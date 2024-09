Ce n’est pas facile d’être un anole vert

Les anoles verts sont moins fréquemment observés près du sol tandis que les anoles bruns deviennent plus prolifiques, évoluant plutôt vers une vie mieux adaptée à la canopée des arbres. (Augustus Hoff/WUFT News)

Elle est assise, son corps vert et lisse invisible dans l’enchevêtrement de feuilles, et attend.

Tout en haut dans les arbres, dans son lieu de chasse préféré, l’anole vert est patient, ses yeux noirs et brillants pivotant indépendamment les uns des autres, à la recherche du moindre mouvement.

L’anole vert n’est pas difficile en matière de nourriture. Des capteurs spéciaux sur sa langue lui permettent de savoir si ce qu’elle attrape est comestible, et presque tout ce qui peut tenir dans sa bouche fera très bien l’affaire comme repas.

Un léger bruissement de branches rompt le silence de sa veille. Ses yeux interrompent leur observation, puis se tournent en tandem vers le cafard qui vient d’atterrir sur une branche à environ 25 centimètres de son visage. L’insecte ne se rend pas compte de la créature silencieuse et écailleuse qui pourrait signifier sa disparition. Maintenant à 7,5 centimètres, 5 centimètres…

L’anole se précipite en avant, perçant sa canopée protectrice de feuilles en direction du cafard. Elle écrase sa bouche autour du cafard, sa lutte pour s’échapper cessant alors qu’elle l’avale tout entier. Satisfaite, elle grimpe une fois de plus jusqu’à son endroit préféré, un croisé habilement camouflé parmi les feuilles.

Les lézards anoles verts, les seuls anoles originaires d’Amérique du Nord, traquent la cime des arbres dans le sud-est des États-Unis.

De nombreux habitants du Sud voient ces créatures amicales chasser les mites près de la lumière du porche. Ils se souviennent peut-être des périodes d’été de l’ennui de l’enfance passées à attraper des anoles verts et à les persuader de mordre la chair tendre de leurs lobes d’oreille, portant les boucles d’oreilles vertes avec fierté, toujours un beau choc pour les grands.

Les anoles arborent leurs propres ornements fantaisistes. Les mâles ont des bavettes de cou rouge vif appelées fanons qui se gonflent sous leur menton en une crête cramoisie lorsqu’ils appellent une partenaire ou défient un autre anole en duel.

Ils soulèvent et abaissent leur corps de haut en bas pour une démonstration impressionnante de leurs capacités à faire des pompes, comme des collégiens lors d’un concours de gymnastique. Ils « laissent tomber » leur queue pour distraire un prédateur ou un enfant espiègle, l’appendice détaché se tortillant avec une vie propre, permettant au rampant astucieux de s’échapper.

Mais aujourd’hui, l’anole vert est confronté à une menace plus grave. Son nouveau concurrent n’est autre que son propre cousin : l’anole brun.

Depuis les années 1940, l’anole brun, également connu sous le nom d’anole cubain ou des Caraïbes, a trouvé son chemin jusqu’à Miami et s’est depuis rapidement répandu dans le Sud. Alors que le changement climatique étend son aire de répartition chaude et habitable vers le nord, ce lézard non indigène prolifique se propage davantage dans le Sud américain.

« Il est vraiment doué pour voyager avec les humains », a déclaré Yoel Stuart, professeur adjoint et écologiste évolutionniste à l’Université de Loyola à Chicago, spécialisé en biologie évolutive à travers l’étude de l’anole vert.

L’anole brun n’est pas exigeant quant à son mode de transport.

Il se déplace dans les passages de roue des voitures, dans les crevasses cachées des bateaux et des conteneurs d’expédition, caché dans des fagots de bois de chauffage et, le plus souvent, dans des plantes exotiques, transportées depuis des pays lointains et mises en vente dans des jardineries à travers les États-Unis.

Les anoles bruns sont beaucoup plus agressifs que les anoles verts. Ils rivalisent avec les anoles verts pour la nourriture au sol, se battent encore plus durement pour le territoire et sont même connus pour s’attaquer aux anoles verts.

