Alors que la Croix-Rouge avertit les gouvernements de réprimer une «deuxième pandémie» de désinformation, le chef de la santé et des soins de l’organisation a déclaré à RT qu’il n’exigeait pas la censure, mais faisait pression pour un «changement positif».

Les premiers lots de vaccins Covid-19 sont sur le point d’être disponibles, mais le président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, Francesco Rocca, a déclaré qu’un «Deuxième pandémie» de «Fausses nouvelles» à propos des vaccins pourrait empêcher le public de recevoir le vaccin.

«Nous pensons que l’effort coordonné massif qui sera nécessaire pour déployer le vaccin Covid de manière équitable doit être accompagné d’efforts tout aussi massifs visant à instaurer et à protéger la confiance de manière proactive,» a-t-il déclaré lundi à l’Association des correspondants de l’ONU.

Aussi sur rt.com Tous les vaccins, y compris les nouveaux vaccins Covid, comportent un risque minime d’effets secondaires graves. Mais cela signifie-t-il que nous ne devrions pas les prendre?

Qu’ils découlent de préoccupations concernant leurs effets secondaires à long terme, d’un scepticisme quant à leur processus de développement rapide ou de théories du complot en ligne, les vaccins contre les coronavirus n’ont pas inspiré une confiance généralisée. Dans un quart des pays interrogés par son organisation, l’acceptation des vaccins était d’environ 50%. Près de la moitié des adultes américains disent qu’ils vont certainement ou probablement ne pas se faire vacciner, tandis que plus d’un tiers des personnes au Royaume-Uni refusent le vaccin.

Emanuele Capobianco, responsable de la santé et des soins à la FICR a critiqué l’enthousiasme tiède du public sur «Fausses nouvelles» du « Mouvement anti-vaxx. »

S’adressant à RT mardi, Capobianco a déclaré que les gouvernements et les scientifiques doivent travailler sur « Corriger la désinformation » et convaincre le public que les vaccins sont « Efficace et sûr. »

Aussi sur rt.com YouTube suspend et démonétise le réseau OAN favorable à Trump sur la base vague de « déclarations trompeuses sur la guérison de Covid »

Capobianco a nié avoir suggéré que les gens soient forcés de se faire vacciner, ni demandé l’interdiction du contenu sceptique face aux vaccins en ligne. Au lieu de cela, il a déclaré que les gouvernements et les entreprises de médias sociaux devraient se concentrer sur «Partager les bonnes informations aussi largement que possible.» Il a distingué les entreprises technologiques comme ayant le potentiel d’être «Agents de changement positif».

Pourtant, ces entreprises ont explicitement interdit le contenu sceptique face aux vaccins. YouTube, Facebook et Twitter se sont tous associés aux gouvernements pour lutter «La vague de fausses déclarations» entourant le virus, Facebook et YouTube supprimant tous les deux « désinformation » sur la maladie et les vaccins.

Bien sûr, tout effort pour limiter la propagation du vaccin « désinformation » court le risque de se retourner de manière spectaculaire. YouTube et Facebook l’ont appris de première main en mai lorsqu’ils ont sorti le documentaire de conspiration « Plandemic » de leurs plateformes. L’interdiction n’a fait qu’accroître l’intérêt pour le film, et un livre par son sujet a atteint la troisième place sur la liste des best-sellers du New York Times.

Aussi sur rt.com Hé, Google, votre censure de «Plandemic» a seulement transformé le livre de son auteur en best-seller n ° 1. C’est l’effet Streisand, stupide!

Abonnez-vous à la newsletter RT pour recevoir des histoires que les médias grand public ne vous raconteront pas.