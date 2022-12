«Ce n’est pas de l’inclusion»: les parents de hockeyeurs canadiens sont frustrés alors que les enfants nés à l’étranger sont invités à demander un transfert

Mark Donkers, de Sarnia, en Ontario, est votre enfant canadien typique qui aime le hockey. Le joueur de 11 ans est fier de jouer pour l’équipe junior des moins de 12 ans BB Sarnia Sting.

Mais alors qu’il porte le même chandail que ses coéquipiers — celui avec le logo de l’abeille en colère — Mark s’est fait dire le mois dernier qu’il ne pouvait pas continuer à jouer dans l’équipe jusqu’à ce qu’il fournisse plus de documentation, car il n’était pas né au Canada.

Mark joue au hockey depuis des années et la demande est arrivée une semaine avant un tournoi à Kitchener.

Il est né au Mexique et est venu au Canada avec sa mère d’origine mexicaine, Adriana Mendoza, quand il avait un an. Son père est canadien, et Mark et sa mère sont citoyens canadiens depuis plus de 10 ans.

Mais Mark a été rattrapé par une règle de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), l’instance dirigeante du hockey international basée à Zurich. L’IIHF compte le Canada parmi ses 83 associations membres.

La règle exige que les joueurs de tous âges qui se trouvent dans les nations membres obtiennent un transfert de leur pays de naissance vers le pays où ils prévoient vivre et jouer au hockey. Sans ce transfert, les joueurs nés à l’extérieur du Canada ne peuvent pas être sur l’alignement d’une équipe canadienne licenciée par Hockey Canada.

Mendoza y voit un obstacle au jeu – en particulier pour les enfants d’horizons divers – à un moment où il y a une pression pour rendre le jeu plus inclusif.

“Nous parlons d’inclusion, ce n’est pas de l’inclusion”, a déclaré Mendoza. “C’est contre certaines personnes de certains pays.”

Un autre parent de l’association de hockey mineur de Sarnia a fait trébucher la même règle.

Harry Chadwick a légalement adopté son fils Harrison de Chine en 2012 alors que Harrison était un bébé.

Maintenant âgé de 11 ans, Harrison a également été informé qu’il devait demander un transfert, un processus qui nécessite de remplir des formulaires et d’envoyer une numérisation du passeport du joueur à l’organisation de hockey locale. De là, les documents sont transmis à l’association de hockey du pays de naissance du joueur pour approbation.

“Absolument ridicule”, dit un parent

Comme Mendoza, Chadwick a déclaré que c’était un cerceau que son fils ne devrait pas être obligé de sauter pour jouer au hockey.

“C’est assez offensant de se voir demander de prouver sa citoyenneté et d’obtenir un transfert depuis un pays étranger”, a déclaré Chadwick. “Mon fils avait 16 mois quand il a quitté la Chine. C’est absolument ridicule.”

En réponse aux appels à commentaires de CBC News, l’IIHF et Hockey Canada ont fourni par courriel des déclarations sur la règle de transfert.

Le fils de Harry Chadwick, Harrison, a été légalement adopté en Chine avant d’avoir atteint l’âge de deux ans, mais il doit obtenir un transfert de son pays de naissance avant de pouvoir jouer dans un programme licencié au Canada. (Andrew Lupton/Nouvelles de CBC)

Un porte-parole de l’IIHF a déclaré que la règle existe pour assurer l’intégrité du jeu et établir par écrit à quelle instance dirigeante appartient un joueur s’il a des racines dans plus d’un pays.

“Pour l’intégrité du sport et pour respecter les règles de droit, les transferts internationaux sont réglementés dans le hockey sur glace comme dans de nombreux autres sports d’équipe, afin de respecter les obligations contractuelles, les suspensions et d’éviter leur contournement”, indique le communiqué.

Un communiqué de Hockey Canada indique qu’en tant que membre de l’IIHF, il doit suivre les règles de transfert.

La déclaration indique également que l’obtention d’un transfert n’est pas onéreuse : un joueur soumet un formulaire et des documents, y compris une numérisation de son passeport, à Hockey Canada par l’intermédiaire de sa branche de hockey membre. La demande est traitée via un système en ligne et l’IIHF a déclaré que les transferts sont généralement traités dans le pays de naissance des joueurs dans un délai de sept jours. De plus, les joueurs de moins de 18 ans ne paient pas de frais de traitement.

Cependant, Chadwick a déclaré qu’il ne voyait pas l’intérêt de faire en sorte que tous les joueurs nés à l’extérieur du Canada obtiennent un transfert alors que seule une infime partie des enfants qui chaussent des patins joueront un jour dans des tournois internationaux de haut niveau où l’admissibilité des joueurs pourrait devenir un problème sérieux.

« Vous appliquez une règle qui devrait s’appliquer à une équipe olympique et vous l’imposez à tous les joueurs de hockey du pays, même un joueur du hockey des Timbits du samedi », a déclaré Chadwick.

Cependant, le porte-parole de l’IIHF, Martin Merk, a déclaré dans un courriel à CBC News qu’il est difficile de prédire si et quand la juridiction d’origine d’un joueur pourrait être remise en question plus tard. Il a également déclaré que le lieu où un joueur est inscrit et éligible pour jouer peut devenir un problème en compétition, même dans les ligues inférieures au niveau élite.

“C’est bien si tout a été correctement documenté”, a déclaré Merk.

Chadwick et Mendoza ont tous deux déclaré que la vérification de l’éligibilité des joueurs devrait intervenir plus tard, et uniquement pour les joueurs de haut niveau ayant le potentiel de figurer sur les listes des équipes nationales. Ils ont également dit qu’il était faux que les enfants aient à s’inquiéter d’être éligibles pour jouer pendant le traitement d’un transfert.

En fin de compte, Donkers et Chadwick ont ​​obtenu leurs transferts assez rapidement pour ne pas les empêcher de jouer. Dans le cas de Chadwick, l’association de hockey locale a travaillé avec Hockey Canada pour obtenir une exemption lui permettant de jouer pendant le traitement du transfert.

Le transfert de Mark Donkers est venu du Mexique, mais cela ne s’est produit que la veille de son tournoi.

Pour les deux joueurs, l’incertitude et le fait de devoir se démener étaient troublants.

“J’ai été très choqué de devoir faire cela”, a déclaré Mark Donkers. “J’étais très stressé sur le moment parce que je ne voulais pas rater le tournoi.”

Né en Syrie, Muhammad Othman estime que les joueurs nés à l’extérieur du Canada ne devraient pas être invités à demander un transfert depuis leur pays d’origine. (Andrew Lupton/Nouvelles de CBC)

Noor Othman a quatre garçons inscrits au hockey, deux sont nés au Liban, un en Syrie où la famille fuyait la guerre civile. Le processus de transfert a été déroutant, d’autant plus qu’elle est une arabophone qui travaille pour apprendre l’anglais. Chadwick et d’autres parents ont travaillé ensemble pour comprendre les règles et remplir les formulaires.

Le fils d’Othman, Muhammad, a 10 ans. Il n’aime aucune règle qui s’applique à lui, mais pas ses coéquipiers nés au Canada.

« Je veux juste jouer et être comme les autres Sting de Sarnia », a-t-il déclaré.