De plus, ils sont partout. En Floride, les anoles bruns sont désormais les vertébrés les plus abondants, selon Stuart. Les chercheurs estiment leur nombre à 10 000 par hectaresoit plus de 5 000 lézards sur un seul acre.

Les anoles pondent des œufs tous les quatre à six jours au printemps et en été, et il ne faut qu’un peu plus d’un mois pour que les bébés anoles émergent.

Les anoles bruns, originaires de Cuba et des Bahamas, ont envahi le territoire des anoles verts dans le Sud-Est, forçant ces derniers à s’adapter à la vie dans la cime des arbres. (Getty Images stock)

Mais l’histoire des anoles est bien plus qu’une simple bataille royale de lézards.

Leur histoire de survie est aussi l’histoire de la survie humaine.

La biodiversité favorise la stabilité des chaînes alimentaires et des écosystèmes, qui assurent la subsistance et les revenus des populations et protègent l’environnement bâti des catastrophes naturelles. L’introduction d’espèces dans un environnement peut avoir des conséquences complexes et imprévues qui affectent les populations, les animaux, les plantes et le paysage lui-même.

Le cas des anoles est un petit exemple de la façon dont quelque chose d’aussi simple qu’un lézard clandestin peut avoir un impact considérable sur les écosystèmes.

Les anoles bruns n’ont pas nécessairement été propagés intentionnellement par l’homme comme d’autres espèces invasives telles que le kudzu, le ragondin ou le python birman. Mais la négligence et l’ignorance volontaire peuvent avoir des effets tout aussi puissants.

Les anoles verts, auparavant laissés à l’écart sur tout le continent, n’ont jamais été confrontés à une pression aussi forte que celle qu’ils subissent aujourd’hui de la part des anoles bruns.

Dans un tournant d’événements qui intrigue les biologistes évolutionnistes, la présence de l’anole brun au sol a poussé l’anole vert des parties inférieures des arbres vers le haut, grimpant vers le ciel pour une nouvelle chance de survie. Là, dans la canopée, quelque chose d’extraordinaire s’est produit.

« À mesure que les anoles se déplaçaient vers les arbres, leurs pattes avaient tendance à être plus larges », a déclaré Stuart. « Ce qui est passionnant, c’est que cela s’est produit assez rapidement », a-t-il ajouté.

Les changements évolutifs se produisent généralement sur une échelle de temps de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d’années. Cette augmentation de 5 % de la taille des coussinets des orteils des anoles verts s’est produite sur une période de seulement 20 générations.

Cela signifie qu’avec une durée de vie moyenne dans la nature de 5,5 ans, cette évolution s’est produite à un rythme rapide au cours du siècle dernier.

C’est comme si la taille moyenne des humains passait de 1,75 m à la taille d’un « joueur de la NBA », selon Stuart. Dans le Sud moderne, nous vivons dans un monde d’anoles bruns, et les verts changent pour survivre.

Ces petits lézards verts font preuve d’une résilience remarquable. Face aux choix de domination totale ou de changement, ils se sont adaptés au nouveau monde dans lequel ils se trouvent, leurs orteils plus gros et plus adhérents apprenant à grimper sur des branches de plus en plus délicates, très haut au-dessus du sol, parce qu’ils le doivent. Le changement est la seule option pour eux.

Mais une nouvelle maison plus haut dans la canopée n’est pas nécessairement ce qui sauvera l’anole vert.

Les anoles chevaliers représentent une menace pour leurs cousins ​​verts plus petits. Ils mesurent entre 33 et 50 cm de long, sont environ 20 fois plus lourds, se disputent les mêmes sources de nourriture et mangent même des anoles verts adultes. (Stock Getty Images)

Martin Main, professeur d’écologie et de conservation de la faune à l’Université de Floride, a déclaré que l’anole chevalier – un autre lézard prédateur invasif et encore plus agressif de Cuba – constitue également une menace sérieuse pour l’anole vert.

