers matchs, ils ont même détenu les devants. Mais chaque match s’est terminé de la même manière, les Lakers étant submergés par la taille, la profondeur et les superstars des Nuggets.

Dans le match 3, les Lakers menaient d’un point avec 7:48 à faire, 94-93, avant que les Nuggets ne se lancent sur une course de 13-0.

Vraiment, les Lakers ont rattrapé leur retard toute la nuit. Jamal Murray a récolté 17 points au premier quart sur un tir de 8 en 10 pour donner aux Nuggets une avance de 14 points, leur plus grande du match. À la mi-temps, il a marqué 30 de ses 37 points en 21 minutes.

Les Lakers ont récupéré leur chemin pour égaliser le match au troisième quart. Mais au quatrième quart, les choses se sont effondrées pour les Lakers lorsque Jeff Green, Bruce Brown et Murray ont frappé deux points consécutifs.

Une fois de plus, les Nuggets se sont avérés avoir plus d’armes, plus de talent et plus d’énergie quand cela comptait le plus.

Outre James, les Lakers n’ont obtenu que des contributions significatives d’Anthony Davis (28 points et 18 rebonds), d’Austin Reaves (23 points) et de Rui Hachimura (13 points). Pendant ce temps, les Nuggets avaient cinq joueurs à deux chiffres.

Maintenant, une franchise des Nuggets qui n’a jamais atteint la finale de la NBA est sur le point d’entrer dans l’histoire. Et les Lakers, 17 fois champions, sont sur le point d’être balayés.

Nikola Jokic est cependant loin de célébrer.

« Pour être honnête, je ne vais pas dire que j’ai peur, mais je suis inquiet parce qu’ils ont LeBron de l’autre côté, et il est capable de tout faire », a déclaré Jokic, qui n’a pas marqué de but. but sur le terrain jusqu’à environ 4 minutes après le début du deuxième quart-temps, mais a terminé avec 24 points, six rebonds et huit passes.

« Nous allons venir ici avec le même état d’esprit, la même concentration, et je pense que cela va nous mettre dans une situation pour gagner un match. Mais on ne sait jamais. Ils vont être agressifs. Bien sûr, ils ‘ ça va être plus physique, plus – ils vont courir plus. »

Pour les Lakers, tout est en jeu.

Jusqu’à présent, ils ont persévéré dans tous les défis auxquels ils ont été confrontés, mais ce sera leur plus grand à ce jour.

Maintenant, tout ce qu’ils peuvent faire, c’est serrer les dents et espérer qu’ils l’emporteront à nouveau – quatre fois de suite.

« De toute évidence, comme vous le voyez tout au long de cette saison, nous avons toujours été une équipe à combattre », a déclaré Davis. « Nous sommes résilients. Tout le monde continue de se battre jusqu’à ce que ce soit fini. Ce n’est pas fini. »

Melissa Rohlin est rédactrice NBA pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert la ligue pour Sports Illustrated, le Los Angeles Times, le Bay Area News Group et le San Antonio Express-News. Suivez-la sur Twitter @ melissarohlin .

