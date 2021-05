«  Ce n’est pas fini  », dit Netanyahu, alors qu’Israël continue de pilonner Gaza avec des frappes aériennes

«J’ai dit que nous exigerions un prix très élevé de la part du Hamas et d’autres groupes terroristes, et nous le faisons et continuerons de le faire avec une grande force». Netanyahu a déclaré dans un discours vidéo enflammé.

Le Premier ministre a déclaré que, plus récemment, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont attaqué les militants «Cibles souterraines», faisant apparemment référence à des tunnels creusés de Gaza vers Israël. «Le Hamas pensait pouvoir s’y cacher, mais il ne le peut pas» il a dit.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, ce soir: «Nous avons affaire à une campagne sur deux fronts. Le premier front – Gaza. J’ai dit que nous exigerions un prix très élevé du Hamas et des autres organisations terroristes. pic.twitter.com/5eHS8QZ3Mv – PM d’Israël (@IsraeliPM) 13 mai 2021

Ses paroles sont intervenues alors que la violente impasse entre Tel Aviv et la bande de Gaza entrait dans son cinquième jour. Les FDI continuent de cibler Gaza avec des frappes aériennes qui ont déjà coûté la vie à 119 Palestiniens, dont 27 enfants, selon les responsables locaux de la santé.

Plus tôt vendredi, Tsahal a déclaré aux médias israéliens que ses forces avaient causé « immense » dommages aux infrastructures du Hamas à Gaza, ajoutant qu’ils soutiendraient une offre de cessez-le-feu si elle était relayée dans les prochains jours.

Netanyahu, cependant, a frappé un ton plus belliqueux dans son discours. «Les dirigeants du Hamas pensent qu’ils peuvent échapper à notre emprise. Ils ne peuvent pas s’échapper. Nous pouvons les atteindre partout – tous [Hamas’s] les gens et nous continuerons de le faire », il a dit. «Ils ont attaqué notre capitale, ils ont tiré des missiles sur nos villes; ils paient et continueront de payer un lourd tribut pour cela », a ajouté le Premier ministre.

La dernière flambée du conflit entre Israël et les militants palestiniens a été précédée par des manifestations massives, provoquées par une décision de justice israélienne d’expulser plusieurs familles palestiniennes d’un quartier de Jérusalem-Est.

Les tensions ont d’abord dégénéré en une vague de violence de rue et d’émeutes arabo-israélienne dans plusieurs villes à population mixte arabo-israélienne, y compris Jérusalem. Elle a été suivie d’une attaque massive à la roquette lancée par le Hamas. L’attaque, impliquant quelque 2 000 roquettes, a été principalement repoussée par les systèmes de défense aérienne israéliens Iron Dome, mais a tout de même coûté la vie à neuf personnes, dont un enfant.

Israël a répondu par une campagne massive de frappes aériennes. Auparavant, il y avait eu des rapports sur une éventuelle invasion terrestre par les FDI à Gaza, mais l’armée israélienne a nié de tels plans.

Tel Aviv ne semble pas avoir l’intention de s’arrêter là, du moins selon Netanyahu, qui a juré de continuer à protéger les villes et le peuple israéliens.

Ce n’est pas encore fini. Nous ferons tout pour restaurer la sécurité de nos villes et de nos citoyens.

Des rapports antérieurs affirmaient que Tel Aviv avait déjà rejeté un plan de cessez-le-feu proposé par l’Égypte.

Netanyahu soutient que les actions de Tsahal n’équivalent qu’à la légitime défense. Il a également remercié les dirigeants de la France, du Royaume-Uni et de l’Allemagne pour leur soutien à Israël. Il n’a pas commenté les appels de l’ONU à «Désescalade immédiate» à Gaza.