Ils mangent la même nourriture que l’anole vert, se nourrissent d’anoles verts adultes et vivent principalement un mode de vie « arboricole », selon Main.

Les anoles chevaliers sont également énormes en comparaison, mesurant entre 13 et 20 pouces de longueur et pesant près de 5 onces à leur plus grande taille, soit environ 21 fois la taille de l’anole vert.

La disparition potentielle de l’anole vert s’accompagne également d’une perte potentielle de biodiversité.

Une grande diversité d’espèces signifie de meilleures chances de survie face aux maladies, aux fortes chaleurs et aux changements environnementaux ; autant de caractéristiques associées au réchauffement de la température moyenne mondiale.

Une perte de biodiversité peut conduire à une « homogénéisation » des espèces dans cette niche du réseau trophique, ce qui signifie qu’une seule espèce occupe cet espace. Cela peut avoir des conséquences imprévues.

« Si tout reste exactement pareil, il y aura très peu de cette variété qui nous fournira des individus résistants qui permettront à une espèce particulière de perdurer », a déclaré Main.

Un étude Une étude de la Royal Society Publishing a révélé que les anoles bruns sont plus vulnérables aux températures extrêmes causées par le changement climatique que les anoles verts. La disparition des anoles bruns en raison de la chaleur extrême après avoir supplanté les anoles verts pourrait entraîner la propagation de maladies, avec moins de créatures pour se nourrir de nuisibles comme les moustiques et attirer leur piqûre.

Cette perturbation de la chaîne alimentaire pourrait conduire à la propagation de maladies transmises par les insectes, comme le virus du Nil occidental.

Lawrence Reeves, entomologiste, professeur adjoint et chercheur au Florida Medical Entomology Laboratory, a décrit comment les lézards sont des « hôtes sans issue » pour le virus du Nil occidental, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas transmettre le virus lorsqu’ils sont piqués par un moustique infecté, contrairement à d’autres animaux qui hébergent le virus du Nil occidental.

« Chaque morsure dirigée vers un lézard est une morsure dirigée vers un oiseau ou un mammifère », a déclaré Reeves.

Un anole vert attend patiemment près d’une toile d’araignée pour son repas à La Chua Trail à Gainesville, en Floride. (Augustus Hoff/WUFT News)

Ce n’est là qu’un exemple de la façon dont la disparition d’une espèce peut avoir des conséquences sur la vie. Les écosystèmes sont si complexes et si fragiles qu’il peut être difficile de déterminer l’impact qu’aura l’introduction d’une espèce, affirment les experts.

« En introduisant de nouvelles espèces et en provoquant la disparition d’espèces indigènes, nous nous amusons avec des choses que nous ne comprenons pas vraiment », a déclaré Main. « On ne sait jamais vraiment ce qui va se passer quand les choses changent dans un environnement. C’est tellement compliqué. »

Prenons l’exemple de la chasseuse de cafards anoles verts qui utilisait les structures à sa disposition : des feuilles vertes, des tiges brunes et des orteils très adhérents. Elle a profité de son environnement naturel plutôt que de chercher à le dominer.

L’idée selon laquelle les humains se connectent mieux à leur environnement lorsqu’ils considèrent leur place sur la planète comme faisant partie d’un système n’est pas nouvelle. Dans son livre emblématique sur l’environnement, Silent Spring, Rachel Carson soutient que « l’homme fait partie de la nature et sa guerre contre la nature est inévitablement une guerre contre lui-même ».

Jennifer Skene, maître de conférences clinicienne à la faculté de droit de Yale et responsable des politiques de solutions climatiques naturelles au Natural Resource Defense Council, décrit comment ce changement de mentalité peut permettre aux humains de s’adapter comme l’ont fait les anoles verts.

« Je pense que sur le plan conceptuel, la façon dont les discussions évoluent me donne beaucoup d’espoir », a déclaré Skene. « Les droits de la nature, les discussions sur les droits des animaux et le bien-être animal, et la façon dont nous envisageons tout cela sont interconnectés. »

