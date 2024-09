« Ce n’est pas ce pour quoi je me suis engagé »

« Mon ambition est la suivante : comment ne pas me détester, ne pas détester mon travail, ne pas détester ma vie, et faire ça ? Parce que pour l’instant, ça ne marche pas. Je me démène juste pour essayer de me sentir en bonne santé », a déclaré la chanteuse de 26 ans.

Chappell Roan ne danse plus inaperçue au « Pink Pony Club », et on dirait que ça lui manque.

La pop star, qui a récemment accédé à la célébrité, s’est confiée à Le visage à propos d’un incident intense qui s’est produit à son arrivée à l’aéroport et pourquoi elle espère « en quelque sorte » ne pas gagner de Grammy Award l’année prochaine.

Quitter la célébrité

« Je sors de la voiture, il est 5h30 du matin, et il y a deux gars qui attendent avec un tas d’affiches et tout ce que je veux signer. Je sais qu’ils ne sont pas fans. J’ai dit non. Je leur ai dit : ‘Je ne signe rien à l’aéroport, je suis désolée’ », se souvient-elle. Le visage pour sa couverture.

Mais cela ne s’est pas arrêté là.

« [One of them] Il me suit jusqu’à la ligne TSA, commence à me crier dessus et tout le monde se retourne et me regarde. Il me dit : « Tu devrais vraiment faire preuve d’humilité. Sais-tu où tu es en ce moment ? N’oublie pas d’où tu viens », a déclaré la native du Missouri avant d’admettre qu’elle s’était dit qu’elle « quitterait » l’industrie si « cela devenait dangereux ».

Elle a ensuite rassuré les lecteurs et les fans : « C’est dangereux maintenant, et je continue. Mais ce n’est pas ce pour quoi je me suis engagée. »



Le jeune homme de 26 ans poursuit en qualifiant la célébrité d’« abusive ».

« L’ambiance de tout ça – traque, dire des conneries en ligne, [people who] « Il ne te laisse pas tranquille, te crie dessus en public, c’est l’état d’esprit d’un ex-mari violent. C’est ce que je ressens. Je ne savais pas que ce serait aussi terrible », a déclaré Roan.

Depuis sa récente ascension vers la célébrité, elle a eu la chance de pouvoir compter sur d’autres artistes féminines qui ont également dû faire face aux inconvénients de la célébrité. Après l’incident de l’aéroport, Roan a contacté une autre chanteuse, Seigneur pour conseil.

« Elle m’a envoyé une liste de choses que je devrais faire [in that situation] », a déclaré Roan. « Elle a littéralement écrit huit choses qu’elle aurait aimé que quelqu’un lui dise quand elle traversait cette épreuve. Et elle a traversé un putain d’enfer. C’était un bébé ! »



Les Grammy Awards

La star de « HOT TO GO ! » a également révélé que même si sa mère « adorerait aller aux Grammys ou aux Brits », Chappell n’est pas sûre de vouloir assister aux cérémonies de remise des prix.

« J’espère ne pas gagner, parce que tout le monde me lâchera : ​« Voyez les gars, on l’a fait et on n’a pas gagné, au revoir ! » Je n’aurai plus à refaire ça ! »

L’objectif principal de Roan à l’heure actuelle est une carrière à long terme plutôt qu’une brève période de gloire de 15 minutes.

« J’ai l’ambition de rendre cela durable », a-t-elle déclaré à propos de sa carrière. « C’est mon plus grand objectif en ce moment. Mon cerveau se dit : arrête tout de suite, prends une année de congé l’année prochaine. »



« Cette industrie et ce monde artistique prospèrent grâce à la maladie mentale, à l’épuisement professionnel, au surmenage, au dépassement de soi, au manque de sommeil. Plus on est en mauvaise santé, plus on grandit. N’est-ce pas vraiment dégoûtant ? L’ambition est la suivante : comment ne pas me détester, ne pas détester mon travail, ne pas détester ma vie, et ne pas faire ça ? Parce qu’en ce moment, ça ne marche pas. Je me démène juste pour essayer de me sentir en bonne santé. »

Cela vient après que Roan ait assisté à la MTV Video Music Awards 2024 où elle a fait la une des journaux pour avoir insulté un photographe alors qu’elle posait pour des photos.

Peu de temps après l’incident, Chappell s’est ouvert à Divertissement ce soir à propos de la rencontre, qualifiant le tapis d’«horrible».

Elle s’est également rendue sur les réseaux sociaux en août pour demander à ses fans de respecter ses limites.

« Je ne veux pas de tout ce à quoi vous pensez avoir droit chaque fois que vous voyez une célébrité », a déclaré Roan à ses millions d’abonnés sur TikTok.

« J’ai le droit de dire non aux comportements effrayants, d’accord. »

