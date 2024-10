Helen Mirren partage sa vision « audacieuse » de la vie à 79 ans : « Ce n’est pas ce que vous pensez !

Helen Mirren, une actrice légendaire, a récemment parlé de son vieillissement et de tout ce dont elle a été témoin et exécuté.

Lors d’une conversation avec Evgeny Lebedev sur Le nouveau courageux du Standard Monde podcast, le Femme en or La star a réfléchi à ce que ça fait d’avoir 79 ans.

Exprimant ses pensées, elle a déclaré: « Vous avez traversé votre vie et vous êtes à l’autre bout de votre vie. »

« Vous êtes à l’endroit que vous n’auriez jamais imaginé atteindre à 20, 30 ou même 40 ans. Mais la réalité est que vous l’atteignez – si vous avez de la chance. Et c’est la chose numéro un que vous réalisez… est-ce que vous avez de la chance de devenir [alive.] J’ai 79 ans et on perd des gens en cours de route », a-t-elle partagé tout en soulignant les avantages et les inconvénients d’atteindre un âge avancé.

À l’avenir, Mirren a également parlé de Curt Cobain, un musicien emblématique et membre fondateur du groupe grunge. Nirvana, qui a été retrouvé mort à son domicile en 1994 à l’âge de 27 ans, cinq mois seulement après que le groupe ait enregistré son célèbre album MTV unplugged.

Le Excalibur L’actrice a déclaré : « Je dis toujours : ‘C’est tellement triste que Kurt Cobain soit mort à ce moment-là.’ Parce qu’il n’a jamais pu voir le GPS. C’est la chose la plus merveilleuse, mon petit point bleu en marchant dans la rue, je trouve ça complètement magique et incroyable.

Mirren, fan de certaines technologies, a également exprimé sa gratitude pour avoir connu le monde avant la révolution technologique.

« Je ne suis pas plein de jeunesse, mais je suis plein de vie. Je préfère de loin cette expression… Et je me sens si reconnaissant d’avoir vécu dans un monde sans technologie pendant un certain temps. J’ai connu un monde sans technologie de manière profonde et complète. sens… Les relations humaines étaient une chose très différente à l’époque », a fait remarquer l’actrice oscarisée.

De plus, au cours de l’interview de 39 minutes, Mirren a souligné l’importance de profiter de la vie à tout âge, en déclarant : « J’ai 79 ans. Je n’aurais jamais pensé que j’en aurais 79. Et puis vous dites : « D’accord, eh bien, ça y est ». . C’est ce qu’est 79′, vous savez ? Et ce n’est pas génial, mais ce n’était pas si brillant non plus.

Elle a ajouté qu’il ne s’agit pas d’essayer de rester jeune ; il s’agit plutôt de vivre votre vie « pleinement, heureusement et complètement » comme vous le faisiez lorsque vous étiez plus jeune, et « cela s’appelle simplement la vie ».

Vers la fin du podcast, Mirren n’était également pas d’accord avec le commentaire de l’animatrice selon lequel elle avait un « jeune esprit ».

« Non, ce n’est pas le cas. Mon esprit a l’âge que j’ai », a-t-elle fermement admis et a conclu : « Peut-être que je suis positive, ou peut-être que j’apprécie certaines choses, ou peut-être que je suis en assez bonne santé – heureusement jusqu’à présent. Je’ Je suis sûr que tout cela va bientôt prendre la forme d’une poire. Mais, vous savez, c’est la réalité d’être moi, ce n’est pas être jeune.

Pour ceux qui ne le savent pas, elle a remporté un Oscar pour avoir joué la reine Elizabeth II dans le film de 2007. La Reine et a également reçu trois Emmy Awards, cinq SAG Awards et un Tony Award.

Il est pertinent de mentionner que sa carrière d’actrice s’étend sur six décennies et que sa dernière apparition remonte à la série Paramount+. 1923 en 2022.