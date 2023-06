Ce n’est pas ce que la plupart des Américains veulent – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Une réponse à la lettre du 25 mai concernant les mauvaises politiques républicaines.

Au cours des deux courtes années qui se sont écoulées depuis que Biden et les démocrates ont pris le contrôle, notre grand pays a connu une inflation élevée de plus de 40 ans en raison de dépenses gouvernementales imprudentes et sans relâche. Nous sommes passés de l’indépendance énergétique à des prix record du gaz depuis que Biden a déclaré la guerre à l’industrie pétrolière en fermant les pipelines et en gelant les baux de gaz dès son premier jour au pouvoir. Il a également vendu du pétrole de notre réserve stratégique de pétrole à la Chine, et a ensuite dû supplier les nations dictatrices d’augmenter la production pour nous aider.

Biden a complètement raté le retrait de l’Afghanistan, coûtant la vie à 13 militaires et laissant derrière lui des centaines de citoyens et d’alliés. Et cela s’ajoute aux milliards de dollars d’armes laissés aux talibans.

Avant que Biden ne prenne le relais, nous avions une frontière sud sécurisée. Depuis lors, nous avons connu un nombre record d’étrangers illégaux entrant dans notre pays, ainsi que des quantités record de drogues illégales. Même nos villes sanctuaires moralisatrices dirigées par les démocrates se plaignent du nombre d’étrangers illégaux. Et la criminalité violente dans ces villes sévit en raison des politiques de douceur en matière de criminalité mises en œuvre et exécutées par des procureurs de district libéraux.

L’auteur avait raison de dire que d’autres pays se moquent de nous. Avec le bouffon irresponsable que nous avons à la Maison Blanche et les politiques éveillées mises en œuvre par son administration, nous rions aussi si cela se produisait ailleurs. Ce n’est pas ce que veulent la plupart des Américains.

De Vere Headrick

Oswego