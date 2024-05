Ce n’est pas facile d’être Wolverine à 55 ans

Studios du 20e siècle / Marvel

Hugh Jackman a une plainte concernant le renouvellement de sa connaissance du rôle de Wolverine pour son prochain Deadpool et Wolverine.

« Quand j’y suis revenu, c’était vraiment amusant et j’étais ravi. Mon corps était un peu douloureux au début, mais j’étais ravi que mon corps réagisse encore. Et j’ai réalisé à quel point c’est bon pour votre cerveau. Mais le plus difficile… la nourriture », dit Jackman. Il a toujours eu du mal à prendre du volume.

«Je dois manger beaucoup», poursuit-il. « Pour moi, pour ma morphologie, je suis naturellement maigre. Pour déterminer la taille, c’est le plus difficile. C’est ce qui me dérange.

Parler à Personnes avec Jackman, Ryan Reynolds a déclaré qu’il « ne pouvait pas croire » le physique qu’il avait vu de Jackman.

« Juste l’acharnement avec lequel vous vous êtes consacré aux cascades, à la chorégraphie. C’était la première fois que je voyais à quel point une formation en chant et en danse est inestimable lorsqu’on tourne un film d’action », a-t-il déclaré. « Vous avez atteint vos marques dans ces scènes de combat avec une rapidité et une confiance comme je n’en ai jamais vu. Peu importe que vous ayez 25, 35, 45 ou 55 ans. C’était un éclair.

« Vous voir faire ce qui ressemblait à une clinique de cascades a été l’une des choses les plus impressionnantes que j’ai jamais vues de ma vie », a ajouté Reynolds.

Deadpool et Wolverine sort en salles le 26 juillet.