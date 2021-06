Ce n’est pas facile d’être écologiste

Pendant deux décennies, Ginny Walsh a travaillé comme écologiste sur une variété d’émissions de télévision et de films, de « Meet the Parents » à, plus récemment, « The Gilded Age ». Les écologistes comme Walsh fournissent et entretiennent les arbres, arbustes et herbes assortis sur les plateaux de tournage – d’où les « verts » – mais ils interviendront également et aideront à d’autres tâches non végétatives comme, par exemple, creuser des tombes (pour des scènes de funérailles ou des coups de foule) et des tranchées (pour les séquences de bataille de la Première Guerre mondiale). Il y a moins d’une douzaine d’écologistes à temps plein travaillant à New York, selon Walsh. « C’est l’un de ces emplois où les gens vont, ‘Ohhh, je ne savais même pas que cela existait », a-t-elle déclaré.





Comme dans une grande partie de l’industrie du divertissement, une grande partie de ce que fait Walsh est de la contrefaçon. Ces belles fleurs de ce jardin luxuriant peuvent être en plastique, en soie ou en fleurs vivantes attachées à des plantes non fleuries ; ces arbres fruitiers devant ce grand domaine sont peut-être arrivés ce matin-là, leurs pots astucieusement cachés derrière des arbustes nouvellement placés. Au fil des ans, Walsh a créé une jungle tropicale vietnamienne dans la banlieue du comté de Westchester pour « The Post », le film de Steven Spielberg sur les Pentagon Papers, et un champ de blé rempli de camions d’herbes ornementales pour « The Americans ». Lorsque les producteurs de « Meet the Parents » ont voulu tourner une scène d’automne en hiver, elle et le reste de l’équipe verte ont soigneusement placé de faux feuillages d’automne, feuille par feuille de couleur automnale, sur des arbres qui étaient depuis longtemps nus. « Si c’est l’été, ils veulent l’hiver ; si c’est l’hiver, ils veulent l’été », dit-elle.